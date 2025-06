Egy elemzés, húsz érv: romba döntené Magyarországot Ukrajna csatlakozása

Ukrajna csatlakozásának Magyarországot fenyegető következményei

Huszonegy évvel ezelőtt, Magyarország a csatlakozási feltételek teljesítésével lépett be az Európai Unióba, bő tíz évvel a csatlakozási kérelem benyújtását követően. A csatlakozási tárgyalások sikerességének is számos feltétele van, a tárgyalások elfogadását az EU tagállami parlamentjeinek is ratifikálniuk kell, ezért egy új tagállam belépése nem lehet ellentétes az arról döntő tagállamok érdekeivel. Ukrajna csatlakozása azonban több szempontból is hátrányosan érintené Magyarországot – áll az Intézet elemzésében.