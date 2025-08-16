Ft
Ukrajna Putyin Magyarország Orbán Trump

Vezérünk legyőzi Ukrajnát

2025. augusztus 16. 08:36

Miniszterelnökünk legyőzi Ukrajnát. Is, természetesen.

2025. augusztus 16. 08:36
null
Lendvai Ildikó
Lendvai Ildikó
Népszava

„Miniszterelnökünk legyőzi Ukrajnát. Is, természetesen. Már be is jelentette, hogy le van győzve. Szerényen úgy mondta, hogy Putyin győzte le, de mi tudjuk, amit tudunk. Hogy Putyin a világon semmire sem megy Orbán nélkül. Nélküle pl. az EU minden tagállama elfogadta volna a nyilatkozatot, amely szerint Ukrajnáról nem lehet Ukrajna nélkül dönteni. Beláthatjuk, ez képtelen ötlet.

Persze könnyebb volna belátnunk, ha nem kellene a szuverenitásvédelem szót lassan az asztali áldástól a bölcsődalokig mindenbe belefoglalni. De így az értetlenek és okoskodók (túlérzékeny kékharisnyák és libernyák bájgúnárok) persze felvetik, hogy miért pont Ukrajnának nem jár a szuverenitás.

Rossznéven veszik azt is, hogy miniszterelnökünk épp a Trump-Putyin találkozó előtt jelentette be: Oroszország már legyőzte Ukrajnát. Erről Trumpot is igyekszik meggyőzni, csak a biztonság kedvéért, hátha az nem hallgatja rendszeresen a Harcosok Óráját. Ismeretei amúgyis kissé hézagosak, nemcsak Magyarországot keverte már össze Törökországgal, de talán még Dopemanról se tudja, kicsoda. Hiába, az ezeréves államiság hiánya. Ez az, amit az amerikaiak nem tudnak behozni. De Orbán van olyan tapintatos, hogy ezt nem emlegeti sűrűn Trumpnak. Félek, egyszer mégis szóba hozhatta, ezért maradt el minden remélt áldás, amit Trumptól várt. Semmi kivételezés a vámok alól, vagy valami külön suska, csak úgy, barátilag. Lényeg, hogy Rogánt levették a tiltólistáról. Melyik uniós ország dicsekedhet ilyesmivel?”

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

***

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

counter-revolution
2025. augusztus 16. 09:45
Menjél, ússzál egyet a Balatonban Heller fajtikád emlékére, vén bolsi Léderer!
Válasz erre
0
0
DINO54
2025. augusztus 16. 09:44
Vajon a mami olvas kommenteket? Csak úgy kérdem.
Válasz erre
0
0
VeressZoltán
2025. augusztus 16. 09:42
Miért kell promózni a vén komcsikurvát?
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
2025. augusztus 16. 09:42
» recipracio-2 Lehúzták a sliccet, megnézték kinek keményebb még így hetven felett és hazamentek« Lefordítom a fenti, kretén dialektusban írt mondatot: Egyeztettek a bolygó nehány ukrajnánál sokkal fontosabb területét érintő közös terveikről.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!