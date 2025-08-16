„Miniszterelnökünk legyőzi Ukrajnát. Is, természetesen. Már be is jelentette, hogy le van győzve. Szerényen úgy mondta, hogy Putyin győzte le, de mi tudjuk, amit tudunk. Hogy Putyin a világon semmire sem megy Orbán nélkül. Nélküle pl. az EU minden tagállama elfogadta volna a nyilatkozatot, amely szerint Ukrajnáról nem lehet Ukrajna nélkül dönteni. Beláthatjuk, ez képtelen ötlet.

Persze könnyebb volna belátnunk, ha nem kellene a szuverenitásvédelem szót lassan az asztali áldástól a bölcsődalokig mindenbe belefoglalni. De így az értetlenek és okoskodók (túlérzékeny kékharisnyák és libernyák bájgúnárok) persze felvetik, hogy miért pont Ukrajnának nem jár a szuverenitás.

Rossznéven veszik azt is, hogy miniszterelnökünk épp a Trump-Putyin találkozó előtt jelentette be: Oroszország már legyőzte Ukrajnát. Erről Trumpot is igyekszik meggyőzni, csak a biztonság kedvéért, hátha az nem hallgatja rendszeresen a Harcosok Óráját. Ismeretei amúgyis kissé hézagosak, nemcsak Magyarországot keverte már össze Törökországgal, de talán még Dopemanról se tudja, kicsoda. Hiába, az ezeréves államiság hiánya. Ez az, amit az amerikaiak nem tudnak behozni. De Orbán van olyan tapintatos, hogy ezt nem emlegeti sűrűn Trumpnak. Félek, egyszer mégis szóba hozhatta, ezért maradt el minden remélt áldás, amit Trumptól várt. Semmi kivételezés a vámok alól, vagy valami külön suska, csak úgy, barátilag. Lényeg, hogy Rogánt levették a tiltólistáról. Melyik uniós ország dicsekedhet ilyesmivel?”