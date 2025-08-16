Tombolnak Kijevben: így fogadták az ukránok a Trump-Putyin találkozót

Íme, a történelmi csúcstalálkozó legemlékezetesebb pillanatai (GALÉRIA)
Donald Trump és Vlagyimir Putyin Alaszkában tárgyaltak.
A „vérrel szennyezett háborús bűnös” királyi fogadtatásban részesült Alaszkában – írja a Kyiv Independent.
„Undorító. Szégyenteljes. És végső soron haszontalan” – ezekkel a szavakkal jellemezte a Kyiv Independent az alaszkai csúcstalálkozót, amelyen Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök vett részt. Az ukrán lap szerint a
vérrel szennyezett háborús bűnös”
királyi fogadtatásban részesült az Egyesült Államokban, miközben drónjai éppen ukrán városokat támadtak.
Ezt is ajánljuk a témában
Donald Trump és Vlagyimir Putyin Alaszkában tárgyaltak.
A két és fél órás zárt ajtók mögötti egyeztetés után Trump és Putyin úgy nyilatkozott, hogy „előrelépés” történt, de a legfontosabb kérdésben, vagyis Ukrajna ügyében nem született megállapodás. Az ukrán szerzők szerint Trump nem kapta meg, amit akart, Putyin viszont elérte a célját:
többé nem számít teljesen elszigeteltnek, hiszen az amerikai elnök vörös szőnyeggel, mosolyokkal és katonai tiszteletadással fogadta.
Ez éles kontrasztban állt azzal, ahogyan Trump korábban Volodimir Zelenszkijt kezelte Washingtonban. Az ukrán elemzés szerint Trump tévhitben él, amikor azt hiszi, hogy baráti hangulatú találkozókkal ráveheti Putyint a tűzszünetre.
Putyin nem alkuszik, hanem elvesz mindent, amit hagynak neki, és még többet”
– írják, hozzátéve: az orosz vezető nem tranzakcióban gondolkodik, hanem küldetésben, amelynek célja Ukrajna bekebelezése. Ezt a hozzáállást az orosz delegáció gúnyos gesztusai is tükrözték: Szergej Lavrov szovjet feliratú pulóverben érkezett, a repülőgépen pedig kijevi csirkemellett szolgáltak fel – nyílt utalásként Ukrajna „elfogyasztására”.
Ezt is ajánljuk a témában
A külgazdasági és külügyminiszter szerint nagyrabecsülés illeti a két elnököt.
A Kyiv Independent szerint Putyin mosolyának másik oka az volt, hogy a találkozó zavart keltett az amerikai szövetségesek körében is. A lap arra figyelmeztetett, hogy a Kreml egyik legfontosabb stratégiai célja a transzatlanti szövetség meggyengítése. Bár Putyin nem kapott teljes győzelmet Alaszkában, így is jelentős nyereséggel tért haza:
elérte, hogy a világ a szabad világ vezetőjével egyenrangú félként kezelje.
Az ukrán lap szerint Trumpnak a jövőben be kell ültetnie Ukrajnát is a tárgyalóasztalhoz, különben minden újabb találkozó újabb vereség lesz Washington számára.
Nyitókép: Gavriil GRIGOROV / POOL / AFP
***