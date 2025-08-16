Ft
08. 16.
szombat
Kyiv Independen Putyin Ukrajna Trump

Tombolnak Kijevben: így fogadták az ukránok a Trump-Putyin találkozót

2025. augusztus 16. 07:58

A „vérrel szennyezett háborús bűnös” királyi fogadtatásban részesült Alaszkában – írja a Kyiv Independent.

2025. augusztus 16. 07:58
null

„Undorító. Szégyenteljes. És végső soron haszontalan” – ezekkel a szavakkal jellemezte a Kyiv Independent az alaszkai csúcstalálkozót, amelyen Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök vett részt. Az ukrán lap szerint a 

vérrel szennyezett háborús bűnös”

királyi fogadtatásban részesült az Egyesült Államokban, miközben drónjai éppen ukrán városokat támadtak.

A két és fél órás zárt ajtók mögötti egyeztetés után Trump és Putyin úgy nyilatkozott, hogy „előrelépés” történt, de a legfontosabb kérdésben, vagyis Ukrajna ügyében nem született megállapodás. Az ukrán szerzők szerint Trump nem kapta meg, amit akart, Putyin viszont elérte a célját: 

többé nem számít teljesen elszigeteltnek, hiszen az amerikai elnök vörös szőnyeggel, mosolyokkal és katonai tiszteletadással fogadta.

Ez éles kontrasztban állt azzal, ahogyan Trump korábban Volodimir Zelenszkijt kezelte Washingtonban. Az ukrán elemzés szerint Trump tévhitben él, amikor azt hiszi, hogy baráti hangulatú találkozókkal ráveheti Putyint a tűzszünetre. 

Putyin nem alkuszik, hanem elvesz mindent, amit hagynak neki, és még többet”

– írják, hozzátéve: az orosz vezető nem tranzakcióban gondolkodik, hanem küldetésben, amelynek célja Ukrajna bekebelezése. Ezt a hozzáállást az orosz delegáció gúnyos gesztusai is tükrözték: Szergej Lavrov szovjet feliratú pulóverben érkezett, a repülőgépen pedig kijevi csirkemellett szolgáltak fel – nyílt utalásként Ukrajna „elfogyasztására”.

A Kyiv Independent szerint Putyin mosolyának másik oka az volt, hogy a találkozó zavart keltett az amerikai szövetségesek körében is. A lap arra figyelmeztetett, hogy a Kreml egyik legfontosabb stratégiai célja a transzatlanti szövetség meggyengítése. Bár Putyin nem kapott teljes győzelmet Alaszkában, így is jelentős nyereséggel tért haza: 

elérte, hogy a világ a szabad világ vezetőjével egyenrangú félként kezelje.

Az ukrán lap szerint Trumpnak a jövőben be kell ültetnie Ukrajnát is a tárgyalóasztalhoz, különben minden újabb találkozó újabb vereség lesz Washington számára.

Nyitókép: Gavriil GRIGOROV / POOL / AFP

***

 

csapláros
2025. augusztus 16. 09:51
Újabb VERESÉG (miközben szerintük is elérte Putyin a célját)... hahaha? Ez, most hogy ? IGEN, győzelem, hogy Putyint EGYENRANGÚ félként kezelik, miközben Ukrajnával SEMMIT nem tudnak kezdeni az amcsik sem. ..."Putyin nem alkuszik, hanem elvesz mindent, amit hagynak neki, és még többet”"... Mindeközben Ukrajna 300 ezer elmagyarosított (sic!) görögkatolikus UKRÁNRÓL vizionál a Nyírségben és a Hajdúságban, mintegy előrevetítve Magyarország megszállásának a szándékát a Balatonig, miközben Kárpátalját az ezer éve ott élő magyarság utolsóitól tisztítja éppen meg, azt hazudva, hogy Magyarország megszállná a másfél millió büdös bunkó, vodka nyakaló csizmás, kecskebaszó, elkorcsosult orosz hohollal zsúfolttá vált vidéket, hogy romba döntse Csonka-Magyarországot !?
lofejazagyban-2
2025. augusztus 16. 09:47
https: //ok.ru/video/9459324750464
faramuci
2025. augusztus 16. 09:43
„vérrel szennyezett háborús bűnös” Azokról az azov-nácikról beszélünk akik orosz civilek százait 2014-után pogromok keretében megöltek??? Büdös szarházi ukránok!!
llnnhegyi
2025. augusztus 16. 09:32
Zelensky háborús bűnös.
