Tombolnak Kijevben: így fogadták az ukránok a Trump-Putyin találkozót

A két és fél órás zárt ajtók mögötti egyeztetés után Trump és Putyin úgy nyilatkozott, hogy „előrelépés” történt, de a legfontosabb kérdésben, vagyis Ukrajna ügyében nem született megállapodás. Az ukrán szerzők szerint Trump nem kapta meg, amit akart, Putyin viszont elérte a célját:

többé nem számít teljesen elszigeteltnek, hiszen az amerikai elnök vörös szőnyeggel, mosolyokkal és katonai tiszteletadással fogadta.

Ez éles kontrasztban állt azzal, ahogyan Trump korábban Volodimir Zelenszkijt kezelte Washingtonban. Az ukrán elemzés szerint Trump tévhitben él, amikor azt hiszi, hogy baráti hangulatú találkozókkal ráveheti Putyint a tűzszünetre.

Putyin nem alkuszik, hanem elvesz mindent, amit hagynak neki, és még többet”

– írják, hozzátéve: az orosz vezető nem tranzakcióban gondolkodik, hanem küldetésben, amelynek célja Ukrajna bekebelezése. Ezt a hozzáállást az orosz delegáció gúnyos gesztusai is tükrözték: Szergej Lavrov szovjet feliratú pulóverben érkezett, a repülőgépen pedig kijevi csirkemellett szolgáltak fel – nyílt utalásként Ukrajna „elfogyasztására”.