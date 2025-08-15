Ft
Ft
37°C
18°C
Ft
Ft
37°C
18°C
08. 16.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 16.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
F-35 Ukrajna Oroszország Donald Trump Vlagyimir Putyin Egyesült Államok

Finom üzenet? – ötödik generációs vadászgépek és egy lopakodó nehézbombázó húzott el Putyin feje fölött Alaszkában (VIDEÓ)

2025. augusztus 15. 23:06

Jelzés értékű bemutató az amerikaiaktól.

2025. augusztus 15. 23:06
null

Folyik az alaszkai Trump-Putyin csúcs. Az orosz és az amerikai elnök éppen a találkozóra tartottak, miközben átrepültek felettük az F-35-ös vadászgépek egy B2-es lopakodó nehézbombázó kötelékében.

Kapcsolódó vélemény

undefined

Demkó Attila

Facebook

Idézőjel

Az F-35 ösök és a B-2-es átrepülése Putyin feje fölött azért finom kis üzenet volt

Közben a Deep State szerint az ukrán hadsereg elitjének sikerült kettévágni az orosz betörést.

A videót itt nézheti meg:

Nyitókép: MTI/AP/Julia Demaree Nikhinson

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Mich99
2025. augusztus 16. 00:38
Putykó nyilván nem veszíti szeme elől, hogy mi az országa érdeke. Trumpli elsősorban belpolitikai pontokat tud begyűjteni.
Válasz erre
2
0
sersem
2025. augusztus 16. 00:37
El akarja adni őket a Trump Putyinnak. Most csak a szinen, és a beépített sztereón és bőr ülések árán vitatkoznak.
Válasz erre
0
0
Mich99
2025. augusztus 16. 00:27
Finom(?) bunkóság!
Válasz erre
0
0
lbs0420
•••
2025. augusztus 16. 00:20 Szerkesztve
Hááát... Nagyon nem tudom elképzelni,hogy Putyin meghatódott volna ettől a rögtönzött repülő bemutatótól, ugyanis lát ő minden évben különbet is a Vörös tér felett a szokásos május 9.-i győzelemnapi díszszemlén, amikor a záróképként amikor néhány Tu160-as szintén szuperszonikus hadászati bombázó gép a szintén ötödik generációs Szu57-es vadászgépek kíséretében a térköztávolságokat betartva a tér légterében áthúz!
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!