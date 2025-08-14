Navracsics Tibor: Gond van – élhetőbbé kell tennünk országunkat, hétköznapjainkat azért, hogy boldogabbak lehessünk

Magyarországon már a címben szereplő kérdés felvetése is provokációnak tűnhet. Persze, hogy nem! – hangzik a dacos és magabiztos válasz, aztán nézettől, vérmérséklettől, esetleg műveltségtől függően hosszas érvelés kezdődik a magyarok hagyományos, megalapozott és kipusztíthatatlan ború­látásáról.

Való igaz, a magyar pesszimista nemzet. Nemcsak a mi közmegegyezésünk tartja ezt így számon, de a nemzetközi statisztikák is. Az Oxfordi Egyetem évente megjelenő Világboldogság-­jelentése (World Happiness Report) által vizsgált 147 ország közül hazánk a nem túl előkelő 69. helyet foglalja el, Kína, valamint Trinidad és Tobago között. Sovány vigasz, hogy az Európai Unió tagállamai közül Portugália nem sokkal előz meg minket, Horvátország, Görögország és Bulgária pedig még nálunk is borúlátóbb.