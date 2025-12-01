Ft
Végre kiderült, milyen idő várható karácsonykor: a meteorológusok előrejelzése sokakat meglephet

2025. december 01. 06:23

A harminc napos modellek alapján most már kirajzolódik, mire készülhetünk Szenteste.

2025. december 01. 06:23
Idén sem marad el a minden évben szokásos találgatás, hogy vajon lesz e fehér karácsony. Már elérhetők a hosszú távú előrejelzések, sokan ezekből próbálnak következtetni arra, milyen idő várható bő három hét múlva.

Az Időkép harminc napos előrejelzése már most kirajzolja a karácsonyi időszakot, a jelenlegi adatok azonban nem sok jóval kecsegtetik azokat, akik havas, igazi téli hangulatra vágynak és nem hegyvidéken élnek.

A prognózis alapján ugyanis a karácsony környékén inkább tavaszias hőmérsékletek valószínűek.

Ez az elmúlt évek tapasztalatai alapján nem számít rendkívülinek, hiszen már jó ideje jellemző, hogy enyhébb időjárás köszönt be az ünnepekre. A HungaroMet többhetes európai anomália előrejelzési térképe szintén mutatja már az év utolsó heteit, ezen is az átlagosnál melegebb idő körvonalazódik gyakorlatilag egész decemberre, ami tovább erősíti annak esélyét, hogy idén inkább enyhe, semmint havas karácsonyra készülhetünk.

Nyitókép: KERSTIN JOENSSON / AFP

123321
2025. december 01. 08:37
:,(
fintaj-2
2025. december 01. 08:36
Nem bánnám, ha egész télen tavasz lenne, az osztrák sípályákat vadvirágok borítanák!
lesmiserables
2025. december 01. 08:28
Magyarul nincs hír. Az még 1 hónap faszomat érdekli ez a karácsonyi hisztéria
grün
2025. december 01. 07:40
magyarországon nem szokott havazni, miért lenne havas a karácsony?
