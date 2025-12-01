Végre kiderült, milyen idő várható karácsonykor: a meteorológusok előrejelzése sokakat meglephet

Idén sem marad el a minden évben szokásos találgatás, hogy vajon lesz e fehér karácsony. Már elérhetők a hosszú távú előrejelzések, sokan ezekből próbálnak következtetni arra, milyen idő várható bő három hét múlva.

Az Időkép harminc napos előrejelzése már most kirajzolja a karácsonyi időszakot, a jelenlegi adatok azonban nem sok jóval kecsegtetik azokat, akik havas, igazi téli hangulatra vágynak és nem hegyvidéken élnek.