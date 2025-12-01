Nawrocki lépése 2023-ban még fájdalmas lett volna – 2025-ben már inkább szánalmas

Ma már világosan látszik ugyanis, hogy a konzekvens nyugati – ezen belül kiemelkedő mértékben lengyel – katonai és pénzügyi támogatást, valamint a szigorú szankciós politikát a hajába kenheti Ukrajna. Ezzel a politikával annyit sikerült elérni, hogy a 2021 végén és 2022 tavaszán elérhetőnél sokkal rosszabb békefeltételek eléréséért meghalt Ukrajna színe-virága, az ország pedig romokban hever. 2022 februárjában még gyakorlatilag a 2014-ben előállt de facto területi állapottal egyező orosz békeajánlat volt az ukránok asztalán; ma viszont már az annál Ukrajna számára kedvezőtlenebb frontvonal befagyasztásával sem érhetnék el a békét, hanem olyan területeket kér érte Oroszország, melyeket katonailag el sem foglalt. És nagy valószínűséggel meg is kell adni őket, mert Ukrajna az összeomlás felé halad. Ezt érte el a bombasztikus morális kiállásai mellé egyébként jelentős mennyiségű cselekvést is társító lengyel Ukrajna-politika.

Amikor Orbán Viktor most Moszkvába látogat, olyan hatalomhoz látogat, amely azon túl, hogy változatlanul Magyarország legnagyobb energetikai partnere, hamarosan ott fog csücsülni az európai elnökök és miniszterelnökök mellett a G8-csúcsokon, és működő MasterCardját fogja csipogtatni. Csak idő kérdése, és ez az ország az USA által oroszként elismert új területekkel fog gazdagodni.

Oroszország ugyanis megnyerte az Ukrajna ellen indított bűnös háborúját – a Nyugat megbocsáthatatlanul imbecilis politikájának köszönhetően.

Akkor, amikor a nyugati stratégia még vita tárgya volt, a helyzet pedig képlékeny, sokat számított Lengyelország, mint hatalmas és erős európai ország szava. Akkor viszont, amikor a nyugati stratégia ormótlan kudarca után söprögeti fel Donald Trump a cserepeket,