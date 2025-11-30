Orbán Viktor moszkvai útja miatt nem jön Budapestre Karol Nawrocki

A magyar miniszterelnök pénteki moszkvai látogatása után Karol Nawrocki lengyel államfő lemondta Orbán Viktorral tervezett találkozóját – erről Marcin Przydacz külügyi államtitkár számolt be vasárnap. A lengyel elnök kizárólag a visegrádi államfők esztergomi csúcstalálkozóján vesz részt, ahol a térség biztonsági helyzete kerül napirendre.

„Karol Nawrocki elnök következetesen amellett érvel, hogy valós megoldásokat kell keresni az Oroszországi Föderáció által okozott ukrajnai háború befejezésére. Politikájában Lech Kaczynski elnök örökségére hivatkozik, aki hangsúlyozta, hogy Európa biztonsága a szolidáris fellépéstől függ, beleértve az energiabiztonság területét is” – fogalmazott a tisztviselő.