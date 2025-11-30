Ft
Ft
6°C
-3°C
Ft
Ft
6°C
-3°C
11. 30.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 30.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Karol Nawrocki tárgyalás Oroszország Orbán Viktor

Orbán Viktor moszkvai útja miatt nem jön Budapestre Karol Nawrocki

2025. november 30. 12:47

A lengyel elnök különegyeztetést folytatott volna a magyar miniszterelnökkel.

2025. november 30. 12:47
null

A magyar miniszterelnök pénteki moszkvai látogatása után Karol Nawrocki lengyel államfő lemondta Orbán Viktorral tervezett találkozóját – erről Marcin Przydacz külügyi államtitkár számolt be vasárnap. A lengyel elnök kizárólag a visegrádi államfők esztergomi csúcstalálkozóján vesz részt, ahol a térség biztonsági helyzete kerül napirendre. 

„Karol Nawrocki elnök következetesen amellett érvel, hogy valós megoldásokat kell keresni az Oroszországi Föderáció által okozott ukrajnai háború befejezésére. Politikájában Lech Kaczynski elnök örökségére hivatkozik, aki hangsúlyozta, hogy Európa biztonsága a szolidáris fellépéstől függ, beleértve az energiabiztonság területét is” – fogalmazott a tisztviselő.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Nincs több titok: ha ezt bevallanák Magyar Péterék, biztosan elbuknának a választásokon

Nincs több titok: ha ezt bevallanák Magyar Péterék, biztosan elbuknának a választásokon
Tovább a cikkhezchevron

Orbán Viktor miniszterelnök moszkvai látogatására és annak összefüggéseire tekintettel Karol Nawrocki elnök úgy döntött,

hogy magyarországi programját kizárólag a visegrádi csoport elnökeinek esztergomi csúcstalálkozójára korlátozza. A cseh, a szlovák és a magyar államfővel együtt a közép-európai térség biztonsági kérdéseiről és az együttműködés lehetőségeiről fog tárgyalni” – írta Marcin Przydacz.

„Nawrocki elnök úr nem jön Budapestre, de ettől a lengyel háborús politika totális kudarca és a magyar stratégia helyessége még nem megy arrébb”

– fogalmazott Facebook-oldalán Kohán Mátyás, lapunk külpolitikai újságírója. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Aleksander Kalka / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Összesen 76 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bszakonyi
2025. november 30. 14:15
Ennyit a magyar lengyel barátságról! Minek nekünk ellenség,ha ilyen a barátunk.
Válasz erre
3
0
nyafika
2025. november 30. 14:14
helemba 2025. november 30. 14:11 Pedig a csutkány megjósolta a V4 helyreállítását, magyar vezetéssel és befolyással! Úgy látszik, kár volt leszopnia putlert... - Anyád szopott le egy retkes nigger migránst. Te meg csak nézhetted, miközben a másik seggbekúrt...
Válasz erre
2
1
nyafika
2025. november 30. 14:12
Hisztizzünk mi is! Utáljuk Törökországot, mert 150 évig itt baszták az anyjukat? Vagy Mongóliát a tatárjárás miatt?
Válasz erre
0
1
helemba
2025. november 30. 14:11
Pedig a csutkány megjósolta a V4 helyreállítását, magyar vezetéssel és befolyással! Úgy látszik, kár volt leszopnia putlert...
Válasz erre
0
4
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!