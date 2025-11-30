Orbán Viktor moszkvai útja miatt nem jön Budapestre Karol Nawrocki

„Budapesten lesz vége” – olyan részlet látott napvilágot a háború lezárásáról, amit a legbátrabbak sem gondoltak volna
„Minden nappal közelebb araszolunk a békéhez” – véli Orbán Viktor.
A lengyel elnök különegyeztetést folytatott volna a magyar miniszterelnökkel.
A magyar miniszterelnök pénteki moszkvai látogatása után Karol Nawrocki lengyel államfő lemondta Orbán Viktorral tervezett találkozóját – erről Marcin Przydacz külügyi államtitkár számolt be vasárnap. A lengyel elnök kizárólag a visegrádi államfők esztergomi csúcstalálkozóján vesz részt, ahol a térség biztonsági helyzete kerül napirendre.
„Karol Nawrocki elnök következetesen amellett érvel, hogy valós megoldásokat kell keresni az Oroszországi Föderáció által okozott ukrajnai háború befejezésére. Politikájában Lech Kaczynski elnök örökségére hivatkozik, aki hangsúlyozta, hogy Európa biztonsága a szolidáris fellépéstől függ, beleértve az energiabiztonság területét is” – fogalmazott a tisztviselő.
Orbán Viktor miniszterelnök moszkvai látogatására és annak összefüggéseire tekintettel Karol Nawrocki elnök úgy döntött,
hogy magyarországi programját kizárólag a visegrádi csoport elnökeinek esztergomi csúcstalálkozójára korlátozza. A cseh, a szlovák és a magyar államfővel együtt a közép-európai térség biztonsági kérdéseiről és az együttműködés lehetőségeiről fog tárgyalni” – írta Marcin Przydacz.
„Nawrocki elnök úr nem jön Budapestre, de ettől a lengyel háborús politika totális kudarca és a magyar stratégia helyessége még nem megy arrébb”
– fogalmazott Facebook-oldalán Kohán Mátyás, lapunk külpolitikai újságírója.
