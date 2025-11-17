Egy héten át ismét a balett fővárosa lesz Budapest – elrajtol a III. Budapest Ballet Grand Prix (VIDEÓ)

November 17. és 21. között rendezi meg a Magyar Táncművészeti Egyetem (MTE) a III. Budapest Ballet Grand Prix (BBGP) nemzetközi balettversenyt. A rangos megmérettetésnek és a kapcsolódó programoknak az egyetem mellett a Nemzeti Táncszínház és a Müpa ad otthont.

Fodorné Molnár Márta: A balett kitört a régi, zárt rendszerből, és ma már jóval több létezik a klasszikus ágánál. (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

„Miután megújultak az egyetemek, célkitűzéseink közé került, hogy 2030-ra Európa legmeghatározóbb, táncművészettel foglalkozó felsőoktatási intézményévé váljunk. Egy ilyen nemzetközi jelenlét nagyban hozzájárulhat ehhez” – mondta a Mandinernek Fodorné Molnár Márta, az egyetem rektora. Hozzátette, a verseny révén nemcsak felkerülnek a táncművészet nemzetközi térképére, hanem a Táncművészeti Egyetemen tanuló fiatalok is betekintést nyerhetnek abba, hol tart ma ez a művészeti ág. Az ide érkező versenyzők pedig megismerik a magyar kultúrát, a magyar táncéletet és nem utolsósorban Budapestet, így továbbviszik az intézmény, a város és Magyarország jó hírét.

„Évről évre nő az egyetemünkre jelentkezők száma. Keletről, így Japánból és Kínából is sokan érkeznek hozzánk – hallgatóink mintegy 10 százaléka külföldi –, és jelenleg azon dolgozunk, hogy Koreában is megismerjenek minket. Eddig is nagyon jó és magas színvonalú volt a táncművészképzés, de mindig mondom: nem elég jónak lenni, jónak is kell látszani.