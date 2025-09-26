75 éves a legendás Balettintézet utódja – így ünnepel a Magyar Táncművészeti Egyetem

A Highlights of Hungary bejelentette az idei évad 25 kiemelkedőnek ítélt magyar teljesítményét. Köztük volt a Borbás Marcsi által jelölt Magyar Táncművészeti Egyetem is.

Nagyköveti méltatás:

A Magyar Táncművészeti Egyetem idén ünnepli fennállásának 75. évfordulóját, amelyet egy különleges, 75 napos programsorozattal tett emlékezetessé. Az egykori Balettintézet mára világszerte jegyzett intézménnyé nőtt, növendékei a legnagyobb társulatok színpadain bontakoztathatják ki tehetségüket, és vihetik tovább mindazt a magas színvonalú tudást, amit itt szereztek. Ez az egyetem azonban mindig is többről szólt, mint puszta szakmai képzésről: a mesterek példája és útmutatása segítségével a hallgatók egy olyan művészi látásmódot és emberséget is magukkal elsajátíthatnak, amely aztán egész életükben elkíséri őket.