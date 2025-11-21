Történelmi beruházás: hatemeletes szuperkórház épül Zalaegerszegen (VIDEÓ)

Zelenszkij mindent megtesz, hogy fékezze Trump béketervét
A Szent Rafael Kórház régi belgyógyászati épületeinek bontása után több mint hatszintes, 230 ágyas új központ kilenc osztállyal és tizenhárom szakterülettel lesz ellátva.
A kormány döntése alapján Zalaegerszegen a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház régi belgyógyászati tömbjeinek helyén hatnál is több szintes új épület készülhet 230 ággyal és 380 férőhelyes parkolóval, miközben más nagy intézményekben is befejeződtek vagy zajlanak jelentős fejlesztések – írta meg a Világgazdaság.
A Magyar Közlönyben csütörtök este megjelent határozat szerint Zalaegerszeg történetének legnagyobb beruházása indulhat el az egészségügyben. A tervek alapján a zalaegerszegi kórházban az egyes és kettes belgyógyászat épületeit lebontják, a helyükön pedig egy több mint hatszintes új tömb emelkedik. Az új épületben kilenc osztály és tizenhárom szakterület működhet majd, összesen 230 ággyal. A fejlesztéshez egy 380 férőhelyes parkoló is kapcsolódik.
A beruházás becsült értéke nyolcvan és száz milliárd forint között van
– erről Vígh László országgyűlési képviselő pénteki Facebook-videójában beszélt, hozzátéve, hogy a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház teljes körű megújulása várható.
A zalaegerszegi projekt egy szélesebb kórházfejlesztési folyamatba illeszkedik. Az elmúlt években több nagy intézmény kapott új épületet vagy jelentős bővítést. A Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház új tömbjét idén májusban adták át. A kormányzati tájékoztatás szerint a csaknem tizenhét milliárd forintos támogatásból létrejött épületben három osztály és a hozzájuk tartozó ambulanciák és gondozók kaptak helyet, a betegellátás összesen 112 ágyon zajlik.
A több mint 6100 négyzetméter alapterületű, háromszintes épületben egy vagy két ágyas, akadálymentes kórtermeket alakítottak ki saját vizesblokkal, a projekthez új mobilbútorok, orvostechnikai és informatikai eszközök beszerzése is társult.
Továbbá megújult egy mintegy 900 négyzetméteres összekötő folyosó, a környező útburkolatok és járdák, valamint egy negyven férőhelyes belső parkoló és egy park is elkészült.
Nyitókép: A Zala Megyei Szent Rafael Kórház / Fotó: Zalai Hírlap
