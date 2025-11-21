Történelmi beruházás: hatemeletes szuperkórház épül Zalaegerszegen (VIDEÓ)

A kormány döntése alapján Zalaegerszegen a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház régi belgyógyászati tömbjeinek helyén hatnál is több szintes új épület készülhet 230 ággyal és 380 férőhelyes parkolóval, miközben más nagy intézményekben is befejeződtek vagy zajlanak jelentős fejlesztések – írta meg a Világgazdaság.

A Magyar Közlönyben csütörtök este megjelent határozat szerint Zalaegerszeg történetének legnagyobb beruházása indulhat el az egészségügyben. A tervek alapján a zalaegerszegi kórházban az egyes és kettes belgyógyászat épületeit lebontják, a helyükön pedig egy több mint hatszintes új tömb emelkedik. Az új épületben kilenc osztály és tizenhárom szakterület működhet majd, összesen 230 ággyal. A fejlesztéshez egy 380 férőhelyes parkoló is kapcsolódik.