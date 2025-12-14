Ft
országjárás Magyar Péter Zalaegerszeg

Egyre csak fogynak: Zalaegerszegen sem kértek Magyar Péterből

2025. december 14. 15:40

Az ellenzék vezérére csak pár százan voltak kíváncsiak.

2025. december 14. 15:40
null

A szombati fővárosi tüntetése után Magyar Péter ismét vidékre ment, a Tisza Párt elnöke vasárnap Zalaegerszegen folytatta országjárását. 

Azonban a jelek szerint egyre kevesebben kíváncsiak ez ellenzék vezérére, 

az 53 ezer fős városban megtartott rendezvényen alig pár százan lézengtek, 

annak ellenére, hogy azt a főtéren rendezett karácsonyi vásártól körülbelül száz mérette tartották. 

Csak pár százan lézengtek Magyar Péterék rendezvényén. 

Legutóbb Kecskeméten buktak egy méretest az utóbbi időben a kormánypártok rendezvényeit követő Magyarék, ott is csak pár száz embert vonzott a Tisza elnökének beszéde december 6-án. 

A lendület már az azt megelőző nyíregyházi fórumon is láthatóan elkezdett fogyni, ott még egy kis parkolót sem tudtak megtölteni a Tisza-hívek Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye székhelyén. 

Fotó: Attila Kisbenedek/AFP

