Egyre csak fogynak: Zalaegerszegen sem kértek Magyar Péterből

Itt a legújabb felvétel: hatalmasat bukott Kecskeméten Magyar Péter!
Szinte senki sem kíváncsi a 110 ezer lakosú városban a Tisza elnökére.
Az ellenzék vezérére csak pár százan voltak kíváncsiak.
A szombati fővárosi tüntetése után Magyar Péter ismét vidékre ment, a Tisza Párt elnöke vasárnap Zalaegerszegen folytatta országjárását.
Azonban a jelek szerint egyre kevesebben kíváncsiak ez ellenzék vezérére,
az 53 ezer fős városban megtartott rendezvényen alig pár százan lézengtek,
annak ellenére, hogy azt a főtéren rendezett karácsonyi vásártól körülbelül száz mérette tartották.
Legutóbb Kecskeméten buktak egy méretest az utóbbi időben a kormánypártok rendezvényeit követő Magyarék, ott is csak pár száz embert vonzott a Tisza elnökének beszéde december 6-án.
Ezt is ajánljuk a témában
Szinte senki sem kíváncsi a 110 ezer lakosú városban a Tisza elnökére.
A lendület már az azt megelőző nyíregyházi fórumon is láthatóan elkezdett fogyni, ott még egy kis parkolót sem tudtak megtölteni a Tisza-hívek Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye székhelyén.
Ezt is ajánljuk a témában
Egyértelmű üzenetet kapott a saját szimpatizánsaitól.
Fotó: Attila Kisbenedek/AFP