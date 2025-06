Itt vannak a legújabb számok, hányan támogatják Ukrajna uniós csatlakozását

Külön kiemelte, hogy már Lengyelországban is többségben vannak az ukrán uniós tagságot ellenzők aránya. Szólt arról is, hogy ezt erősítette meg a lengyel elnökválasztás is, ahol Karol Nawrocki győzelmével egy olyan jelölt nyert, aki ellenzi Ukrajna gyorsított felvételét.

20 érv Ukrajna uniós csatlakozása ellen



Boros Bánk Levente elmondta, két típusú érvet tettek az asztalra Ukrajna uniós csatlakozása kapcsán. Az egyik kosárban vannak a demokratikus, a jogállami, a működőképes intézményi és a kisebbségi jogok biztosítása. Keleti szomszédunk ezek közül egy feltételt sem teljesíti – tette hozzá. A másik kosárban vannak azok az érvek, amelyek Magyarország és a magyar emberek érdekeit veszélyeztetnék, így többek között az ország bevételeit, az emberek megélhetését, biztonságát és az ország nemzetközi érdekérvényesítést. 15 olyan érvet talált a Nézőpont Intézet, amely szerint a magyar emberekre káros lenne az ukrán uniós csatlakozás.