Legyünk kedvesek a „buta kis fideszesekkel”, „nehéz most nekik”, hát olyan sokáig „át voltak verve”! – Jó?

Érdekes egybeesés, hogy az Orbán-szavazókat gyakorlatilag vaknak nevezők zömében egy olyan táborhoz tartoznak, amelynek tagjai bevallottan a patás ördögre vagy (tiszást idézek)

egy penészes kutyagumira is leszavaznának, csak ne Orbán legyen.

Dehogy vagyunk mi manipulálva, dehogy vagyunk mi átverve – magyarázzák –, nagyon is látjuk, hogy nem szent ember ő, a Péter, de lássuk be, nincs jobb! Jó, időnként mond vállalhatatlan dolgokat, oké, bizonyos dolgaitól kiráz a hideg, szerintem se feltétlenül lenne szükséges, hogy a miniszterelnök édesanyjának fotójával hergelje a követőit, de kire másra szavaznék, ha számomra ebben a felhozatalban ő a legígéretesebb? – teszik fel a költői kérdést.

S joggal, hiszen egy balliberális körökben szocializálódott progresszív érthetően Orbán-ellenes, okkal akarna megszabadulni tőle; ha pedig végigtekint az aktuális felhozatalon, logikus gondolat lehet a részéről, hogy a TISZA „Pártra” tegye a voksát,

éppúgy, ahogy két unicummal és befogott orral leszavazott Márki-Zayra.

Állítom ezt jobboldali körökben szocializálódott konzervatív-keresztényként – simán juthat valamely embertársam a saját szemszögéből, a saját családtörténetéből, a saját világnézetéből adódóan akár arra a következtetésre is, hogy baloldaliként neki a Wass Albertet szavaló, öltözködésében olykor Csurka Istvánt majmoló, beszédeivel hol Medgyessy Péterre, hol Szálasi Ferencre hajazó, egyidejűleg orbáni szlogenekkel operáló, a mikrofont egy világhírű operaénekesnő kezéből is gondolkodás nélkül magához rántó önjelölt fotómodell most a legkevésbé rossz választás.

(Aki felháborodna Szálasi emlegetésén, olvassa vissza nyugodtan például Szálasi „Jelentés a Nemzetnek” című, rádióban is elhangzott kiáltványát,

amely szerint őelőtte „olyan vezetés állt az ország élén, amely képtelen volt nemzetünket a győzelem felé vezetni, az államvezetést klikk-érdekeinek érvényesítésére használta fel, a dolgozó népet elnyomta, és méltatlan sorba süllyesztette”, az ő rendszerének vezetői viszont majd „sorsközösségben élnek az általuk vezetett nemzettel, (…) és élen járnak az áldozatokban is. A jelen időkben minden magyar legszentebb hitvallása: nemzetünk szolgálatában meghalni lehet, de elfáradni soha” –

ha holnap szóról szóra ugyanezt posztolná ki Magyar Péter, idézőjelek nélkül, megrebbenne vajon bárki szeme?

Maximum egy történészé, a lájkok mennyiségének láttán.)