Minden szempár ideszegeződik: fontos bejelentések várhatóak Orbánéktól

Mint arról a Mandiner is beszámolt, nem a megszokott időpontban, hanem augusztus 25-én, hétfőn 15 óra 30 perckor tart Kormányinfót Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő. Erről a miniszter a közösségi oldalán adott tájékoztatást.

Mivel a szokásos délelőtti időpont helyett kora délután ad választ arra a kormány, hogy mit miért tesz, ezért felmerül a kérdés, milyen jelentős bejelentésekre készülhetnek.

Eddigi információink szerint Orbán Viktor miniszterelnök a Harcosok Klubja zárt Facebook-csoportban jelentette be, hogy

a kormány meghosszabbítja az árrésstopot,

várhatóan ennek a részleteiről fogják ismertetni a hétfői sajtótájékoztatón.

De mint ismert, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter nemrég arról számolt be, hogy

megkezdték az új iparvédelmi és munkahelyvédelmi akcióterv kidolgozását,

így előreláthatólag erre is kitérnek majd Gulyás Gergelyék.

Továbbá napokon belül, szeptember elsejétől elrajtol az Otthon Start Program, amely iránt már most nagy az érdeklődés. Így nem kizárt, hogy ezzel kapcsolatban is elhangoznak majd újabb információk a hétfői Kormányinfón.

Jön az adócsökkentés?

Még július végén számoltunk be arról, hogy Nagy Márton a sajtó képviselői előtt egy háttérbeszélgetésen úgy fogalmazott,

további jelentős adócsökkentésen dolgoznak.

A nemzetgazdasági miniszter akkor beszélt az új magyar gazdasági pályáról, amely során bejelentette: a kormány immár kisebb GDP-növekedéssel és nagyobb inflációval számol az idei évre.

A július végi háttérbeszélgetésen elhangzott, hogy belső fogyasztás továbbra is kiemelkedő, illetve ősszel és jövőre is jelentős összegeket juttat az állam a lakossághoz, van is ok a bizakodásra.

A tárcavezető hangsúlyozta, októbertől a 3 gyermekes édesanyák szja-mentessége lép életbe, amely 50 milliárd forint, 2026-ban pedig 200 milliárd forint. Szintén októberben kapják meg élelmiszer-vásárlási utalványukat a nyugdíjasok, ez összesen 83 milliárd forintot tesz ki.

Ezek mind a lakosságnak kedvező lépések, amelyek még tovább pörgethetik a belső fogyasztást, amely a GDP-bővülés egyik legfőbb motorja. De mivel a külső kereslet továbbra is gyenge, illetve a fő felvevő Németország is gazdasági nehézséggel küzd, ezért elsősorban erre a motorra tud leginkább támaszkodni az állam. Ha van pénze az embereknek, akkor tudnak fogyasztani, ez pedig pörgeti a gazdaságot.

Így nem meglepő, hogy Nagy Márton további segítséget vetett fel, még ha rejtélyesen is fogalmazott a sajtó képviselői előtt, amikor azt mondta: egyelőre nem kíván elárulni több részletet a várható adócsökkentésről. De lehet ma már bőbeszédűbbek lesznek ezzel kapcsolatban is az őszi politikai idény kezdete előtt.

Nyitókép korábbi felvétel. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd