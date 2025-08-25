Megdöbbentő felelőtlenség: a síneken hagyta autóját egy sofőr, hajszálon múlt a tragédia

Így alakul át teljesen a főváros közlekedése – hétfőtől bezár a Keleti pályaudvar (TÉRKÉPEK)
Csak az egyik mozdonyvezető lélekjelenétén múlt, hogy nem történt katasztrófa.
Drámai eset történt az éjszakai órákban Nagytéténynél, ahol egy felelőtlen cselekedet majdnem súlyos vasúti balesethez vezetett – osztotta meg Facebook-oldalán a MÁV-csoport. Egy sofőr felhajtott autójával a vasúti sínekre,
majd otthagyta a járművet a pálya közepén, amely így veszélyes akadályt képezett az arra közlekedő vonatok számára.
A katasztrófa elkerülésében kulcsszerepet játszott a Balatonfüredről a Déli pályaudvarra tartó Bagolyvonat mozdonyvezetőjének lélekjelenléte, aki időben észlelte az akadályt és meg tudta állítani a szerelvényt, így elkerülve az ütközést.
A MÁV és a Katasztrófavédelem szakemberei hajnaltól dolgoztak az elakadt autó kiemelésén, amit végül reggel 8 órára sikerült eltávolítani a sínekről. A pálya felszabadításáig a távolsági vonatok Érd felső felé közlekedtek terelőútvonalon, ami 10-20 perces késéseket okozott a reggeli órákban. Az S36-os és a martonvásári Z30-as járatok esetében járatkimaradások is előfordultak.
A MÁV-csoport ismeretlen tettes ellen feljelentést tett, és jelenleg is keresik a felelősöket. A társaság felhívja a figyelmet arra, hogy az ilyen felelőtlen cselekedetek nemcsak az utasok biztonságát veszélyeztetik, hanem jelentős fennakadásokat is okoznak a vasúti közlekedésben.
