Akkor Puzsér Róbertnek ezennel vége van, elvtársak – ugye? Ugye...?

Magukat fölöslegesnek érző momentumos politikusok oldalain sincs nyoma legalább egy ismeretterjesztő jellegű észrevételnek a puzséri „poén” kapcsán, ezért kénytelen vagyok én feltenni a kérdést, hogy mi károsabb vajon a szexuális kisebbségek tagjaira nézve: ha nem az Andrássy úton tartják évente egyszer a kommersz Pride-ot,

vagy ha nagyhangú megmondóemberek visszatérően, a szürke hétköznapokban szitokszóként neveznek másokat (akár családapákat is) homoszexuálisnak,

és lejárató mémet alapozhatnak arra, hogy két férfi ölelkezik, anélkül, hogy felhorkanna legalább a liberális értelmiség?

A TISZA-vezér úgy reagált a Vadhajtások cikkére, hogy „Vajon milyen lelke lehet ezeknek az embereknek, akiknek sem a karácsony, sem az anyák napja, sem civil emberek magánélete nem szent” –

ez a kérdés azonban ugyanúgy feltehető lenne a magyarista Puzsér Róbert esetében, mégse tevődik fel.

Ha valaki Magyar Péter kezébe montázsol ukrán zászlót, már kapja is a fenyegetést, hogy a szabadság totális kiáradása esetén egy ilyen posztért mérlegelés nélkül menne a kóterbe (pedig a veséjét is leverhetnék); egy-egy Tisza-kritikus családapa homoszexuálisnak való beállítása ellenben szóra sem érdemes kis szurkapiszka.

Ha a Tisztelet és Szabadság elnöke beszél nőkkel minősíthetetlen hangnemben és nyilvánul meg alpári módon, ennek szóvátétele a legmélyebben megvetendő karaktergyilkosság,

ócska lakájpropagandista tempó; ha tiszás ábrándozik mások megkínzásáról és kivégzéséről, az elszigetelt eset, amelyet csak a kormánypropaganda hangosít fel, és egyébként is, semmi bizonyíték nincs arra, hogy nem aljas provokációról van szó – ha azonban a nevében is Vadhajtások portálon egy (1) fő ízléstelenül próbál ironizálni, már tele is az online tér azzal, hogy ez „a” jobboldali újságírás, ezek „a keresztény, konzervatív értékek”.