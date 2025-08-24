Ft
08. 24.
vasárnap
Varga Judit váratlanul megjelent, Magyar Péter pánikba esett és azóta összevissza beszél

2025. augusztus 24. 13:40

A Tisza Párt elnökének a tyúkszemére léptek.

2025. augusztus 24. 13:40
Felhévizy Félix
Felhévizy Félix
Magyar Nemzet

„Felhévizy úgy volt vele, hogy ezen a héten egy kicsit pihen, nem foglalkozik a közélettel. Nemzeti ünnepünk is erre a hétre esett, azt gondolta, hogy egy kicsit elcsendesedik a politikai csatazaj, de nem ez történt, talán még hangosabb lett, mint azelőtt volt.

Azt már megszokhattuk, hogy a baloldal szemében vörös posztó, ha Magyarországot, a magyarságot ünnepeljük. Ezért az augusztus 20. mindig támadások kereszttüzébe kerül. Természetesen mindig felhozzák demagóg módon, hogy milyen sok pénzbe kerül, mennyi kórházat lehetne belőle felújítani satöbbi. Most azonban ezen a téren is szintlépés történt, Dobrev Klára, a DK elnöke addig ment a gyűlölködésben, hogy a következőket volt képe mondani egy videóban: »Augusztus 20-án őszintén ki kell mondani: nincs mit ünnepelnünk, amíg Orbán Viktor vezeti ezt az országot.«

Annak fényében voltak különösen visszataszítók ezek a gondolatok, hogy Klára asszony a pride-on viszont ünnepelt és igencsak jól érezte magát. Magyar Péter jobbkeze, Tarr Zoltán pedig már egyenesen úgy fogalmazott, ha ők győznek, nem lesz több tűzijáték.

Természetesen ezek a megszólalások méretes öngólok, hiszen az ellenzéki politikusok vérlázító szavaival ellentétben az egész ország emelt fővel, boldogan ünnepelte a magyar államalapítást.

Azonban történt a héten egy olyan esemény is, ami alapjaiban rengette meg a Tisza Pártot és labilis idegzetű elnökét, Magyar Pétert. A népszerű netzenész, Wellor kijött egy új dallal, ami az eddigi számaitól merőben eltér. Elsőre kicsit furcsa a szöveg, nem a megszokott rímek, nincs ütős refrén, csak valami szirupos próza. Persze paródiáról van szó. Hamisítatlan Magyar Peti-s szófordulatokat hallhatunk szenvedélyes, kompromiusszumok nélküli vokállal előadva. A dal ugyanis a tiszás pártelnök egyik tépelődő, önazonosságát hangsúlyozó, ám kellőképpen nyálas és röhejesen hiteltelen Facebook-posztjára épül. Wellor csupán hozzátett néhány gondolatot az önmaga hatása alá kerülő politikus létösszegző elégiájához.”

***

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

