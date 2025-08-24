Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
Magyar Hang Kompország kamuvonat Tisza rágalom

Nagy Márton nyilvánosan tette helyre Magyar Pétert, aki rendkívül durva hazugságot terjesztett róla

2025. augusztus 24. 12:55

Talán minden eddiginél arcpirítóbb hazugsággal próbálkozott a Tisza-vezér.

2025. augusztus 24. 12:55
null

A Magyar Hang Kompország című műsorában adott interjút szombaton Magyar Péter, akivel rajkai országjárása közben beszélgettek. A Tisza Párt elnöke nem fogta vissza magát, amikor a nemzetgazdasági miniszter terveiről kérdezték, és egy újabb merész, megalapozatlan állítást is elejtett.

„Úgy hallom, hogy Nagy Márton távozik, vagy megkérték arra hogy távozzon, és úgy mondják, ő maga mond le, így nem hiszem, hogy sokáig fog még tervezgetni” – jelentette ki Magyar Péter, utalva a miniszter által beharangozott adócsökkentési programra.

 

Nagy Márton vasárnap a szociális médiában reagált a vádakra:
 

Nagy lehet a kétségbeesés, úgy tűnik a kamuvonaton nincs megállás…

Magyar Péter ne is reménykedjen, na de nagyon másban sem. Maradok!”

A Tisza-vezér természetesen most sem bírta ki, hogy ne kommenteljen azonnal a bejegyzés alá:
 

majd pont te döntöd el😂”

– írta Magyar Péter a miniszternek.

Nyitókép: Balint Szentgallay / AFP

Az ominózus rágalom 28:30-kor hangzik el a videóban:

Összesen 52 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
vamonos-3
2025. augusztus 24. 15:10
Martonnak meg nem szoltak
Válasz erre
0
0
Türelem
2025. augusztus 24. 15:06
A magyarok intelligencia szintjéről, felkészültségéről, tájékozottságáról eddig is megoszlottak a vélemények....a különbségek óriásiak.....pl. gyozobakancsa és társai és az intelligens, felkészült normalitás között. Soros milliárdokat költ Magyarország felszámolására, s ehhez talál elég gyökértelen, gerinctelen, identitás, értékrend nélküli, tehetségtelen, morálisan nulla segéderőt, melynek feladata az emberekben ősidők óta létező irigység, gonoszság szítása, ébren tartása. Az ország, a családok iránt felelősséget érző emberek 26-ban is Orbánra szavaznak.....mi leszünk többségben.
Válasz erre
1
3
Ízisz
•••
2025. augusztus 24. 15:05 Szerkesztve
Z. Ez a szaros gatyás🦓 olvassa valyon a kommentfalat??? Mert láthatná, hogy nem hiszünk a hazugságainak és milyen véleménnyel vagyunk róla... Vagy csak a kutyáit ellenőrzi, hogy másolják-e az utasításait???❓😎❗
Válasz erre
2
2
kobi40
2025. augusztus 24. 14:56
Ezek rettenetesen sötétek. Megszállták a gyakorikerdesekwt is. Ma olvasom, hogy 2010-ig valóban magas volt-e a munkanélküliség, s hogy a Fidesz alatt mára gyakorlatilag megszűnt? Többen leírták, hogy a Kádár alatt “rejtett munkanélküliség “ volt. Ha nem volt, az “közveszélyes munkakerülés” Btk!. Azt akarták bizonygatni, hogy a szocializmusban nincs munkanélküliség! Egy munkát 2-3 felé osztották, úgy állapították meg a fizetést is. Az intézeteknél rengeteg láblógató. A gyárak adminisztrációs vízfejet tartottak el. Egy termelőre 2-3 is jutott. Függetlenített ( a munkától!) párttitkár, szakszervezeti titkár, stb. Azért kapta a fizetését! Emlékszem, egy kétkezi öntőmunkás ordítozott az adminisztrátorral: “maguk mi a fazt csinálnak itt, körmöt festenek, rejtvényt fejtenek! Én termelek, én tartom el magukat és egy fizetés igazolást nem tudnak kiállítani hetekig, ami a gyerek iskolàjának kell? A Tisasen fejűek mint leszavazták. 😂 Hát ne bameg, már!🤦‍♀️😂😂😂
Válasz erre
2
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!