Nagy Márton nyilvánosan tette helyre Magyar Pétert, aki rendkívül durva hazugságot terjesztett róla

Évekkel korábbról előásott fotóval küldte magát szégyenpadra Magyar Péter
Ezt nagyon csúnyán benézte.
Talán minden eddiginél arcpirítóbb hazugsággal próbálkozott a Tisza-vezér.
A Magyar Hang Kompország című műsorában adott interjút szombaton Magyar Péter, akivel rajkai országjárása közben beszélgettek. A Tisza Párt elnöke nem fogta vissza magát, amikor a nemzetgazdasági miniszter terveiről kérdezték, és egy újabb merész, megalapozatlan állítást is elejtett.
„Úgy hallom, hogy Nagy Márton távozik, vagy megkérték arra hogy távozzon, és úgy mondják, ő maga mond le, így nem hiszem, hogy sokáig fog még tervezgetni” – jelentette ki Magyar Péter, utalva a miniszter által beharangozott adócsökkentési programra.
Nagy Márton vasárnap a szociális médiában reagált a vádakra:
Nagy lehet a kétségbeesés, úgy tűnik a kamuvonaton nincs megállás…
Magyar Péter ne is reménykedjen, na de nagyon másban sem. Maradok!”
A Tisza-vezér természetesen most sem bírta ki, hogy ne kommenteljen azonnal a bejegyzés alá:
majd pont te döntöd el😂”
– írta Magyar Péter a miniszternek.
Nyitókép: Balint Szentgallay / AFP
Az ominózus rágalom 28:30-kor hangzik el a videóban:
