Nagy Márton nyilvánosan tette helyre Magyar Pétert, aki rendkívül durva hazugságot terjesztett róla

A Magyar Hang Kompország című műsorában adott interjút szombaton Magyar Péter, akivel rajkai országjárása közben beszélgettek. A Tisza Párt elnöke nem fogta vissza magát, amikor a nemzetgazdasági miniszter terveiről kérdezték, és egy újabb merész, megalapozatlan állítást is elejtett.

„Úgy hallom, hogy Nagy Márton távozik, vagy megkérték arra hogy távozzon, és úgy mondják, ő maga mond le, így nem hiszem, hogy sokáig fog még tervezgetni” – jelentette ki Magyar Péter, utalva a miniszter által beharangozott adócsökkentési programra.

Nagy Márton vasárnap a szociális médiában reagált a vádakra:



Nagy lehet a kétségbeesés, úgy tűnik a kamuvonaton nincs megállás… Magyar Péter ne is reménykedjen, na de nagyon másban sem. Maradok!”

A Tisza-vezér természetesen most sem bírta ki, hogy ne kommenteljen azonnal a bejegyzés alá:



majd pont te döntöd el😂”

– írta Magyar Péter a miniszternek.