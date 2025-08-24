Ft
08. 24.
vasárnap
előrehozott választás Baranya vármegye Orsós István Varju László István

Papírforma-eredmény született a Baranya vármegyei Bostán tartott időközi választáson

2025. augusztus 24. 22:08

Két független jelölt csapott össze a polgármesteri címért.

2025. augusztus 24. 22:08
null

Két független jelölt közül Orsós István nyerte a vasárnapi időközi polgármester-választást a Baranya vármegyei Bostán.

A voksolást azért tartották, mert a település képviselői korábban a testület feloszlásáról döntöttek. A Nemzeti Választási Iroda honlapján közölt adatok szerint a Pécs és Harkány között fekvő kistelepülésen a választói névjegyzékben szereplő 109 választópolgárból 92-en voksoltak. Két szavazat érvénytelen volt.

Orsós István 58 szavazatot kapott, míg a szintén függetlenként induló aspiráns, Varju László István 32 voksot szerzett.

A faluban négytagú képviselő-testületet is választottak, a mandátumokért tíz független jelölt indult.

(MTI)

Nyitókép forrása: Illyés Tibor / MTI

Összesen 2 komment

johnny
2025. augusztus 24. 22:32
Mi a hír értéke egy kis falu választásának ahol mindkét jelölt ráadásul független?
