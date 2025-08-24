Papírforma-eredmény született a Baranya vármegyei Bostán tartott időközi választáson

Sorsdöntő választások közelednek: tényleg ez dönti el 2026-ot?
Országos figyelem irányul majd ezekre a megméretettésekre.
Két független jelölt csapott össze a polgármesteri címért.
Két független jelölt közül Orsós István nyerte a vasárnapi időközi polgármester-választást a Baranya vármegyei Bostán.
A voksolást azért tartották, mert a település képviselői korábban a testület feloszlásáról döntöttek. A Nemzeti Választási Iroda honlapján közölt adatok szerint a Pécs és Harkány között fekvő kistelepülésen a választói névjegyzékben szereplő 109 választópolgárból 92-en voksoltak. Két szavazat érvénytelen volt.
Orsós István 58 szavazatot kapott, míg a szintén függetlenként induló aspiráns, Varju László István 32 voksot szerzett.
A faluban négytagú képviselő-testületet is választottak, a mandátumokért tíz független jelölt indult.
(MTI)
Nyitókép forrása: Illyés Tibor / MTI
