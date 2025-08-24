Papírforma-eredmény született a Baranya vármegyei Bostán tartott időközi választáson

Két független jelölt közül Orsós István nyerte a vasárnapi időközi polgármester-választást a Baranya vármegyei Bostán.

A voksolást azért tartották, mert a település képviselői korábban a testület feloszlásáról döntöttek. A Nemzeti Választási Iroda honlapján közölt adatok szerint a Pécs és Harkány között fekvő kistelepülésen a választói névjegyzékben szereplő 109 választópolgárból 92-en voksoltak. Két szavazat érvénytelen volt.

Orsós István 58 szavazatot kapott, míg a szintén függetlenként induló aspiráns, Varju László István 32 voksot szerzett.

A faluban négytagú képviselő-testületet is választottak, a mandátumokért tíz független jelölt indult.

(MTI)

Nyitókép forrása: Illyés Tibor / MTI