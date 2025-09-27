Óriási kudarc: Magyar Péter elhalasztotta a jelöltállítását!
Hiába a nagy szavak, a Tisza-vezér képtelen embereket találni, alap politikai feladatot képtelen elvégezni. Érik a bukta?
Hiszen az előrehozott választást már megnyerte áprilisban.
„Semmi probléma azzal, hogy a Tisza az ígéretekkel ellentétben csak novemberben kezdi meg az előválasztási procedúrát, hiszen az előrehozott választást már megnyerte áprilisban.”
Nyitókép: Kisbenedek Attila / AFP
