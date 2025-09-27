Ft
09. 27.
szombat
előrehozott választás probléma procedúra Tisza Párt Hont András Magyar Péter

Semmi probléma azzal, hogy a Tisza az ígéretekkel ellentétben csak novemberben kezdi meg az előválasztási procedúrát

2025. szeptember 27. 22:06

Hiszen az előrehozott választást már megnyerte áprilisban.

2025. szeptember 27. 22:06
Hont András
Hont András
„Semmi probléma azzal, hogy a Tisza az ígéretekkel ellentétben csak novemberben kezdi meg az előválasztási procedúrát, hiszen az előrehozott választást már megnyerte áprilisban.”

Nyitókép: Kisbenedek Attila / AFP

kukasmacska
2025. szeptember 27. 22:43
Mindenki tudja, hogy a jövő évi választás csak formaság. MP megmondta hogy a Tisza nyer és kész. 😉😉
5m007h 0p3ra70r
2025. szeptember 27. 22:30
Megengedhetik maguknak a nagy semmit.
