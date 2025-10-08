Ft
Franciaország jövője a következő 48 órában dőlhet el

2025. október 08. 22:53

A frissen lemondott miniszterelnök szerint még van kiút a válságból, és azt kérte Macrontól, hogy ne írjon ki előrehozott választást.

2025. október 08. 22:53
null

Sebastien Lecornu leköszönő francia miniszterelnök azt javasolta Emmanuel Macron elnöknek, hogy kerülje az előrehozott választásokat, és 48 órán belül nevezzen ki új kormányfőt, mert szerinte van esély egy Franciaország stabilitását biztosító megállapodásra. Lecornu, aki október 6-án mondott le, egy hónapig volt hivatalban.

Franciaország
Sébastien Lecornu és Emmanuel Macron, Franciaország továbbra sem találja a kiutat a politikai válságból. 
Forrás: Ludovic MARIN / AFP

A France 2 közszolgálati televízió szerint kijelentette: „A küldetésem véget ért”, miután teljesítette Macron kérését a politikai egyezségek feltérképezésére. Macron hétfőn fogadta el lemondását, de arra kérte az ügyvivő kormányfőt, hogy szerda estig tárgyaljon egy cselekvési és stabilitási platform létrehozásáról a kormánykoalíció fenntartása érdekében.

Lecornu, akit szeptember 9-én neveztek ki, úgy vélte, hogy a kormányösszetétel bejelentése után „egyes pártok étvágya felébredt”, és az ország érdekeit a pártérdekek fölé kellene helyezni. Célja az volt, hogy előmozdítsa a stagnáló ügyeket és kidolgozzon egy válságkezelő tervet.

Franciaország káoszban

Lecornu lemondása órákkal az új kormány megalakulása után történt, miközben Franciaország politikai válsággal küzd.

Macron riválisai azzal fenyegetnek, hogy megbuktatják az új kormányt, ha az nem szakít az elnök korábbi politikájával.

Lecornu korábban elutasította az ellenzék vagyonadóra és nyugdíjreform-visszavonásra vonatkozó javaslatait, mondván, azok nem oldanák meg a problémákat. Emellett célként jelölte meg az államháztartási hiány 3 százalékra csökkentését, és egyeztetett szakmai szervezetekkel.

Lecornu egy éven belül a harmadik francia miniszterelnök volt. Elődjét, Francois Bayrou-t egy 44 milliárd eurós megszorító csomag miatt buktatták meg, míg Michel Barnier-t decemberben szintén a költségvetési tervezet miatt mozdította el a parlamenti ellenzék egy bizalmatlansági indítvánnyal.

(MTI/Mandiner)

Nyitókép forrása: Ludovic MARIN / AFP



 

scorpicores
2025. október 08. 23:20
Ez a fazon minden bohócot kinevez, csak, h kitöltse a mandátumát...jó liberális módra, az ország meg mehet a lecsóba...persze ha kiírná, jönne a bukóvári sofort...(74%-os az elutasítottsága a csávónak)...
Válasz erre
0
0
LevEDIa
2025. október 08. 23:13
Ezek képesek rá - addig tárgyalnak, a míg az anarchisták Párizst föl nem égetik. Remélem, Trianon is hamuvá válik.
Válasz erre
1
0
europész
2025. október 08. 23:07
A francosok jovoje mar eldolt amikor Mikront raktak oda elnoknek.Nemsokara erezni fogjak.
Válasz erre
0
0
