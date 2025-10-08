Franciaország jövője a következő 48 órában dőlhet el

Sebastien Lecornu leköszönő francia miniszterelnök azt javasolta Emmanuel Macron elnöknek, hogy kerülje az előrehozott választásokat, és 48 órán belül nevezzen ki új kormányfőt, mert szerinte van esély egy Franciaország stabilitását biztosító megállapodásra. Lecornu, aki október 6-án mondott le, egy hónapig volt hivatalban.

Sébastien Lecornu és Emmanuel Macron, Franciaország továbbra sem találja a kiutat a politikai válságból.

Forrás: Ludovic MARIN / AFP

A France 2 közszolgálati televízió szerint kijelentette: „A küldetésem véget ért”, miután teljesítette Macron kérését a politikai egyezségek feltérképezésére. Macron hétfőn fogadta el lemondását, de arra kérte az ügyvivő kormányfőt, hogy szerda estig tárgyaljon egy cselekvési és stabilitási platform létrehozásáról a kormánykoalíció fenntartása érdekében.

Lecornu, akit szeptember 9-én neveztek ki, úgy vélte, hogy a kormányösszetétel bejelentése után „egyes pártok étvágya felébredt”, és az ország érdekeit a pártérdekek fölé kellene helyezni. Célja az volt, hogy előmozdítsa a stagnáló ügyeket és kidolgozzon egy válságkezelő tervet.