Franciaország jövője a következő 48 órában dőlhet el

Végveszélyben Macron rendszere: előrehozott választás jöhet – Franciaország-szakértő a Mandinernek!
Soós Eszter Petronella szerint semmi garancia nincs arra, hogy képesek feloldani a patthelyzetet. Franciaország visszafojtott lélegzettel figyel.
A frissen lemondott miniszterelnök szerint még van kiút a válságból, és azt kérte Macrontól, hogy ne írjon ki előrehozott választást.
Sebastien Lecornu leköszönő francia miniszterelnök azt javasolta Emmanuel Macron elnöknek, hogy kerülje az előrehozott választásokat, és 48 órán belül nevezzen ki új kormányfőt, mert szerinte van esély egy Franciaország stabilitását biztosító megállapodásra. Lecornu, aki október 6-án mondott le, egy hónapig volt hivatalban.
A France 2 közszolgálati televízió szerint kijelentette: „A küldetésem véget ért”, miután teljesítette Macron kérését a politikai egyezségek feltérképezésére. Macron hétfőn fogadta el lemondását, de arra kérte az ügyvivő kormányfőt, hogy szerda estig tárgyaljon egy cselekvési és stabilitási platform létrehozásáról a kormánykoalíció fenntartása érdekében.
Lecornu, akit szeptember 9-én neveztek ki, úgy vélte, hogy a kormányösszetétel bejelentése után „egyes pártok étvágya felébredt”, és az ország érdekeit a pártérdekek fölé kellene helyezni. Célja az volt, hogy előmozdítsa a stagnáló ügyeket és kidolgozzon egy válságkezelő tervet.
Lecornu lemondása órákkal az új kormány megalakulása után történt, miközben Franciaország politikai válsággal küzd.
Macron riválisai azzal fenyegetnek, hogy megbuktatják az új kormányt, ha az nem szakít az elnök korábbi politikájával.
Lecornu korábban elutasította az ellenzék vagyonadóra és nyugdíjreform-visszavonásra vonatkozó javaslatait, mondván, azok nem oldanák meg a problémákat. Emellett célként jelölte meg az államháztartási hiány 3 százalékra csökkentését, és egyeztetett szakmai szervezetekkel.
Lecornu egy éven belül a harmadik francia miniszterelnök volt. Elődjét, Francois Bayrou-t egy 44 milliárd eurós megszorító csomag miatt buktatták meg, míg Michel Barnier-t decemberben szintén a költségvetési tervezet miatt mozdította el a parlamenti ellenzék egy bizalmatlansági indítvánnyal.
(MTI/Mandiner)
Nyitókép forrása: Ludovic MARIN / AFP
