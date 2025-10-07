Ft
Jordan Bardella kormányválság Soós Eszter Petronella Sébastien Lecornu Emmanuel Macron Franciaország Nemzeti Tömörülés

Végveszélyben Macron rendszere: előrehozott választás jöhet – Franciaország-szakértő a Mandinernek!

2025. október 07. 18:03

Soós Eszter Petronella szerint semmi garancia nincs arra, hogy képesek feloldani a patthelyzetet. Franciaország visszafojtott lélegzettel figyel.

null
Tari Tamás

Franciaország kormánya mindössze egy hónappal Sébastien Lecornu miniszterelnök kinevezése után, illetve alig 12 órával az új miniszterek beiktatását követően lemondott.

Sébastien Lecornu és Emmanuel Macron – Franciaország sorsa az ő kezükben van, egyelőre
Forrás: Ludovic MARIN / AFP

Soós Eszter Petronella politológus, a Milton Friedman Egyetem adjunktusa szerint ennek hátterében három fő ok áll:

  • a választások utáni politikai patthelyzet,
  • a gazdaságpolitikai különbségek, valamint
  • az elnökválasztásra készülő politikai elit.

A szakértő úgy fogalmazott:

„A 2024-es választás nem hozott egyértelmű többséget, így koalíciókötésre van szükség. Azonban a pártok gazdaságpolitikai nézetei nagyon eltérőek, még kompromisszumokkal is nehéz összesakkozni legalább egy működőképes kisebbséget, ami nem bukik meg.”

Mindenki az elnökválasztásra készül, ami nem kooperációs-kompromisszumos gondolkodásmód.”

Soós Eszter szerint Lecornu távozása egyértelműen egy kiszámított húzás eredménye:

„Ez egy megelőző manőver volt. Érződött, hogy inog a széke, vasárnap estére már csak annyi volt a kérdés, hogy mikor és hogyan távozik. Ő határozta meg ennek a módját.”

Lemondott, mielőtt megbuktatták volna.”

A politológus úgy látja, hogy a kormányválság hátterében elsősorban a parlamenti erőviszonyok kiegyenlítettsége áll. Azt is hozzátette, hogy Lecornu Macron elnök kérésére még megpróbál egyeztetni a szóba jöhető pártokkal – feltehetőleg a republikánusokkal és a szocialistákkal –, de szerinte a számok az érdemi eredmények ellen szólnak:

„Nagy az esélye annak, hogy ebből nem jön ki a matematika.”

Hangsúlyozta azt is, hogy ezzel

jelentősen megnőtt az előrehozott választás esélye”.

Ugyanakkor úgy látja, hogy bár az ellenzéki pártok ismét e mellett a forgatókönyv mellett kardoskodnak,

a felmérések szerint nem biztos, hogy egy új választás tiszta többséget eredményezne”.

Milyen a hangulat az Élysée-palotában?

Emmanuel Macron pozíciójáról szólva Soós Eszter Petronella hangsúlyozta, hogy az előrehozott nemzetgyűlési választásnak jelenleg nagyobb a valószínűsége, mint az előrehozott elnökválasztásnak.

Az elnök kommunikációsan mutogathat a pártok kompromisszumképtelenségére”

– mondta a szakértő, aki arra is emlékeztetett, hogy egy előrehozott parlamenti választás után

„12 hónapig nem lesz tényleges értelme az elnök lemondásának, még akkor sem, ha az új választás sem ad tiszta többséget”.

Az alkotmány ugyanis előírja, hogy a Nemzetgyűlést egy éven belül nem lehet feloszlatni, így

egy elnökválasztás csak akkor oldaná a patthelyzetet, ha az új elnök oszlathatna”.

Kérdőjelek erdeje

A kormányalakítás kérdéséről szólva Soós Eszter Petronella úgy látja, hogy a jelenlegi számokból „egy többség nélküli parlament olvasható ki, mert a támogatottsági adatok hasonlítanak a tavalyiakhoz”. Úgy véli,

ha nem jön létre egy köztársasági összefogás, akkor a Nemzeti Tömörülés esélyei a legnagyobbak a pártok közül”.

Ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy az elnök és a kormány közötti viszony sem elhanyagolható tényező a francia politikai dinamikában:

A döntések tartalma a koalíció, a kormányoldal összetételétől függ, mert részben az elnöki elhatározásokat is át kell lökni a parlamenten. Ne felejtsük el: a félelnöki rendszerek félig parlamentárisak is.”

A politológus arra is felhívta a figyelmet, hogy Lecornu még két napot kapott az elnöktől a tárgyalások folytatására, de ha ez idő alatt sem tud stabil kormányt alakítani,

akkor inkább a választásos forgatókönyvnek van nagyobb esélye.”

Ezek alapján Franciaország jelenlegi helyzetében tehát minden döntés ideiglenesnek tűnik, az egyértelmű többség és a kompromisszumokra kész vezetés megszületéséig pedig igen kevés esély mutatkozik az érdemi változásra. A francia politikai rendszer a választási eredmények és az intézményi korlátok miatt egyaránt mozgástér-deficittel küzd, a kormányválság pedig még jó ideig elhúzódhat.

Az elnök megítélése katasztrofális

A legfrissebb közvélemény-kutatások szerint Macron (https://mandiner.hu/kulfold/2025/09/macront-is-magaval-rantja-a-francia-kormany-bukasa) népszerűsége 2025 nyarán–őszén történelmi mélypont közelébe csúszott. Az IFOP júliusi felmérése szerint már csak 19% elégedett az államfő munkájával (ez mínusz 4 százalékpontos esést jelent egy hónap alatt), ami a 2017-es beiktatása óta mért legalacsonyabb értékek egyike.

Az ősz folyamán ez az érték csak gyengült: több felmérés is 17% körüli tetszésindexet mutatott szeptemberben.

Egy esetleges elnökválasztáson a Cluster17 mérése szerint a következőképpen alakulnának a potenciális jelöltek esélyei:

Jordan Bardella (Nemzeti Tömörülés): 30%

  • Édouard Philippe (Horizons): 15% (-10 százalékpont)
  • Jean-Luc Mélenchon (Engedetlen Franciaország): 15% (-3 százalékpont)
  • Raphaël Glucksmann (Szocialista Párt)
  • Bruno Retailleau (Republikánusok): 12% (+8 százalékpont)
  • Éric Zemmour (Reconquête): 6% (–1 százalékpont)
  • Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France): 4% (+1 százalékpont)
  • Fabien Roussel (Francia Kommunista Párt): 3% (–2 százalékpont)
  • Nathalie Arthaud (Munkáspárt): 1%
A francia elnökválasztás várható esélyei
Forrás: Facebook

Franciaország így választana

A nemzetgyűlési választások tekintetében, az Ifop és a Cluster17 szeptember elei országos méréseinek átlaga alapján

a Nemzeti Tömörülés (RN) áll az élen 29–34% körüli eredménnyel.

  • A baloldali Új Népfront (NFP) 24–25;
  • a Macronhoz köthető Ensemble 12–14;
  • a republikánusok 12–13%-on állnak.

***

Fotó:  Stephane Mahe / POOL / AFP

Fukar
2025. október 07. 18:26
Ideje, hogy egy újabb Patrióta elnök legyen a franciáknál is!
Válasz erre
0
0
neszteklipschik
•••
2025. október 07. 18:25 Szerkesztve
Tehát tehetetlenül sodródnak egyre mélyebbre az adósságspirálba, mert lehetetlen még jó ideig olyan vezetést összehozni, aminek egyértelmű többsége és egyértelmű irányvonala van, demokratikus és valós(!) többségi felhatalmazással... Jó'vanazúgy, nyugatrománok! Ha ti csődbe mentek, hamarabb dől be az Eurokolhoz is. A tiszáskúrvát tudnám csak idézni: "minél rosszabb, annál jobb." :-)
Válasz erre
0
0
Takagi
2025. október 07. 18:18
Macronnak menni kell.
Válasz erre
0
0
UpSalute
2025. október 07. 18:11
Pedig jó lenne ha végre Franciaország meg Európa is megszabadulhatna ettől az embertől.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!