Végveszélyben Macron rendszere: előrehozott választás jöhet – Franciaország-szakértő a Mandinernek!

A döntések tartalma a koalíció, a kormányoldal összetételétől függ, mert részben az elnöki elhatározásokat is át kell lökni a parlamenten. Ne felejtsük el: a félelnöki rendszerek félig parlamentárisak is.”

A politológus arra is felhívta a figyelmet, hogy Lecornu még két napot kapott az elnöktől a tárgyalások folytatására, de ha ez idő alatt sem tud stabil kormányt alakítani,

akkor inkább a választásos forgatókönyvnek van nagyobb esélye.”

Ezek alapján Franciaország jelenlegi helyzetében tehát minden döntés ideiglenesnek tűnik, az egyértelmű többség és a kompromisszumokra kész vezetés megszületéséig pedig igen kevés esély mutatkozik az érdemi változásra. A francia politikai rendszer a választási eredmények és az intézményi korlátok miatt egyaránt mozgástér-deficittel küzd, a kormányválság pedig még jó ideig elhúzódhat.

Az elnök megítélése katasztrofális

A legfrissebb közvélemény-kutatások szerint Macron (https://mandiner.hu/kulfold/2025/09/macront-is-magaval-rantja-a-francia-kormany-bukasa) népszerűsége 2025 nyarán–őszén történelmi mélypont közelébe csúszott. Az IFOP júliusi felmérése szerint már csak 19% elégedett az államfő munkájával (ez mínusz 4 százalékpontos esést jelent egy hónap alatt), ami a 2017-es beiktatása óta mért legalacsonyabb értékek egyike.

Az ősz folyamán ez az érték csak gyengült: több felmérés is 17% körüli tetszésindexet mutatott szeptemberben.

Egy esetleges elnökválasztáson a Cluster17 mérése szerint a következőképpen alakulnának a potenciális jelöltek esélyei:

Jordan Bardella (Nemzeti Tömörülés): 30%

Édouard Philippe (Horizons): 15% (-10 százalékpont)

Jean-Luc Mélenchon (Engedetlen Franciaország): 15% (-3 százalékpont)

Raphaël Glucksmann (Szocialista Párt)

Bruno Retailleau (Republikánusok): 12% (+8 százalékpont)

Éric Zemmour (Reconquête): 6% (–1 százalékpont)

Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France): 4% (+1 százalékpont)

Fabien Roussel (Francia Kommunista Párt): 3% (–2 százalékpont)

Nathalie Arthaud (Munkáspárt): 1%