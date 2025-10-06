Ft
Ft
14°C
8°C
Ft
Ft
14°C
8°C
10. 06.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 06.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Macron kormányfő Sébastien Lecornu Franciaország miniszterelnök

Macron ötödik miniszterelnöke kevesebb mint 12 óra után dobta be a törölközőt: lemondott Sébastien Lecornu

2025. október 06. 10:35

Alig alakult meg, máris távozott a francia kormány – Emmanuel Macron elnök ismét válságba került.

2025. október 06. 10:35
null

Újabb mélypontra süllyedt Franciaország belpolitikai válsága – számolt be a Politico.

Kevesebb mint 12 órával a kabinet megalakulása után lemondott Sébastien Lecornu miniszterelnök és az egész kormánya.

Ez komolyan veszélyezteti Emmanuel Macron elnök megmaradt mozgásterét a kormányzásra.

Ezt is ajánljuk a témában

Lecornut mindössze egy hónappal ezelőtt nevezte ki Macron kormányfőnek, feladata pedig világos volt: új költségvetést kellett volna elfogadtatnia, amellyel csökkentik Franciaország államháztartási hiányát, és megnyugtatják az egyre idegesebb pénzpiacokat.

A feladat azonban meghaladta a kormányfő lehetőségeit: kevesebb mint fél nappal azután, hogy kinevezte saját minisztereit, Lecornu benyújtotta lemondását. 

A döntést az váltotta ki, hogy az ellenzéki pártok és még Macron saját koalíciós partnerei is élesen bírálták a miniszteri kinevezéseket. 

Sokak szerint a kormány új tagjai valójában a régi elit újracsomagolt szereplői, ami tovább mélyítette a politikai bizalmatlanságot.

Emmanuel Macron 2022-es újraválasztása óta már az ötödik miniszterelnökét fogyasztja, miközben koalíciója kisebbségben kormányoz, és sorra buknak el a kulcstörvények az Országgyűlésben. A jelenlegi fejlemények fényében kérdésessé vált, meddig képes még fenntartani hatalmát.

Nyitókép: Ludovic MARIN / POOL / AFP

***

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Abiondi
2025. október 06. 10:53
Itt már csak egy teljes sorcsere segíthetne a franciákon. Jöjjenek a jobboldali patrióták és csináljanak rendet, mert semmi más pártban nem lehet megbízniuk a csigazabálóknak. Most az egyszer hallgathatnának a józan észre!
Válasz erre
0
0
Giszdúr
2025. október 06. 10:49
Pedig a szocik támogatásának elnyerése érdekében mennyire megígérte, hogy vagyonadót vet ki a leggazdagabbakra!
Válasz erre
0
0
nyugalom
2025. október 06. 10:48
Alaposan felmérhette a ra varo feladatokat! Milyen tehetséges, tapasztalt remek pofat valasztott macaron! Amolyan komcsi kikepzett alak, mint ő.
Válasz erre
1
0
totumfaktum-2
2025. október 06. 10:47
Belenézhetett az átadás-átvétel irataiba?
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!