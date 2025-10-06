Macron ötödik miniszterelnöke kevesebb mint 12 óra után dobta be a törölközőt: lemondott Sébastien Lecornu

Alig alakult meg, máris távozott a francia kormány – Emmanuel Macron elnök ismét válságba került.
Lecornut mindössze egy hónappal ezelőtt nevezte ki Macron kormányfőnek, feladata pedig világos volt: új költségvetést kellett volna elfogadtatnia, amellyel csökkentik Franciaország államháztartási hiányát, és megnyugtatják az egyre idegesebb pénzpiacokat.
A feladat azonban meghaladta a kormányfő lehetőségeit: kevesebb mint fél nappal azután, hogy kinevezte saját minisztereit, Lecornu benyújtotta lemondását.
A döntést az váltotta ki, hogy az ellenzéki pártok és még Macron saját koalíciós partnerei is élesen bírálták a miniszteri kinevezéseket.
Sokak szerint a kormány új tagjai valójában a régi elit újracsomagolt szereplői, ami tovább mélyítette a politikai bizalmatlanságot.
Emmanuel Macron 2022-es újraválasztása óta már az ötödik miniszterelnökét fogyasztja, miközben koalíciója kisebbségben kormányoz, és sorra buknak el a kulcstörvények az Országgyűlésben. A jelenlegi fejlemények fényében kérdésessé vált, meddig képes még fenntartani hatalmát.
Nyitókép: Ludovic MARIN / POOL / AFP
