Macron ötödik miniszterelnöke kevesebb mint 12 óra után dobta be a törölközőt: lemondott Sébastien Lecornu

A feladat azonban meghaladta a kormányfő lehetőségeit: kevesebb mint fél nappal azután, hogy kinevezte saját minisztereit, Lecornu benyújtotta lemondását.

A döntést az váltotta ki, hogy az ellenzéki pártok és még Macron saját koalíciós partnerei is élesen bírálták a miniszteri kinevezéseket.

Sokak szerint a kormány új tagjai valójában a régi elit újracsomagolt szereplői, ami tovább mélyítette a politikai bizalmatlanságot.

Emmanuel Macron 2022-es újraválasztása óta már az ötödik miniszterelnökét fogyasztja, miközben koalíciója kisebbségben kormányoz, és sorra buknak el a kulcstörvények az Országgyűlésben. A jelenlegi fejlemények fényében kérdésessé vált, meddig képes még fenntartani hatalmát.

Nyitókép: Ludovic MARIN / POOL / AFP