Ítéletet mondtak az ukránok: könnyű kitalálni, kit utálnak a legjobban Európában

Orbán Viktor elmagyarázta az értetlenkedő riporternek: ezért nem szuverén ország Ukrajna (VIDEÓ)
„Ukrajna egy hősies ország, amit támogatnunk kell, ez nem kérdés. A kérdés, hogy milyen keretek között támogatjuk” – hangsúlyozta a miniszterelnök.
A legfrissebb felmérés alapján Orbán Viktor a legkevésbé kedvelt európai vezető az ukránok szemében, mert a kormányfő kételkedik a szuverenitásukban.
A Razumkov Központ szeptemberi felmérése szerint az ukránok körében Emmanuel Macron francia elnök a legnépszerűbb külföldi politikus (80,5 százalék pozitív értékelés), míg Orbán Viktor magyar miniszterelnök a legkevésbé kedvelt európai vezető (-73,8-as egyenleggel).
A Korrespondent cikke kiemeli, hogy
Orbán népszerűtlensége főként Ukrajnával szembeni »barátságtalan nyilatkozataiból« ered, például kétségbe vonta Ukrajna szuverenitását.
Robert Fico szlovák kormányfő is negatívan szerepel (-35,9), bár ő ritkábban tesz éles kijelentéseket az ukránok szerint.
