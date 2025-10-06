Ítéletet mondtak az ukránok: könnyű kitalálni, kit utálnak a legjobban Európában

A Razumkov Központ szeptemberi felmérése szerint az ukránok körében Emmanuel Macron francia elnök a legnépszerűbb külföldi politikus (80,5 százalék pozitív értékelés), míg Orbán Viktor magyar miniszterelnök a legkevésbé kedvelt európai vezető (-73,8-as egyenleggel).

A Korrespondent cikke kiemeli, hogy

Orbán népszerűtlensége főként Ukrajnával szembeni »barátságtalan nyilatkozataiból« ered, például kétségbe vonta Ukrajna szuverenitását.

Robert Fico szlovák kormányfő is negatívan szerepel (-35,9), bár ő ritkábban tesz éles kijelentéseket az ukránok szerint.