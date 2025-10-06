Ft
Razumkov Központ Ukrajna felmérés Robert Fico Magyarország Emmanuel Macron Orbán Viktor

Ítéletet mondtak az ukránok: könnyű kitalálni, kit utálnak a legjobban Európában

2025. október 06. 10:02

A legfrissebb felmérés alapján Orbán Viktor a legkevésbé kedvelt európai vezető az ukránok szemében, mert a kormányfő kételkedik a szuverenitásukban.

2025. október 06. 10:02
null

A Razumkov Központ szeptemberi felmérése szerint az ukránok körében Emmanuel Macron francia elnök a legnépszerűbb külföldi politikus (80,5 százalék pozitív értékelés), míg Orbán Viktor magyar miniszterelnök a legkevésbé kedvelt európai vezető (-73,8-as egyenleggel).

A Korrespondent cikke kiemeli, hogy

Orbán népszerűtlensége főként Ukrajnával szembeni »barátságtalan nyilatkozataiból« ered, például kétségbe vonta Ukrajna szuverenitását.

Robert Fico szlovák kormányfő is negatívan szerepel (-35,9), bár ő ritkábban tesz éles kijelentéseket az ukránok szerint.

Nyitókép: AFP/Ritzau Scanpix

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

faramuci
2025. október 06. 10:49
Nem oooobbááánnn adta el a talpatok alól a termőföldjeiket,és nem ő gyilkoltatta le a saját népét ámerikai buksisimogatásért ugye ukránok???
blancoagilon
2025. október 06. 10:43
Persze, hogy a szarházi Fuckron a legnépszerűbb. Undorító az összes liberálbolsevik szar.
Reszelő Aladár
2025. október 06. 10:41
Vigyázzunk mert -80 alatt minden ukrán hazafinak és honleánynak hazafiúi és honleaányi kötelessége kikktatni az ilyen vezetőket. Aki nem akarja az EU tagságot, az ellenség. Aki nem ad fegyvert, az ellenség. Aki dezertőröket bújtat, az ellenség. Aki magyarul beszél, az ellenség. Igazából mindenki ellenség, aki nem akar ruszkit ölni.
opht
2025. október 06. 10:39
Ez a mi szerencsénk! Akkor lennénk nagy sz.rban, ha Magyarország miniszterelnöke lenne a kedvencük.
