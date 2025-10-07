Sok mindennel elbír a nyugati demokrácia, de a ketyegő nyugdíjbombával nem tud mit kezdeni

Tegnap lemondott Sébastien Lecornu, Emmanuel Macron francia elnök három éve tartó második ciklusának ötödik miniszterelnöke. (Élisabeth Borne, Gabriel Attal, Michel Barnier, François Bayrou – íme a négy név, akiket Magyarország négy Franciaország-szakértőjén kívül mára mindenki elfelejtett.) Lehet a francia bénázáson röhögni, lehet Európa kettes számú motorjának látványos hanyatlásán sírni. Lehet Emmanuel Macront okolni azért, hogy igen rosszul időzítette – a tavalyi EP-választás utánra – az előrehozott nemzetgyűlési választást, s ráadásul a baloldallal való összefogással a Nemzeti Tömörülés ellen ellehetetlenítette egy stabil parlamenti többség kialakulását. Lehet a bukás okát a közvetlen okban látni – abban, hogy az aktuális miniszterelnök aktuális kormányába szánt miniszterek látványosan nem tetszenek a parlamenti pártoknak.

De mindez elfedi a lényeget: azt, hogy Franciaországban éppen a nyugati demokrácia legsúlyosabb válsága zajlik a szemünk előtt.

Nem valamiféle köpcös autokrata ármánykodásainak következtében, és meglepő módon még csak nem is Putyin miatt van válságban a nyugati demokrácia. Hanem azért, mert olyan problémát kellene megoldania, amire nincsenek többségképes megoldások: az egész Európát sújtó nyugdíjválságot, ami az ész nélkül költekező Franciaországra omlik rá először, de szépen lassan elér majd mindenkihez, aki nem gondolkozott előre. (Sovány vigasz: hozzánk fog a legkésőbb elérni, mert a magyar nyugdíjrendszer Európában a legfenntarthatóbbak közé tartozik – de hozzánk is el fog érni.)

A probléma lényege a következő: kevés gyermek és sok, ráadásul a világszinten kiváló európai egészségügyi ellátásnak köszönhetően tovább is élő idős mellett az állami nyugdíjrendszerek jelenlegi egyensúlya nem fenntartható. A problémát rá lehet terhelni nyugdíjcsökkentés révén az aktuális nyugdíjasokra –