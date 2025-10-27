Oda ütött Ceglédi Zoltán, ahol a legjobban fáj: egyetlen kérdéssel intézte el Magyar Pétert

Ceglédi Zoltán politikai elemző ironikus hangvételű Facebook-bejegyzésben reagált arra a hírre, hogy Magyar Péterék november 4-ig meghosszabbították a Tisza nemzeti konzultációját.

„November 4-ig meghosszabbították a Tisza nemzeti konzultációját. November 5-én indul az újabb országjárás” – írta Ceglédi, majd hozzátette:

De mikor kezdődik az előválasztás?”

– tette fel a költői kérdést az elemző.

Mint ismert, az év elején előrehozott választást követelt Magyar Péter, aki azt szerette volna, ha a voksolás április második felében zajlik le. A Tisza-vezér ezért bejelentette, hogy kampányüzemmódra állnak át, hogy minden tárgyi és személyi feltétel adott legyen a választásokhoz. Végül azonban sem előrehozott választás, sem jelöltek nem lettek 2025 tavaszán.