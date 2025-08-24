„Neee!

Azt hiszi az ember, hogy már tényleg nincs lejjebb, a MANöken már nem lehet jobban szerelmes saját magába, aztán szembejön ez a videó.

Tegnap este Szombathelyen átadták az önimádat Oscar-díját, felfoghatatlan mondatok hangoztak el tőle. Szinte kisül az ember agya.

Azt mondja a szektának, felmerült, hogy NÉVVÁLTOZTATÁSSAL 106 MAGYAR PÉTERT INDÍTANAK a körzetekben, de inkább nem csinálják meg, mert hát tisztességesek.

A gondolatmenet minden egyes része lenyűgöző, egyben döbbenetes. A szavak elfogynak, az ész megáll, a nárcizmus tort ül az értelem felett. Az elvakult szektások eksztázisban csapkodják magukat a földhöz, és láthatóan mindenki felajzva indulna már beadni a névváltoztatási kérelmet, de a MAN szerényen marasztalja őket.

Nem is tudom, innen hova tovább!”

Nyitókép: Facebook