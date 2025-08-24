Magyar Péter rendszerváltó tagsága egy év alatt nem jutott el oda, ahová Orbán Viktor digitális polgári köre

Néhány hét alatt több mint hatvanezren csatlakoztak az Orbán Viktor által életre hívott digitális polgári kör kezdeményezéshez. Emellett több száz különböző DPK jött létre, többek között a liberális álhírek ellen, valamint a bántalmazott nők védelmében is – írja a Magyar Nemzet.

A lap szerint nagy siker a digitális tér honfoglalása, amit a miniszterelnök a tusványosi beszédében hirdetett meg. Ezzel szemben

Magyar Péter rendszerváltó tagsága komoly bukás, mivel több mint egy éve indultak, de feleannyi taggal rendelkeznek, mint a digitális polgári körök.

Jelenleg alig több mint 30 ezer tagot számlálnak, ami messze elmarad a célnak kitűzött ötvenezres számtól.

A Magyar Nemzet úgy fogalmaz:

A rendszerváltó tagság főleg a pénzlehúzásra épül,

mivel az előfizetők számlájáról Magyarék minden hónapban átemelték a tagságért fizetendő összeget, amiért cserébe egy digitális kártyát és különböző újdonságokat és jogosultságokat adnak. A párt oldalán megtalálható űrlap szerint különböző összegekkel lehet támogatni a Tisza Pártot. A legolcsóbb támogatási forma háromezer, de van ötezer, tízezer, valamint 41 665 forintos, úgynevezett VIP-tagság is.”

A magyar Nemzet felidézte: a kormányfő a tusványosi beszédében jelentette be az egyes számú digitális polgári kör (DPK) megalakulását is. Orbán Viktor mellett sportoló, zenész, filozófus, politikus, történész is megtalálható az első digitális polgári körök alapítói között. Az egyes számú DPK tagjai a miniszterelnök mellett: Miklósa Erika opera-énekesnő, Nagy Elek üzletember, Partos Bence pszichológus, Baji Balázs gátfutó, Nagy János államtitkár, Lánczi András filozófus, Dopeman rapper, Jakab Roland HUN-REN-vezérigazgató, Máthé Zsuzsa újságíró, Bán Mór író, Schmidt Mária történész, Rákay Philip producer, Balatoni Katalin neveléstudományi kutató, valamint Kavecsánszki Ádám, a Polgári Magyarországért Alapítvány elnök-igazgatója.

A cikk szerint

a rendszerváltó tagság indulása óta többször is tapasztalható volt, hogy jelentősen csökkent az előfizetők száma.

„Ez azt mutatja, hogy sokan időközben kiábrándultak Magyar Péterből. Az első jelentős bukásra tavaly augusztusban került sor, amikor néhány nap alatt háromszázan mondták vissza tagságukat. A pánik miatt ideiglenesen a Tisza Párt honlapjáról eltüntették a számlálót, ami azt mutatja, hogy mennyien fizettek elő a tagságra. Októberben egy nap alatt több mint százötven fővel csökkent a rendszerváltó tagsággal rendelkező személyek köre a Tisza Párt hivatalos honlapján elérhető adatok szerint” – olvasható a Magyar Nemzet írásában.

Hozzáteszik:

idén tavasszal, Kollár Kinga botrányának a kirobbanása után néhány hét alatt ismét háromszázan döntöttek úgy, hogy nem fizetik tovább a horribilis összegű tagságot.

De a Tisza Párt idén júniusban kirobbant adatbázisbotránya után is több százan döntöttek úgy, hogy inkább lemondják a rendszerváltó tagságukat.