tusványosi Magyar Pérer DPK Orbán Viktor

Magyar Péter rendszerváltó tagsága egy év alatt nem jutott el oda, ahová Orbán Viktor digitális polgári köre

2025. augusztus 24. 11:00

A rendszerváltó tagság indulása óta többször is tapasztalható volt, hogy jelentősen csökkent az előfizetők száma.

2025. augusztus 24. 11:00
null

Néhány hét alatt több mint hatvanezren csatlakoztak az Orbán Viktor által életre hívott digitális polgári kör kezdeményezéshez. Emellett több száz különböző DPK jött létre, többek között a liberális álhírek ellen, valamint a bántalmazott nők védelmében is – írja  a Magyar Nemzet.

A lap szerint nagy siker a digitális tér honfoglalása, amit a miniszterelnök a tusványosi beszédében hirdetett meg. Ezzel szemben 

Magyar Péter rendszerváltó tagsága komoly bukás, mivel több mint egy éve indultak, de feleannyi taggal rendelkeznek, mint a digitális polgári körök.

Jelenleg alig több mint 30 ezer tagot számlálnak, ami messze elmarad a célnak kitűzött ötvenezres számtól.

A Magyar Nemzet úgy fogalmaz: 

A rendszerváltó tagság főleg a pénzlehúzásra épül, 

mivel az előfizetők számlájáról Magyarék minden hónapban átemelték a tagságért fizetendő összeget, amiért cserébe egy digitális kártyát és különböző újdonságokat és jogosultságokat adnak. A párt oldalán megtalálható űrlap szerint különböző összegekkel lehet támogatni a Tisza Pártot. A legolcsóbb támogatási forma háromezer, de van ötezer, tízezer, valamint 41 665 forintos, úgynevezett VIP-tagság is.”

A magyar Nemzet felidézte: a kormányfő a tusványosi beszédében jelentette be az egyes számú digitális polgári kör (DPK) megalakulását is. Orbán Viktor mellett sportoló, zenész, filozófus, politikus, történész is megtalálható az első digitális polgári körök alapítói között. Az egyes számú DPK tagjai a miniszterelnök mellett: Miklósa Erika opera-énekesnő, Nagy Elek üzletember, Partos Bence pszichológus, Baji Balázs gátfutó, Nagy János államtitkár, Lánczi András filozófus, Dopeman rapper, Jakab Roland HUN-REN-vezérigazgató, Máthé Zsuzsa újságíró, Bán Mór író, Schmidt Mária történész, Rákay Philip producer, Balatoni Katalin neveléstudományi kutató, valamint Kavecsánszki Ádám, a Polgári Magyarországért Alapítvány elnök-igazgatója.

A cikk szerint 

a rendszerváltó tagság indulása óta többször is tapasztalható volt, hogy jelentősen csökkent az előfizetők száma.

„Ez azt mutatja, hogy sokan időközben kiábrándultak Magyar Péterből. Az első jelentős bukásra tavaly augusztusban került sor, amikor néhány nap alatt háromszázan mondták vissza tagságukat. A pánik miatt ideiglenesen a Tisza Párt honlapjáról eltüntették a számlálót, ami azt mutatja, hogy mennyien fizettek elő a tagságra. Októberben egy nap alatt több mint százötven fővel csökkent a rendszerváltó tagsággal rendelkező személyek köre a Tisza Párt hivatalos honlapján elérhető adatok szerint” – olvasható a Magyar Nemzet írásában.

Hozzáteszik: 

idén tavasszal, Kollár Kinga botrányának a kirobbanása után néhány hét alatt ismét háromszázan döntöttek úgy, hogy nem fizetik tovább a horribilis összegű tagságot. 

De a Tisza Párt idén júniusban kirobbant adatbázisbotránya után is több százan döntöttek úgy, hogy inkább lemondják a rendszerváltó tagságukat.

Nyitókép forrása: Facebook

pollip
2025. augusztus 24. 12:23
Nekem nincs ellenére, hogyan tiszás kárty ások MP nyaralását finanszírozzák! MP szerint Magyarországon szegénység van, de ő begyűjti a pénzt! Elfogadja MP a szegény ember kenyérre valóját is, csakhogy nyaralhasson! Fizessenek a Tisza hordák!
Válasz erre
0
0
Tapeino
2025. augusztus 24. 12:20
PszichoPeti szopik!
Válasz erre
1
0
Tapeino
2025. augusztus 24. 12:15
... és abból a 30 ezerből 40 ezer vietnámi, dél-amerikai és indiai... LOL!!
Válasz erre
3
0
re2026
2025. augusztus 24. 12:12
Mlm poloska Peti valósította meg a választók lehuzasat,még a választások előtt .Mondván,hogy aki annyira agyhalott ,hogy fizetni akar az megtehesse ezt! Persze ezért ,semmit sem fog kapni,erre már többen rájöttek ezért a csökkenés !!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!