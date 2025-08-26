Ft
08. 26.
kedd
Menczer Tamás kommunikáció Magyar Péter Orbán Viktor

A Fidesz stílust vált – de azért Menczer (még) marad

2025. augusztus 26. 19:14

A kormányfő nagy kommunikációs offenzívája annyit elért, hogy a Fideszben kicsit nyugodtabbak lettek a választási esélyeket illetően.

2025. augusztus 26. 19:14
null
Nagy Attila Tibor
Nagy Attila Tibor
Öt

„A cél egyfelől az volt, hogy ne csak Magyar Péter videóit pörgesse a YouTube algoritmusa; a kormányfő gondolatai hangsúlyosabban legyenek jelen az online világban is. Kimondhatjuk: ez sikerült. Másfelől a kormányfő bemutatta emberibb, társalkodóbb, kedvesebb arcát: ez különösen a Mandiner Hotel Lentulai című beszélgetésén jött elő, amelyben a kormányfő kifejezetten szellemes, jól társalgó, időnként »nagypapás« stílusban szólalt meg. 

A tusványosi beszédben életre hívta a Digitális Polgári Köröket, és ez a felhívás még az ellenzéki sajtó figyelmét is felkeltette, amivel néhány napra legalábbis sikerült elvinni a figyelmet Magyar Pétertől. A majdani utódlás többszöri emlegetése Orbán részéről viszont nem volt szerencsés, mert ennek hatására a de facto már most folyó választási kampányban az is felvetődött, hogy akár már ebben az évben miniszterelnök-cserére kerül sor – magának Orbánnak és Gulyás Gergely miniszternek kellett egyértelművé tenni, hogy a Fidesz miniszterelnök-jelöltje jövőre is Orbán Viktor lesz.

Menczer Tamásról és a Harcosok Klubjáról a nyáron kevesebbet lehetett hallani – nem tették őket teljesen félre, de szerepük csökkent. Ugyanez mondható el a kemény, ellenségképet felmutató kommunikációról is. Most inkább a nyugalmat, biztonságot kívánó választópolgárokra fókuszálnak a békésebb hangnemmel – már csak azért is, mert a »tavaszi nagytakarítás« eddig csak mérsékelt eredményt hozott, a kormánykritikus NGO-k még mindig Magyarországon vannak. Ennél most az a fontosabb, hogy

a kormányfő nagy kommunikációs offenzívája annyit elért, hogy a Fideszben kicsit nyugodtabbak lettek a választási esélyeket illetően.

Az igazi nagy harc azonban még előttünk van: ez lesz az utolsó ősz és tél a sorsdöntő, 2026-os választási megmérettetés előtt.”

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

Összesen 6 komment

tapir32
2025. augusztus 26. 19:34
A Zselenszkij diktatúra az ellenzékieket megfenyegette, bebörtönöztette, a frontra vitette és/vagy kivégeztette. A Zselenszkij diktatúra a kisebbségeket bántalmazza, totális a cenzúra és minden békét vagy tűzszünetet akaró, kritikus vagy ellenzéki megnyilvánulást betiltott. Zselenszkij és bandája az ukrán menekülteket az Ukrajnában maradt rokonaikkal zsarolja. Az ukrajnai korrupció egyik fő haszonélvezője Zselenszkij és bandája. A világ legkorruptabb országa Ukrajna. Zselenszkij és bűntársai az ukrán katonák halálán nyerészkednek.
Válasz erre
0
0
nemecsekerno-007-01
2025. augusztus 26. 19:33
Meddig dörgölőztök még az ukránokhoz NyuszóMuszó?!?! Ez nagyon kontraproduktív.
Válasz erre
0
0
tapir32
2025. augusztus 26. 19:28
Beteges, amikor valaki a saját érzéseit, gondolatait másoknak tulajdonítja és a légből kapott feltételezéseit "megszakérti". Kezeltesse magát.
Válasz erre
0
0
gullwing
2025. augusztus 26. 19:25
Ameddig az ilyen szintű alakok adják a tanácsot az ellenzéknek mint te nem kell rettegni..🤣 Már bizonyítottatok. 4x .
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.