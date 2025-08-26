„A cél egyfelől az volt, hogy ne csak Magyar Péter videóit pörgesse a YouTube algoritmusa; a kormányfő gondolatai hangsúlyosabban legyenek jelen az online világban is. Kimondhatjuk: ez sikerült. Másfelől a kormányfő bemutatta emberibb, társalkodóbb, kedvesebb arcát: ez különösen a Mandiner Hotel Lentulai című beszélgetésén jött elő, amelyben a kormányfő kifejezetten szellemes, jól társalgó, időnként »nagypapás« stílusban szólalt meg.

A tusványosi beszédben életre hívta a Digitális Polgári Köröket, és ez a felhívás még az ellenzéki sajtó figyelmét is felkeltette, amivel néhány napra legalábbis sikerült elvinni a figyelmet Magyar Pétertől. A majdani utódlás többszöri emlegetése Orbán részéről viszont nem volt szerencsés, mert ennek hatására a de facto már most folyó választási kampányban az is felvetődött, hogy akár már ebben az évben miniszterelnök-cserére kerül sor – magának Orbánnak és Gulyás Gergely miniszternek kellett egyértelművé tenni, hogy a Fidesz miniszterelnök-jelöltje jövőre is Orbán Viktor lesz.

Menczer Tamásról és a Harcosok Klubjáról a nyáron kevesebbet lehetett hallani – nem tették őket teljesen félre, de szerepük csökkent. Ugyanez mondható el a kemény, ellenségképet felmutató kommunikációról is. Most inkább a nyugalmat, biztonságot kívánó választópolgárokra fókuszálnak a békésebb hangnemmel – már csak azért is, mert a »tavaszi nagytakarítás« eddig csak mérsékelt eredményt hozott, a kormánykritikus NGO-k még mindig Magyarországon vannak. Ennél most az a fontosabb, hogy

a kormányfő nagy kommunikációs offenzívája annyit elért, hogy a Fideszben kicsit nyugodtabbak lettek a választási esélyeket illetően.

Az igazi nagy harc azonban még előttünk van: ez lesz az utolsó ősz és tél a sorsdöntő, 2026-os választási megmérettetés előtt.”