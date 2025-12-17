Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tottenham Arne Slot Trey Nyoni Liverpool Premier League Szoboszlai Dominik

Megtalálták Szoboszlai helyettesét Liverpoolban – minden a magyaron múlik

2025. december 17. 14:44

Trey Nyoni nagy napja lehet a szombati. Ha Szoboszlai Dominik nem tudja vállalni a játékot a Tottenham ellen, az ifjú középpályás a Premier League-ben is bemutatkozhat a Liverpoolnál.

2025. december 17. 14:44
null

A Liverpool labdarúgócsapatának mindennapjaival foglalkozó Anfield Watch szurkolói oldal azt fejtegeti, hogy ha a bokasérüléssel bajlódó Szoboszlai Dominik nem tudja vállalni a játékot a Tottenham Hotspur elleni szombati bajnoki mérkőzésen (18.30 óra, Spíler1), akkor Arne Slot vezetőedző megadhatja a lehetőséget a bizonyításra a nagy tehetségnek kikiáltott, csupán 18 esztendős Trey Nyoninak.

Szoboszlai Dominik, Trey Nyoni, Liverpool, Premier League, Arne Slot, Tottenham
Szoboszlai Dominik egészségi állapotán múlhat, hogy Trey Nyoni szombaton bemutatkozhat-e a Premier League-ben (Fotó: PAUL ELLIS / AFP)

A Vörösöknél a magyar futballistán kívül egyelőre Endo Vataru is harcképtelen, Joe Gomez pedig a múlt hétvégén, a Brighton elleni meccsen sérült meg. Conor Bradley visszatérhet az eltiltásából a Spurs ellen, és könnyen lehet, hogy Jeremie Frimpong is leülhet már a kispadra két hónapos kihagyása után, ennek ellenére elképzelhető, Slot rászorul majd arra, hogy a zimbabwei felmenőkkel rendelkező ifjonchoz nyúljon.

Az angol utánpótlás-válogatottakat végigjáró Nyoni a Leicester Citynél nevelkedett, 2023-ban került a Liverpoolhoz. A Vörösök első csapatában mostanáig nyolc mérkőzésen lépett pályára, ebben az idényben eddig két Ligakupa-meccs jutott neki, a Premier League-ben azonban még nem mutatkozhatott be.



A cikk szerzője szerint Nyoni a nyári előszezonban nyújtott teljesítményével kiérdemelte a lehetőséget, hogy a legmagasabb szinten is megkapja az esélyt a bizonyításra.

Ha Szoboszlai nem játszhat a Spurs ellen, és Endo sem épül fel, akkor Slotnak lehetőséget kellene adnia a tinédzsernek. Egyszerűen nincs másik középpályása, aki beleillene abba a gyémántformációba, amely az elmúlt meccseken hatékonyan működött, úgyhogy Nyoninak kell játszania

– olvasható a cikkben.

Ha a Liverpool szombaton legyőzné idegenben a Tottenhamet, akkor az eredmények kedvező alakulása esetén akár a negyedik helyre is felléphetne az angol bajnoki tabellán.

Nyitókép: PAUL ELLIS / AFP

