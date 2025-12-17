Megtalálták Szoboszlai helyettesét Liverpoolban – minden a magyaron múlik

A Liverpool labdarúgócsapatának mindennapjaival foglalkozó Anfield Watch szurkolói oldal azt fejtegeti, hogy ha a bokasérüléssel bajlódó Szoboszlai Dominik nem tudja vállalni a játékot a Tottenham Hotspur elleni szombati bajnoki mérkőzésen (18.30 óra, Spíler1), akkor Arne Slot vezetőedző megadhatja a lehetőséget a bizonyításra a nagy tehetségnek kikiáltott, csupán 18 esztendős Trey Nyoninak.

Szoboszlai Dominik egészségi állapotán múlhat, hogy Trey Nyoni szombaton bemutatkozhat-e a Premier League-ben (Fotó: PAUL ELLIS / AFP)

A Vörösöknél a magyar futballistán kívül egyelőre Endo Vataru is harcképtelen, Joe Gomez pedig a múlt hétvégén, a Brighton elleni meccsen sérült meg. Conor Bradley visszatérhet az eltiltásából a Spurs ellen, és könnyen lehet, hogy Jeremie Frimpong is leülhet már a kispadra két hónapos kihagyása után, ennek ellenére elképzelhető, Slot rászorul majd arra, hogy a zimbabwei felmenőkkel rendelkező ifjonchoz nyúljon.