Az Orbán Viktortól rettegő brüsszeliek kimondták: azért kockáztatnák a háborút Oroszországgal, hogy kicsinyes bosszút álljanak Trumpon

Csak semmi pánik: Ukrajna összeomlásáról dönt az EU csütörtökön
Ehhez képest a következő hétéves költségvetés és egy új EU-tagállam ügyének megtárgyalása már laza csuklógyakorlatnak tűnik.
Merz, Tusk és a többiek minden eddiginél mélyebbre süllyedtek.
A csütörtöki EU-csúcson eldől, sikerül-e Brüsszelnek keresztülvinnie a befagyasztott, 210 milliárd eurós orosz vagyon Ukrajna támogatására való felhasználását. Észtország miniszterelnöke, Kristen Michal ezzel kapcsolatban kijelenette, hogy az EU vezetői azt remélik, ezzel visszavághatnak Donald Trumpnak, amiért korábban „gyengének”, és „bomló nemzetek csoportjának” titulálta az Uniót – írja a Politico.
Ezt is ajánljuk a témában
Ehhez képest a következő hétéves költségvetés és egy új EU-tagállam ügyének megtárgyalása már laza csuklógyakorlatnak tűnik.
A brüsszeli elit tehát sértett önérzetéért venne revansot egy olyan ügylettel, mely a végtelenségig nyújtaná az orosz–ukrán háborút és jelentősen megnövelné az Európa és Oroszország közötti háborús feszültséget.
A lap azt is megírta, hogy
Brüsszel továbbra is nagyon aggódik, mivel Orbán Viktor vétójogával blokkolhatja a kezdeményezést.
Friedrich Merz német kancellár súlyos következményekre figyelmeztetett, Donald Tusk lengyel kormányfő és Gitanas Nausėda litván elnök összefogásra szólította fel Belgiumot. Michal az Oroszországgal szembeni fellépés fontosságát hangsúlyozta.
A cikket Közép-Európa szakértője, médiafigyelője és piackutatója, a CEPER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP