Az Orbán Viktortól rettegő brüsszeliek kimondták: azért kockáztatnák a háborút Oroszországgal, hogy kicsinyes bosszút álljanak Trumpon

A csütörtöki EU-csúcson eldől, sikerül-e Brüsszelnek keresztülvinnie a befagyasztott, 210 milliárd eurós orosz vagyon Ukrajna támogatására való felhasználását. Észtország miniszterelnöke, Kristen Michal ezzel kapcsolatban kijelenette, hogy az EU vezetői azt remélik, ezzel visszavághatnak Donald Trumpnak, amiért korábban „gyengének”, és „bomló nemzetek csoportjának” titulálta az Uniót – írja a Politico.