Brüsszel orosz-ukrán háború Donald Trump Orbán Viktor

Az Orbán Viktortól rettegő brüsszeliek kimondták: azért kockáztatnák a háborút Oroszországgal, hogy kicsinyes bosszút álljanak Trumpon

2025. december 17. 11:00

Merz, Tusk és a többiek minden eddiginél mélyebbre süllyedtek.

2025. december 17. 11:00
null

A csütörtöki EU-csúcson eldől, sikerül-e Brüsszelnek keresztülvinnie a befagyasztott, 210 milliárd eurós orosz vagyon Ukrajna támogatására való felhasználását. Észtország miniszterelnöke, Kristen Michal ezzel kapcsolatban kijelenette, hogy az EU vezetői azt remélik, ezzel visszavághatnak Donald Trumpnak, amiért korábban „gyengének”, és „bomló nemzetek csoportjának” titulálta az Uniót – írja a Politico.

 

Ezt is ajánljuk a témában

A brüsszeli elit tehát sértett önérzetéért venne revansot egy olyan ügylettel, mely a végtelenségig nyújtaná az orosz–ukrán háborút és jelentősen megnövelné az Európa és Oroszország közötti háborús feszültséget.

A lap azt is megírta, hogy

Brüsszel továbbra is nagyon aggódik, mivel Orbán Viktor vétójogával blokkolhatja a kezdeményezést.

Friedrich Merz német kancellár súlyos következményekre figyelmeztetett, Donald Tusk lengyel kormányfő és Gitanas Nausėda litván elnök összefogásra szólította fel Belgiumot. Michal az Oroszországgal szembeni fellépés fontosságát hangsúlyozta.

A cikket Közép-Európa szakértője, médiafigyelője és piackutatója, a CEPER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

