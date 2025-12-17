A demográfiai válságra az EU válasza: legyen még több abortusz!

Az Európai Parlament történelmi szavazáson döntött egy olyan pénzügyi mechanizmus támogatásáról, amely megkönnyítené az abortuszhoz való hozzáférést azoknak a nőknek, akik saját országukban ezt nem tehetik meg. A Politico beszámolója szerint a javaslat egy önkéntes, opt-in alap létrehozását irányozza elő, amelyből azok az országok kapnának támogatást, ahová nők más tagállamokból utaznak abortusz miatt.

Demográfiai válság, fogyó Európa, öregedő társadalom – az EU válasza mégis az abortusz uniós szintű kiterjesztése lett.

Forrás: Jung Yeon-je / AFP

A szavazás eredménye 358 igen, 202 nem és 79 tartózkodás volt, ami jól mutatja, mennyire megosztó kérdésről van szó még az Európai Parlament falain belül is. A javaslat egy európai polgári kezdeményezésből nőtt ki, amelyet a My Voice My Choice kampány vitt végig az intézményi útvesztőn.