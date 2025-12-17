Ft
Európa gyermekvállalás abortusz demográfiai válság

A demográfiai válságra az EU válasza: legyen még több abortusz!

2025. december 17. 16:52

Európa lakossága öregszik, kevesebb gyermek születik, egyre több országban negatív a természetes népességváltozás. Mindezek fényében különösen beszédes, hogy az uniós politikai napirenden most az abortusz kiterjesztése kapott lendületet. Strasbourg történelmi döntést hozott.

null

Az Európai Parlament történelmi szavazáson döntött egy olyan pénzügyi mechanizmus támogatásáról, amely megkönnyítené az abortuszhoz való hozzáférést azoknak a nőknek, akik saját országukban ezt nem tehetik meg. A Politico beszámolója szerint a javaslat egy önkéntes, opt-in alap létrehozását irányozza elő, amelyből azok az országok kapnának támogatást, ahová nők más tagállamokból utaznak abortusz miatt.

Demográfiai válság, fogyó Európa, öregedő társadalom – az EU válasza mégis az abortusz uniós szintű kiterjesztése lett.
Demográfiai válság, fogyó Európa, öregedő társadalom – az EU válasza mégis az abortusz uniós szintű kiterjesztése lett.
Forrás: Jung Yeon-je / AFP

A szavazás eredménye 358 igen, 202 nem és 79 tartózkodás volt, ami jól mutatja, mennyire megosztó kérdésről van szó még az Európai Parlament falain belül is. A javaslat egy európai polgári kezdeményezésből nőtt ki, amelyet a My Voice My Choice kampány vitt végig az intézményi útvesztőn.

Ez a szavazás hatalmas győzelem minden európai nő számára. Az EU végre megmutatta, hogy a szexuális és reproduktív egészség alapvető emberi jog”

– fogalmazott a voksolás után Abir Al-Sahlani, aki a nőjogi és nemek közti egyenlőséggel foglalkozó bizottság nevében terjesztette elő az indítványt.

Mindez azonban egy olyan időszakban történik, amikor az Európai Unió demográfiai mutatói látványosan romlanak. Az Eurostat adatai szerint 2023-ban az uniós termékenységi ráta 1,38 gyermek volt nőnként, messze a népességfenntartáshoz szükséges 2,1 alatt. 

A születések száma csökken, miközben a halálozások száma nő, így az EU természetes népességváltozása 2012 óta negatív.

A lakosság medián életkora húsz év alatt  39,3 évről 44,7 évre emelkedett,  a 80 év felettiek aránya pedig 3,8 százalékról 6,1 százalékra nőtt. Ezzel párhuzamosan a 15 év alattiak aránya folyamatosan csökken, vagyis Európa nemcsak fogy, hanem gyorsan öregszik is. Ebben a környezetben különösen feltűnő, hogy az uniós politikai energia most nem a gyermekvállalás ösztönzésére, hanem az abortuszhoz való hozzáférés megkönnyítésére összpontosul. A javaslat támogatói szerint az intézkedés csökkenti az illegális abortuszok számát és biztosítja az egyenlő jogokat, míg ellenzői ideológiai nyomulásról és hatásköri túllépésről beszélnek.

A Bizottságnak nem lett volna szabad olyan területen javaslatot engednie, amelyben nincs hatásköre, mint az abortusz

– mondta Margarita de la Pisa Carrión, a Patriots for Europe képviselője, aki árulásnak nevezte a kezdeményezést. Az Európai Bizottság most 2026 márciusáig kapott időt arra, hogy reagáljon a kérésre, de nem köteles támogatni azt. Egy biztos: miközben a statisztikák szerint Európában egyre kevesebb gyermek születik, az uniós intézmények történelmi jelentőségűnek tartják az abortusz finanszírozásának kiterjesztését. A demográfiai válságra adott válasz így egyre inkább politikai világnézetté válik.

Nyitókép: Martin LELIEVRE / AFP

