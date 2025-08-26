Így tudta meg a Bakuba utazó Ötvös Bence, hogy bekerült a magyar válogatott keretébe

A ferencvárosi Ötvös Bencét éppen a csapatbuszon érte a hír élete első válogatott behívójáról, vele örült a nemzeti együttesbe ugyancsak bekerülő társa, Tóth Alex is. A nyáron a Pakstól szerződtetett sokoldalú középpályásról a szövetségi kapitány elárulta, „már azóta figyeljük, hogy a Kisvárdában szerepelt, az ő esetében arra figyeltünk fel, hogy mentálisan nagyon jól bírja a nyomást, emellett fizikailag is jó, ami nekünk most nagy segítség lehet.”

Ötvöst így duplán jó hírek érték napokban: noha a Qarabag ellen elbukott múlt heti Bajnokok Ligája-selejtezőmeccs első félidejében súlyosnak tűnő sérülést szenvedett, a bokája szerencsére váratlanul gyorsan gyógyul – pontosabban, a sérült szalag „felszívódott” –, így annak ellenére elutazhatott a társakkal Azerbajdzsánba, hogy egy hete még mankóval hagyta el a Groupama Arénát. A Magyar Nemzetnek kedden így fogalmazott: