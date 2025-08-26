Ft
Ft
26°C
12°C
Ft
Ft
26°C
12°C
08. 26.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 26.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ötvös Bence Qarabag válogatott FTC

Így tudta meg a Bakuba utazó Ötvös Bence, hogy bekerült a magyar válogatott keretébe

2025. augusztus 26. 20:18

A bokasérüléséből varázslatosan gyorsan felépülő ferencvárosi középpályást a csapatbuszon érte a nagy hír – meg is örökítették a pillanatot.

2025. augusztus 26. 20:18
null

Mint írtuk, Marco Rossi kedden négy újoncot is behívott az őszi világbajnoki selejtezőkre készülő magyar válogatott legfrissebb keretébe.

Ezt is ajánljuk a témában

A ferencvárosi Ötvös Bencét éppen a csapatbuszon érte a hír élete első válogatott behívójáról, vele örült a nemzeti együttesbe ugyancsak bekerülő társa, Tóth Alex is. A nyáron a Pakstól szerződtetett sokoldalú középpályásról a szövetségi kapitány elárulta, „már azóta figyeljük, hogy a Kisvárdában szerepelt, az ő esetében arra figyeltünk fel, hogy mentálisan nagyon jól bírja a nyomást, emellett fizikailag is jó, ami nekünk most nagy segítség lehet.”

Ötvöst így duplán jó hírek érték napokban: noha a Qarabag ellen elbukott múlt heti Bajnokok Ligája-selejtezőmeccs első félidejében súlyosnak tűnő sérülést szenvedett, a bokája szerencsére váratlanul gyorsan gyógyul – pontosabban, a sérült szalag „felszívódott” –, így annak ellenére elutazhatott a társakkal Azerbajdzsánba, hogy egy hete még mankóval hagyta el a Groupama Arénát. A Magyar Nemzetnek kedden így fogalmazott: 

Álmomban nem reméltem, hogy ilyen gyors lesz a gyógyulás. Pénteken már kocogtam, vasárnap pedig együtt edzettem a csapattal. Utazom Bakuba… Majd az edzőnk eldönti, hogy számít-e rám, de úgy érzem, készen állok a feladatra.”

Ezt is ajánljuk a témában

A 3–1-es hátrányból induló FTC szerdán 18:45-től játssza a visszavágót a Qarabag otthonában a BL-playoffban, a mérkőzés tétje nem kisebb, mint a főtáblára kerülés.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!