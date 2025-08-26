Így tudta meg a Bakuba utazó Ötvös Bence, hogy bekerült a magyar válogatott keretébe

Marco Rossi meghúzta a váratlant: négy újonc a magyar válogatott keretében!
Ötvös Bence, Lukács Dániel, Molnár Rajmund és Tóth Barna is szeptemberben mutatkozhat be a nemzeti csapatban.
A bokasérüléséből varázslatosan gyorsan felépülő ferencvárosi középpályást a csapatbuszon érte a nagy hír – meg is örökítették a pillanatot.
Mint írtuk, Marco Rossi kedden négy újoncot is behívott az őszi világbajnoki selejtezőkre készülő magyar válogatott legfrissebb keretébe.
A ferencvárosi Ötvös Bencét éppen a csapatbuszon érte a hír élete első válogatott behívójáról, vele örült a nemzeti együttesbe ugyancsak bekerülő társa, Tóth Alex is. A nyáron a Pakstól szerződtetett sokoldalú középpályásról a szövetségi kapitány elárulta, „már azóta figyeljük, hogy a Kisvárdában szerepelt, az ő esetében arra figyeltünk fel, hogy mentálisan nagyon jól bírja a nyomást, emellett fizikailag is jó, ami nekünk most nagy segítség lehet.”
Ötvöst így duplán jó hírek érték napokban: noha a Qarabag ellen elbukott múlt heti Bajnokok Ligája-selejtezőmeccs első félidejében súlyosnak tűnő sérülést szenvedett, a bokája szerencsére váratlanul gyorsan gyógyul – pontosabban, a sérült szalag „felszívódott” –, így annak ellenére elutazhatott a társakkal Azerbajdzsánba, hogy egy hete még mankóval hagyta el a Groupama Arénát. A Magyar Nemzetnek kedden így fogalmazott:
Álmomban nem reméltem, hogy ilyen gyors lesz a gyógyulás. Pénteken már kocogtam, vasárnap pedig együtt edzettem a csapattal. Utazom Bakuba… Majd az edzőnk eldönti, hogy számít-e rám, de úgy érzem, készen állok a feladatra.”
Nagy kérdőjel a visszavágón való szereplése.
A 3–1-es hátrányból induló FTC szerdán 18:45-től játssza a visszavágót a Qarabag otthonában a BL-playoffban, a mérkőzés tétje nem kisebb, mint a főtáblára kerülés.
