„A legnyomorultabb ebben az egész Tisza párti SZJA-emelős történetben, hogy sosem fogjuk megtudni az igazságot.

Mint ismert: egy Index által nyilvánosságra hozott dokumentum szerint Magyarék háromkulcsos (15, 22 és 33 százalékos) SZJA bevezetésére készülnek -- méghozzá olyan módon, hogy már az átlagbért keresők is a közepes kulcsba esnének, vagyis rosszabbul járnának, mint a jelenlegi rendszerben. Magyar Péter tagad és Rogán-propagandát emleget.

De Magyar soha semmilyen tévedését vagy hazugságát nem ismeri el, másfél éve minden lebukásra vagy szembesítésre acsargással és dühödt visszatámadással reagál, ezért az, hogy a Tisza párt elnöke tagadja az SZJA-emelési terveket, az égvilágon semmit nem jelent a tények szempontjából.

Hiszen tagadta már ő azt is, hogy politikusnak készül, tagadta, hogy felvenné az EP-mandátumot, tagadta, hogy kötelet ajánlott Medgyessy Péternek, tagadta a Dezső András által kihozott rendőrségi jelentést, tagadta a mentőszolgálati jegyzőkönyvet az eljátszott öngyilkosságról, tagadta, hogy telefont rabolt és Dunába dobott, tagadta, hogy aláírt volna egy uniós dokumentumot, amelyen ott virított az aláírása, és egy EP-képviselő kérdésére az Európai Parlamentben kerekperec letagadta, hogy titokban felvette volna a feleségét.

A hipnotizált, szájtáti rajongóknak bőven elég bármilyen kellemetlen ügyre annyit vakkantani magyarázatként, hogy »Rogán« meg »propaganda« Magyar pedig az ellenzéki közegnek ezen szellemi és erkölcsi igénytelenségével durván vissza is él. (Ha Márki-Zay lennék, azt mondanám: trágyával etetett gombaként tartja őket.)

Így hát sakk-matt, az egész ügy hitkérdéssé válik -- mint nagyjából minden más az elmúlt másfél évben Magyar Péter körül. A hívek megelégszenek azzal, hogy ez is Tóni mesterkedése volt, mint a térerő blokkolása, a kocsmai verekedés, a kémtollak, meg a »2000 ügynök«. Valóság nevű nagybátyánk pedig sajnos már nincsen velünk...”

Nyitókép: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP