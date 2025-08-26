Ft
Tisza Párt Magyar Péter adóemelés

A legnyomorultabb ebben az egész Tisza párti SZJA-emelős történetben, hogy sosem fogjuk megtudni az igazságot

2025. augusztus 26. 20:25

Magyar Péter tagad és Rogán-propagandát emleget.

2025. augusztus 26. 20:25
Mandula Viktor
Mandula Viktor
Facebook

„A legnyomorultabb ebben az egész Tisza párti SZJA-emelős történetben, hogy sosem fogjuk megtudni az igazságot.

Mint ismert: egy Index által nyilvánosságra hozott dokumentum szerint Magyarék háromkulcsos (15, 22 és 33 százalékos) SZJA bevezetésére készülnek -- méghozzá olyan módon, hogy már az átlagbért keresők is a közepes kulcsba esnének, vagyis rosszabbul járnának, mint a jelenlegi rendszerben. Magyar Péter tagad és Rogán-propagandát emleget.

De Magyar soha semmilyen tévedését vagy hazugságát nem ismeri el, másfél éve minden lebukásra vagy szembesítésre acsargással és dühödt visszatámadással reagál, ezért az, hogy a Tisza párt elnöke tagadja az SZJA-emelési terveket, az égvilágon semmit nem jelent a tények szempontjából. 

Hiszen tagadta már ő azt is, hogy politikusnak készül, tagadta, hogy  felvenné az EP-mandátumot, tagadta, hogy kötelet ajánlott Medgyessy Péternek, tagadta a Dezső András által kihozott rendőrségi jelentést, tagadta a mentőszolgálati jegyzőkönyvet az eljátszott öngyilkosságról, tagadta, hogy telefont rabolt és Dunába dobott, tagadta, hogy aláírt volna egy uniós dokumentumot, amelyen ott virított az aláírása, és egy EP-képviselő kérdésére az Európai Parlamentben kerekperec letagadta, hogy titokban felvette volna a feleségét. 

A hipnotizált, szájtáti rajongóknak bőven elég bármilyen kellemetlen ügyre annyit vakkantani magyarázatként, hogy »Rogán« meg »propaganda« Magyar pedig az ellenzéki közegnek ezen szellemi és erkölcsi igénytelenségével durván vissza is él. (Ha Márki-Zay lennék, azt mondanám: trágyával etetett gombaként tartja őket.) 

Így hát sakk-matt, az egész ügy hitkérdéssé válik -- mint nagyjából minden más az elmúlt másfél évben Magyar Péter körül. A hívek megelégszenek azzal, hogy ez is Tóni mesterkedése volt, mint a térerő blokkolása, a kocsmai verekedés, a kémtollak, meg a »2000 ügynök«. Valóság nevű nagybátyánk pedig sajnos már nincsen velünk...”

Nyitókép: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP

XTRO
2025. augusztus 26. 21:46
Szerencsére soha nem tudjuk meg, hogy mi lenne…, Mert 26-ban megy a szemétdombra az egész tisza banda a messiással az élen !!!
Palatin
2025. augusztus 26. 21:38
A magyarok gyomra ezt a léha, hazudozó, szélhámos nyikhajt, bohócot, vándorkomédiást soha nem fogja bevenni. MP pszichikailag egy mélyen, betegesen frusztrált ember, aki érzi hogy képességei messze elmaradnak amögött, ami ö szeretne lenni. És ebbe képtelen belenyugodni, Ezért mindenkit gyülöl. Ha valakivel látszólag baráti viszonyban van, - de ez többnyire csak átmeneti állapot, mert sokáig öt nem lehet kibírni -, amögött mindig az a remény lapul meg, hogy az a valaki esetleg segíthet neki az elörejutásban. De ha ez nem úgy alakul, akkor azt a valakit még jobban gyülöli, mint másokat. Ha 26-ban veszít teljesen ki fog fordulni magából éa az idegosztályon fog kikötni. Támogatói többsége elöbb-utóbb. elfordul töle, megjön az eszük. Ö azzal téveszti meg a jámbor, naiv, gyarló embereket, hogy fantasztikus magabiztossággal és frappánsan tudja a legnagyobb hazugságokat elöadni, ez az a tehetség, ami a szélhámosok sajátja.
Palatin
2025. augusztus 26. 21:31
Magyar Péter 12 pontos programja saját aranyköpéseibe ágyazva: Akarsz látni egy szörnyü rémet? Olvasd el a pedigrémet. Bösz harcba lendült szilaj karunk, Mert mi békés országot akarunk. Sétálok tovább a bolsik nyomdokain... Hát ezt teszi az emberrel a sok kokain. A világon csak nálunk lesz igazi Kánaán, Az örömtöl ugrálunk, mint majom a pálmafán. Mi divatba hozzuk a burkát és a burnuszt, Egyúttal betiltjuk a hurkát és a himnuszt. Hát én lettem a új nemzetvezér, Elvállaltam sok-sok pénzér Majd az dönti el az én csatám, Hogy Wéber úr a keresztapám. Nagy kedvencem a napraforgó, Mert úgy tudtom, hogy színe bordó. A hazugsággal fel nem hagyok. Inkább télen csonttá fagyok. Ha beletörnek is tüskéim, Fel Budára büdöskéim ! Az adókulcsot jól felpumpáljuk, Mert a gazdagokat ki nem álljuk. De a csóró magyart mi megkíméljük, A menö luxit mi magunk éljük.
Palatin
2025. augusztus 26. 21:27
h t t p s : / /cdn.magyarnemzet.hu/2025/08/DPsuPp1GrpVP9XeAKBYj_GjTK0AcJGFaLP1-M6PXYQY/fill/1347/758/no/1/aHR0cHM6Ly9jbXNjZG4uYXBwLmNvbnRlbnQucHJpdmF0ZS9jb250ZW50L2MwMmU3ODc2MDVhYzQwZTU5Y2I0Yjc4OTBmOTk5MmZk.jpg (korrigáld a https.. -t) Amint játjuk a Magyar Péterröl készülö szobor tényleg halad elöre, Most éppen a szobor legfontosabb részét szállítják, ami nélkül Magyar Péter emlékmüve csak egy torzó benyomását keltené. Még nem dölt el, hogy hol lesz felállítva a szobor, jelenleg három magyar falu van holtversenyben: Pornóapáti, Nagyfenék és Makkoshotyka. Mindhárom helység a Pride-turizmusát akarja fellendíteni.
