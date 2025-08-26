Ft
08. 26.
kedd
Eiffel-torony Párizs migráns

Botrány Párizsban: egy migráns az Eiffel-torony lábánál erőszakolt meg egy ukrán nőt

2025. augusztus 26. 20:50

Rendkívül súlyos bűncselekmény történt a francia fővárosban.

2025. augusztus 26. 20:50
null

Rendkívül súlyos bűncselekmény történt kedd reggel Párizsban: 

egy 32 éves ukrán háborús menekültet erőszakoltak meg az Eiffel-torony környékén, egy bokros területen

– számolt be róla a Visegrád 24 az X-en. A helyszínre érkező rendőrök a nő segítségkiáltására letartóztattak egy líbiai menedékkérőt, akit az ügy gyanúsítottjaként őrizetbe vettek.

A nyitókép illusztráció (Nathan Laine / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

tikkadt-szocske
2025. augusztus 26. 21:52
Állítólag egy Sri Lanka- i vendégmunkás és egy román szobapincér mesélte egy török focistának meg egy madagaszkári szobafestőnek,hogy ott valamikor franciák is laktak, de ezt senki sem hitte el.
3
Karvaly
2025. augusztus 26. 21:49
Múltkor láttam egy videót a pofátlan párizsi árusokról - biciklis taxisok, egydolláros aliexpressről rendelt Eiffel-tornyot árulok, persze egyik se francia. A rendőrök meg ott ültek a furgonban, ki se szálltak, és csak annyit mondtak, hogy békések, nem kell velük törődni. Hát, a kamerázás miatt már kiabáltak, aztán pár beszólás után késsel kergették meg őket. Szerintem sokáig nem fognak már pénzt keresni a franciák az idegenforgalommal.
2
BAJA
2025. augusztus 26. 21:45
Sakkmatt bazmeg, minek ment oda?
1
xerxesz
2025. augusztus 26. 21:44
welcome to European Union, Ukraine!
2
