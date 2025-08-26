Botrány Párizsban: egy migráns az Eiffel-torony lábánál erőszakolt meg egy ukrán nőt

Lángoló barikádok és lincshangulat – már a svájciak is érzik a bőrükön a migráció hatásait (VIDEÓ)
Rá sem ismerni az egykor békés alpesi országra.
Rendkívül súlyos bűncselekmény történt a francia fővárosban.
Rendkívül súlyos bűncselekmény történt kedd reggel Párizsban:
egy 32 éves ukrán háborús menekültet erőszakoltak meg az Eiffel-torony környékén, egy bokros területen
– számolt be róla a Visegrád 24 az X-en. A helyszínre érkező rendőrök a nő segítségkiáltására letartóztattak egy líbiai menedékkérőt, akit az ügy gyanúsítottjaként őrizetbe vettek.
