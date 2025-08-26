Ft
Thibault Schaller Svájc migráció Svájci Néppárt

Lángoló barikádok és lincshangulat – már a svájciak is érzik a bőrükön a migráció hatásait (VIDEÓ)

2025. augusztus 26. 16:13

Rá sem ismerni az egykor békés alpesi országra.

2025. augusztus 26. 16:13
null

Káosz tört ki a svájci Lausanne-ban, miután egy afrikai tinédzser egy lopott robogóval balesetet szenvedett egy rendőri üldözés során, és meghalt – számolt be róla a Remix News.

A migránsok által szított zavargások során egy helyi politikus, az SVP (Svájci Néppárt) tagja, Thibault Schaller majdnem lincselés áldozata lett,

amikor a tömeg felismerte és megtámadta. A támadásról egy videó is készült, amelyen az látható, hogyan kergeti a tömeg a politikust. A felvételeken látható, hogyan próbál menekülni, miközben a migránsok ütik és rugdossák. A felvételeken az is jól látható, hogy a rendőrségi képtelen volt beavatkozni, és megfékezni a zavargást.

A politikus, később az X-en részletesen is leírta a történteket: „Azt parancsolták, hogy menjek el. Megkérdeztem, mi történik. Az egyik meglökött, én visszalöktem, majd hátraléptem, valaki kiabált valamit, és 10-15 ember rohant rám minden irányból. Elfutottam, miközben ütlegeltek, majd fellöktek, védekeztem, felkeltem, futottam, azt ismét körbevettek egy falnál. Végül sikerült elmenekülnöm futva. Jól vagyok, de vissza kell szereznünk ezt a várost.”

A zavargásokról egyébként számos videófelvétel kering az interneten, amelyeken az látható, hogy migránsok gyújtogatnak és barikádokat emelnek. 

Az SVP, amely Svájcban a bevándorlásellenes és keményvonalas politikájáról ismert, gyakran célpontja hasonló támadásoknak. A mostani történtek hasonlítanak egy 2017-es esetre, amikor Christoph Blocher, az SVP másik prominens tagját késelték meg politikai álláspontja miatt. 

A mostani zavargások azt jelzi, hogy már Svájc is – mint sok más európai ország – szembesül a tömeges bevándorlás következményeivel. A lausanne-i események rávilágítanak arra, hogy a migrációs válság hogyan képes destabilizálni még olyan békésnek tartott országokat is, mint Svájc.

Nyitókép forrása: Fabrice COFFRINI / AFP

***

 

bondavary
2025. augusztus 26. 17:18
Európa jólétben elhülyült részével már mindent meg lehet tenni. Agresszíven követelőznek a migránsok, agresszíven követelőznek az ukránok. De azért továbbra is folytatódik az idétlen jóemberkedés politikája.
Performan
2025. augusztus 26. 17:17
Ismerve a Tisza-szekta erőszakra való hajlamát és háborúvágyát, érthető, miért mondta annak idején a szektatárs: "az a baj, hogy továbbmennek". Ők szeretik látni és szeretnék közvetlen közelről is megtapasztalni a gyilkos indulatot. Mi nem.
renoman
2025. augusztus 26. 17:10
Nincs szebb látvány mint egy politikust vernek a migránsok, így a többi bevándorláspárti politikus a sajátbőrén érzi a rúgásokat, ütéseket. Svájc megérdemel mindent amit kap, nagyképű mindenkit kioktató, pökhendi népség. Politikusmaffiára értem.
rugbista
2025. augusztus 26. 16:46
Kurva nagy szerencséje volt a krapeknak! Nem úgy, mint Szögi Lajosnak.
