Lángoló barikádok és lincshangulat – már a svájciak is érzik a bőrükön a migráció hatásait (VIDEÓ)

Káosz tört ki a svájci Lausanne-ban, miután egy afrikai tinédzser egy lopott robogóval balesetet szenvedett egy rendőri üldözés során, és meghalt – számolt be róla a Remix News.

A migránsok által szított zavargások során egy helyi politikus, az SVP (Svájci Néppárt) tagja, Thibault Schaller majdnem lincselés áldozata lett,

amikor a tömeg felismerte és megtámadta. A támadásról egy videó is készült, amelyen az látható, hogyan kergeti a tömeg a politikust. A felvételeken látható, hogyan próbál menekülni, miközben a migránsok ütik és rugdossák. A felvételeken az is jól látható, hogy a rendőrségi képtelen volt beavatkozni, és megfékezni a zavargást.

A politikus, később az X-en részletesen is leírta a történteket: „Azt parancsolták, hogy menjek el. Megkérdeztem, mi történik. Az egyik meglökött, én visszalöktem, majd hátraléptem, valaki kiabált valamit, és 10-15 ember rohant rám minden irányból. Elfutottam, miközben ütlegeltek, majd fellöktek, védekeztem, felkeltem, futottam, azt ismét körbevettek egy falnál. Végül sikerült elmenekülnöm futva. Jól vagyok, de vissza kell szereznünk ezt a várost.”

🇨🇭During riots in Switzerland, a mob recognized a local SVP politician, @Thibauuuuuult in Lausanne, and nearly lynched him.



Riots broke out after an African teen slammed a stolen a scooter into a wall during a police chase and died.pic.twitter.com/fK5IGqcojY — Remix News & Views (@RMXnews) August 26, 2025

A zavargásokról egyébként számos videófelvétel kering az interneten, amelyeken az látható, hogy migránsok gyújtogatnak és barikádokat emelnek.

Et zéééée repartiiiiii !

Round deux, pas de police sur place. pic.twitter.com/Us4vcxB65X — Thibault Schaller (@Thibauuuuuult) August 25, 2025

Az SVP, amely Svájcban a bevándorlásellenes és keményvonalas politikájáról ismert, gyakran célpontja hasonló támadásoknak. A mostani történtek hasonlítanak egy 2017-es esetre, amikor Christoph Blocher, az SVP másik prominens tagját késelték meg politikai álláspontja miatt.

A mostani zavargások azt jelzi, hogy már Svájc is – mint sok más európai ország – szembesül a tömeges bevándorlás következményeivel. A lausanne-i események rávilágítanak arra, hogy a migrációs válság hogyan képes destabilizálni még olyan békésnek tartott országokat is, mint Svájc.

Nyitókép forrása: Fabrice COFFRINI / AFP