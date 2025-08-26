Kiakadt a svájci újságíró: felháborította Brüsszel hozzáállása, miután Zelenszkij Magyarországot fenyegette

Kiderült, mikor indulhat újra a szállítás a Barátság kőolajvezetéken
Úgy tűnik, a korábbinál hamarabb sikerült megjavítani a vezetéket.
Roger Köppel, a svájci Die Weltwoche főszerkesztője élesen bírálta az ukrán elnököt, akit veszélyes embernek nevezett.
Kedd reggeli podcast adásában Roger Köppel, a svájci Die Weltwoche főszerkesztője beszámolt arról, hogy Zelenszkij „megtámadta” Magyarországot, amit szörnyűségnek nevezett, és élesen bírálta a német médiát, amiért nem számolnak be erről. Szerinte Zelenszkijt „szentnek” tartják a nyugati körökben, de ő elmondta: „nem vagyok álszent, nekem nagyon negatív képem van az elnökről.” Hozzátette: Zelenszkij egy veszélyes politikus.
Azt is elmondta, hogy azért mert bírálja az ukrán elnököt, az nem jelenti, hogy az oroszokat támogatja.
Nem mentegetünk semmit, amikor a lehető leghatározottabban bíráljuk azt, amit az ukrán elnök most tesz”
– jelentette ki.
Köppel a műsorában beszámolt arról, hogy az ukránok megtámadták a Barátság kőolajvezetéket, amellyel kapcsolatban Szijjártó Péter külügyminiszter felszólította az ukránokat, hogy tartózkodjanak a jövőben hasonló támadásoktól.
Erre Zelenszkij valóban nagyon agresszív módon megfenyegette Magyarországot”
– mondta az újságíró, aki szerint az ukránok gyakorlatilag szinte háborús lépéssel büntették Magyarországot, amiért nem támogatja Ukrajna uniós csatlakozását. Idézte az elnök cinikus megjegyzését a magyarokkal való „barátságra”.
Az ember azt gondolná, hogy az ilyesmi felháborodást váltana ki az EU-ban. Például Németországban, a német médiában vagy Brüsszelben”
– jelentette ki Köppel. Azonban az újságíró elmondta: a német médiában semmit nem lehet olvasni erről az ügyről.
Az adásban az újságíró arról is beszámolt, hogy a baloldali aktivisták még mindig tüntetnek a Magyarországon fogva tartott transz antifa aktivista miatt.
Leszögezte: a Barátság vezeték bombázása nem az oroszoknak árt, hanem a magyaroknak és a szlovákoknak.
