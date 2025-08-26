Ft
Ft
26°C
12°C
Ft
Ft
26°C
12°C
08. 26.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 26.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Brüsszel Barátság kőolaj vezeték Magyarország Volodimir Zelenszkij

Kiakadt a svájci újságíró: felháborította Brüsszel hozzáállása, miután Zelenszkij Magyarországot fenyegette

2025. augusztus 26. 11:01

Roger Köppel, a svájci Die Weltwoche főszerkesztője élesen bírálta az ukrán elnököt, akit veszélyes embernek nevezett.

2025. augusztus 26. 11:01
null

Kedd reggeli podcast adásában Roger Köppel, a svájci Die Weltwoche főszerkesztője beszámolt arról, hogy Zelenszkij „megtámadta” Magyarországot, amit szörnyűségnek nevezett, és élesen bírálta a német médiát, amiért nem számolnak be erről. Szerinte Zelenszkijt „szentnek” tartják a nyugati körökben, de ő elmondta: „nem vagyok álszent, nekem nagyon negatív képem van az elnökről.” Hozzátette: Zelenszkij egy veszélyes politikus.

Azt is elmondta, hogy azért mert bírálja az ukrán elnököt, az nem jelenti, hogy az oroszokat támogatja. 

Nem mentegetünk semmit, amikor a lehető leghatározottabban bíráljuk azt, amit az ukrán elnök most tesz” 

– jelentette ki. 

Köppel a műsorában beszámolt arról, hogy az ukránok megtámadták a Barátság kőolajvezetéket, amellyel kapcsolatban Szijjártó Péter külügyminiszter felszólította az ukránokat, hogy tartózkodjanak a jövőben hasonló támadásoktól. 

Erre Zelenszkij valóban nagyon agresszív módon megfenyegette Magyarországot”

– mondta az újságíró, aki szerint az ukránok gyakorlatilag szinte háborús lépéssel büntették Magyarországot, amiért nem támogatja Ukrajna uniós csatlakozását. Idézte az elnök cinikus megjegyzését a magyarokkal való „barátságra”.

Az ember azt gondolná, hogy az ilyesmi felháborodást váltana ki az EU-ban. Például Németországban, a német médiában vagy Brüsszelben” 

– jelentette ki Köppel. Azonban az újságíró elmondta: a német médiában semmit nem lehet olvasni erről az ügyről. 

Az adásban az újságíró arról is beszámolt, hogy a baloldali aktivisták még mindig tüntetnek a Magyarországon fogva tartott transz antifa aktivista miatt. 

Ezt is ajánljuk a témában

 

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

***

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jajdejónekünk
2025. augusztus 26. 11:24
Ez hülyeség. Az oroszok támadják a Barátság vezetéket.
Válasz erre
0
0
namivan-2
2025. augusztus 26. 11:17
Az EU és Z. is játsza a szerepét és sajnos mi is játszuk a bankárhatalom által ránk osztott szerepet. Z. fenyeget, az EU magasról tesz Magyarországra. A mi szerepünk a tehetetlen tiltakozás, mert Magyarország gyengébb, mint a doppingolt Ukrajna. Nincs itt semmi új dolog. A bankárbirodalom az egész világot zsarolja. Minket is állandóan zsarol, de most keményebben lép fel. A hazug demokráciák pedig hallgatnak. Tisztelet a svájci főszerkesztőnek, hogy meg mert szólalni egy olyan ügyben, amely nem sérti az Ő érdekeit, de mégis becstelennek tartja. Európai Unió irány a szemetes láda!
Válasz erre
0
0
esvany-0
2025. augusztus 26. 11:13
"Az ember azt gondolná, hogy az ilyesmi felháborodást váltana ki az EU-ban. " Legfeljebb a nagyon naiv ember gondolná ezt. Ugyan, miért háborodnának fel azok, akik hosszú évek óta támadják és zsarolják Magyarországot?
Válasz erre
3
0
pipa89
•••
2025. augusztus 26. 11:12 Szerkesztve
Németországban épült ki legkorábban és legalaposabban szupertőke médiauralma. Ott kell kezdődnie az összeomlásnak is... Valamiért a németek irtó fogékonyak minden elmebeteg ideológiára. Most is ők mentek be a csőbe elsőként Európában. A svájci Weltwoche partner ennek az összeomlásnak a beindításában, de nekem már minden gyanús...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!