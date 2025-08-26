Kiakadt a svájci újságíró: felháborította Brüsszel hozzáállása, miután Zelenszkij Magyarországot fenyegette

Kedd reggeli podcast adásában Roger Köppel, a svájci Die Weltwoche főszerkesztője beszámolt arról, hogy Zelenszkij „megtámadta” Magyarországot, amit szörnyűségnek nevezett, és élesen bírálta a német médiát, amiért nem számolnak be erről. Szerinte Zelenszkijt „szentnek” tartják a nyugati körökben, de ő elmondta: „nem vagyok álszent, nekem nagyon negatív képem van az elnökről.” Hozzátette: Zelenszkij egy veszélyes politikus.

Azt is elmondta, hogy azért mert bírálja az ukrán elnököt, az nem jelenti, hogy az oroszokat támogatja.

Nem mentegetünk semmit, amikor a lehető leghatározottabban bíráljuk azt, amit az ukrán elnök most tesz”

– jelentette ki.

Köppel a műsorában beszámolt arról, hogy az ukránok megtámadták a Barátság kőolajvezetéket, amellyel kapcsolatban Szijjártó Péter külügyminiszter felszólította az ukránokat, hogy tartózkodjanak a jövőben hasonló támadásoktól.

Erre Zelenszkij valóban nagyon agresszív módon megfenyegette Magyarországot”

– mondta az újságíró, aki szerint az ukránok gyakorlatilag szinte háborús lépéssel büntették Magyarországot, amiért nem támogatja Ukrajna uniós csatlakozását. Idézte az elnök cinikus megjegyzését a magyarokkal való „barátságra”.