Kiderült, mikor indulhat újra a szállítás a Barátság kőolajvezetéken

A Barátság kőolajvezeték elleni múlt heti támadások után akár már hétfőn újra indulhat az olajszállítás vezetéken Szlovákia és Magyarország felé – erről Denisa Saková szlovák gazdasági miniszter számolt be a Reutersnek. Saková hangsúlyozta, hogy a fogyasztók ellátása nincs veszélyben, mivel Szlovákiának 90 napra elegendő olaj- és olajtermék-tartaléka áll rendelkezésre.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter korábban arról számolt be, hogy Oroszország hogy a lehető leggyorsabban igyekszik újjáépíteni a szállítási útvonalat, de ezek a munkálatok akár öt napig is eltarthatnak. „Reméljük, hogy az Európai Bizottságnak ennyi idő elég lesz arra, hogy korábbi, írásban vállalt ígéretüknek megfelelően fellépjenek az ukránoknál annak érdekében, hogy ne lehetetlenítsék el a Magyarországra irányuló kőolaj szállítását” – húzta alá.

