Magyarország Ukrajna Oroszország Barátság kőolajvezeték Szlovákia

Kiderült, mikor indulhat újra a szállítás a Barátság kőolajvezetéken

2025. augusztus 25. 16:28

Úgy tűnik, a korábbinál hamarabb sikerült megjavítani a vezetéket.

2025. augusztus 25. 16:28
A Barátság kőolajvezeték elleni múlt heti támadások után akár már hétfőn újra indulhat az olajszállítás vezetéken Szlovákia és Magyarország felé – erről Denisa Saková szlovák gazdasági miniszter számolt be a Reutersnek. Saková hangsúlyozta, hogy a fogyasztók ellátása nincs veszélyben, mivel Szlovákiának 90 napra elegendő olaj- és olajtermék-tartaléka áll rendelkezésre.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter korábban arról számolt be, hogy Oroszország hogy a lehető leggyorsabban igyekszik újjáépíteni a szállítási útvonalat, de ezek a munkálatok akár öt napig is eltarthatnak. „Reméljük, hogy az Európai Bizottságnak ennyi idő elég lesz arra, hogy korábbi, írásban vállalt ígéretüknek megfelelően fellépjenek az ukránoknál annak érdekében, hogy ne lehetetlenítsék el a Magyarországra irányuló kőolaj szállítását” – húzta alá.

Nyitókép forrása: AFP PHOTO/ Joe KLAMAR / AFP

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
wadcutter
2025. augusztus 25. 17:24
Meddig?
Válasz erre
0
0
nempolitizalok-0
•••
2025. augusztus 25. 17:06 Szerkesztve
massivement-4 2025. augusztus 25. 17:03 Lehetett volna kevésbé bunkó gecinek lenni az ukránokkal." Miért is voltunk velünk bunkó gecik? Sorolod? Mert remélem, mostantól már azok leszünk. Amúgy a kurva anyádat magyarkázd, tetves kis ukrán majom.
Válasz erre
5
0
massivement-4
2025. augusztus 25. 17:03
Lehetett volna kevésbé bunkó gecinek lenni az ukránokkal. Nagyon jól elvoltak a magyarkák Soros köpködésével, teljesen felesleges volt uszítani és uszulnia a magyarka söpredéknek az ukránok ellen. Tessék szopkodni egy kicsit. Ugyanez Brüsszellel, amikor a magyar kocsmai cigánykodást megunját és visszanyal a fagyi, megy a sírás, meg a jajgatás. Ennyit lehetett volna tanulni a magyar történelemből.
Válasz erre
0
6
tapir32
2025. augusztus 25. 16:49
Az ukrán vezetés ép elméjét kérdőjelezzük meg. Jobb célpontjuk is lehetne, mint azoknak kárt okozni akik támogatják őket! Tőlünk még most is vesznek olajtermékeket, gázt, elektromos áramot stb. Humanitárius segélyekkel is támogatjuk Ukrajnát. A Magyar Kormány mindig kiállt Ukrajna területi integritása és szuverenitása mellett és elítélte az orosz agressziót! A kormány annak ellenére, hogy nem értett egyet a szankciós politikával, aláírta az szankciós dokumentumokat. Nem tartotta hatékonynak azokat. A szankcióknak több halottja van Ny-Európában mint a Covidnak. A Magyar Kormány álláspontja a mielőbbi tűzszünetről és békéről azt jelenti, hogy békés eszközökkel kell rendezni a konfliktust! További embertömegek halála és megnyomorodása nélkül. A konfliktusmegoldás felnőtt módja a tárgyalás és a mediáció. Magyarország és a békét akarók képviselik az európai kultúrát és az erkölcsöt! Minden ember erkölcsi kötelessége kiállni a béke mellett és elítélni a háborút folytatni akarókat!
Válasz erre
3
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!