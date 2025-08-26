Veszélyes fordulat: Ukrajna válhat Európa új fegyvergyárává, fenyegetve a kontinens biztonságát

Félelmetes erősítésről beszélnek az oroszok: 100 ezer katona indulhat Ukrajnába!
Új szintre léphet a háború.
Veszélyes fegyverkezési hullám fenyegeti Európát.
Ukrajna felfegyverzése és a nehézfegyverzet-termelés újraéledése Európa biztonságát komoly kihívások elé állíthatja. Oroszország közben tovább szoros kapcsolatokat ápol Iránnal és Kínával, augusztus végén pedig orosz–kínai csúcstalálkozót tartanak, amely várhatóan megerősíti Moszkva és Peking stratégiai együttműködését. A német politikai-gazdasági körök, élükön Friedrich Merz kancellár érdekeltségeivel,
az ukrán fegyveripar fellendítésére törekednek,
ami szakértők szerint jelentősen átrendezheti az európai biztonságpolitikai erőviszonyokat – olvasható a vg.hu elemzésében.
Ezt is ajánljuk a témában
Új szintre léphet a háború.
Ukrajna a szovjet időkben a nehézfegyverzet, a páncélosok, rakéták és repülőgépmotorok gyártásának központja volt, az országban összpontosult az akkori Szovjetunió hadiiparának jelentős része. Ugyanakkor a felfegyverzés komoly kihívásokkal jár: hiányzik a képzett munkaerő, a háború során több generáció veszteséget szenvedett, a fiatalok egy része kiesett a termelésből és képzésből, ráadásul a hadiipar mindig a legjobb szakembereket vonzza. Oroszország már évtizedekkel ezelőtt megpróbálta
a legtehetségesebb ukrán fegyvergyártókat Moszkvába csábítani, kedvezményekkel és magas fizetéssel.
A Nyugat és Oroszország egyaránt mérlegeli Ukrajna hosszú távú szerepét: felmerül a kérdés, hogy a fegyverkezés során nem születik-e egy olyan „monstrum”, amely később önálló geopolitikai szerepre törekszik. Ausztriában és Németországban már felmerült a kérdés, mi történne, ha Ukrajna akár a szomszédos országokat is fenyegetné, és hogyan érvényesíthető a NATO 5. cikkelye ilyen esetben.
Ezt is ajánljuk a témában
A fegyvert először augusztus 24-én, az ukrán függetlenség napján mutatták meg.
Közben a nemzetközi geopolitikai helyzet is feszült: a tervezett kínai–amerikai–orosz csúcstalálkozó Donald Trump részvétele nélkül elmaradni látszik, de Kína és Oroszország augusztus végén Tiencsinben tartja a szokásos SCO-ülés keretében kétnapos kétoldalú csúcstalálkozóját. Putyin szorosabbra fűzte az együttműködést Iránnal is: a két ország megállapodott az iráni Bushehr atomerőmű orosz nukleáris üzemanyaggal történő ellátásáról, és több száz orosz szakember dolgozik az erőműben, amelyet állítólag izraeli támadások sem értek.
Ezt is ajánljuk a témában
Ukrajna bemutatta legújabb légibombáját, amely küllemében a török MAM-L-re emlékeztet, de új megoldásokat is tartalmaz.
Nyitókép: Sergei SUPINSKY / AFP