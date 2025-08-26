Ft
08. 26.
kedd
Európa fegyvergyártás Ukrajna

Veszélyes fordulat: Ukrajna válhat Európa új fegyvergyárává, fenyegetve a kontinens biztonságát

2025. augusztus 26. 18:22

Veszélyes fegyverkezési hullám fenyegeti Európát.

2025. augusztus 26. 18:22
null

Ukrajna felfegyverzése és a nehézfegyverzet-termelés újraéledése Európa biztonságát komoly kihívások elé állíthatja. Oroszország közben tovább szoros kapcsolatokat ápol Iránnal és Kínával, augusztus végén pedig orosz–kínai csúcstalálkozót tartanak, amely várhatóan megerősíti Moszkva és Peking stratégiai együttműködését. A német politikai-gazdasági körök, élükön Friedrich Merz kancellár érdekeltségeivel, 

az ukrán fegyveripar fellendítésére törekednek,

ami szakértők szerint jelentősen átrendezheti az európai biztonságpolitikai erőviszonyokat – olvasható a vg.hu elemzésében. 

Ukrajna a szovjet időkben a nehézfegyverzet, a páncélosok, rakéták és repülőgépmotorok gyártásának központja volt, az országban összpontosult az akkori Szovjetunió hadiiparának jelentős része. Ugyanakkor a felfegyverzés komoly kihívásokkal jár: hiányzik a képzett munkaerő, a háború során több generáció veszteséget szenvedett, a fiatalok egy része kiesett a termelésből és képzésből, ráadásul a hadiipar mindig a legjobb szakembereket vonzza. Oroszország már évtizedekkel ezelőtt megpróbálta 

a legtehetségesebb ukrán fegyvergyártókat Moszkvába csábítani, kedvezményekkel és magas fizetéssel.

A Nyugat és Oroszország egyaránt mérlegeli Ukrajna hosszú távú szerepét: felmerül a kérdés, hogy a fegyverkezés során nem születik-e egy olyan „monstrum”, amely később önálló geopolitikai szerepre törekszik. Ausztriában és Németországban már felmerült a kérdés, mi történne, ha Ukrajna akár a szomszédos országokat is fenyegetné, és hogyan érvényesíthető a NATO 5. cikkelye ilyen esetben.

Közben a nemzetközi geopolitikai helyzet is feszült: a tervezett kínai–amerikai–orosz csúcstalálkozó Donald Trump részvétele nélkül elmaradni látszik, de Kína és Oroszország augusztus végén Tiencsinben tartja a szokásos SCO-ülés keretében kétnapos kétoldalú csúcstalálkozóját. Putyin szorosabbra fűzte az együttműködést Iránnal is: a két ország megállapodott az iráni Bushehr atomerőmű orosz nukleáris üzemanyaggal történő ellátásáról, és több száz orosz szakember dolgozik az erőműben, amelyet állítólag izraeli támadások sem értek.

Nyitókép: Sergei SUPINSKY / AFP

tapir32
2025. augusztus 26. 19:21
A Zselenszkij diktatúra az ellenzékieket megfenyegette, bebörtönöztette, a frontra vitette és/vagy kivégeztette. A Zselenszkij diktatúra a kisebbségeket bántalmazza, totális a cenzúra és minden békét vagy tűzszünetet akaró, kritikus vagy ellenzéki megnyilvánulást betiltott. Zselenszkij és bandája az ukrán menekülteket az Ukrajnában maradt rokonaikkal zsarolja. Az ukrajnai korrupció egyik fő haszonélvezője Zselenszkij és bandája. A világ legkorruptabb országa Ukrajna. Zselenszkij és bűntársai az ukrán katonák halálán nyerészkednek.
tapir32
2025. augusztus 26. 19:19
Zselenszkij és az EU semmit nem tett a háború elkerülése érdekében. Zselenszkij és az EU az elmúlt 3 évben semmit nem tett a tűzszünetért és a békéért. Zselenszkij és az EU 3 évig ellenzett és eltaposott minden békére vagy tűzszünetre irányuló kezdeményezést. Ukrajna katonai önvédelmével egyidejűleg Zselenszkijnek és az EU-nak azonnal a tűzszünet és a béke irányába kellett volna lépéseket tennie. Aki, nem tesz meg mindent a kára elhárítása, enyhítése érdekében, az maga is károkozó. Átverték az ukrán embereket azzal, hogy a hazájuk védelmét összekötötték a globalizált tőke érdekeivel. A tőkések az elhúzódó háborúban érdekeltek az ukránok a hazájukért halnak. Ebből a csapdából a mielőbbi tűzszünet és béke a kivezető út. Zselenszkij az átverés részese és haszonélvezője. Zselenszkij elárulta a népét, kiárusította és pusztulásba döntötte az országát. Zselenszkij és az EU háború párti vezetése semmivel sem különb Putyinnál.
Tuners
2025. augusztus 26. 18:35
Kőműves Kelemen már építi a gyárcsarnokokat. “A Nyugat és Oroszország egyaránt mérlegeli Ukrajna hosszú távú szerepét: felmerül a kérdés, hogy a fegyverkezés során nem születik-e egy olyan „monstrum”, amely később önálló geopolitikai szerepre törekszik.” Nem. Nem fog. Egy egyre kiterjedő bontási terület keletkezik. De ha ezeknek ez kell….. Ki az a barom aki a mostani viszonyok között gyártani akarna ukrajnában? És ki fogja biztosítani? Mennyi lesz a biztosító prémiuma? Mert a kockázat elég magas……
nogradi
2025. augusztus 26. 18:31
Et a fegyverkezés is csak egy Dubai csoki.
