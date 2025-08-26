Veszélyes fordulat: Ukrajna válhat Európa új fegyvergyárává, fenyegetve a kontinens biztonságát

Ukrajna a szovjet időkben a nehézfegyverzet, a páncélosok, rakéták és repülőgépmotorok gyártásának központja volt, az országban összpontosult az akkori Szovjetunió hadiiparának jelentős része. Ugyanakkor a felfegyverzés komoly kihívásokkal jár: hiányzik a képzett munkaerő, a háború során több generáció veszteséget szenvedett, a fiatalok egy része kiesett a termelésből és képzésből, ráadásul a hadiipar mindig a legjobb szakembereket vonzza. Oroszország már évtizedekkel ezelőtt megpróbálta

a legtehetségesebb ukrán fegyvergyártókat Moszkvába csábítani, kedvezményekkel és magas fizetéssel.

A Nyugat és Oroszország egyaránt mérlegeli Ukrajna hosszú távú szerepét: felmerül a kérdés, hogy a fegyverkezés során nem születik-e egy olyan „monstrum”, amely később önálló geopolitikai szerepre törekszik. Ausztriában és Németországban már felmerült a kérdés, mi történne, ha Ukrajna akár a szomszédos országokat is fenyegetné, és hogyan érvényesíthető a NATO 5. cikkelye ilyen esetben.