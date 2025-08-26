Ft
Ft
26°C
12°C
Ft
Ft
26°C
12°C
08. 26.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 26.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt Magyar Péter Orbán Viktor közösségi média

Továbbra is csak egy digitális blöff a Tisza

2025. augusztus 26. 17:44

Magyar Péter álprofilok ezreivel erősíti fel az üzeneteit.

2025. augusztus 26. 17:44
null
Kaszab Zoltán
Vasárnap.hu

„Tanulságos videót tett közzé a minap Szarvas Szilveszter, a Megafon főszerkesztője, amelyben bemutatja, hogy hogyan kapcsolódik több ezer közösségi média álprofil a Tisza Párthoz.

A valójában nem létező személyiségek nagyon megtévesztőek, többükhöz mesterséges intelligencia által generált profilképet használnak, ismerőseik között pedig nagy számban vannak valós személyek is. Feladatuk pedig egyértelmű: fel kell erősíteniük Magyar Péter üzeneteit, aktivitást kell generálniuk a Tisza-vezér posztjai alatt, és meg kell támadniuk a fideszes politikusok és a párthoz köthető aktivisták oldalait. Az álprofilok elsőre jól működő hálózatot alkotnak, ugyanakkor egyre többször kilóg a lóláb.

Nehezen hihető ugyanis, hogy Magyar Péter oldala nagyobb aktivitást mutat, mint a német kancelláré, ahogyan az is, hogy egyik videóját csak a 10 milliós Magyarországon 30 millióan nézték meg.

Ezen akár még mosolyoghatnánk is, hiszen ezek a próbálkozások elsőre nevetségesnek tűnhetnek, ugyanakkor, ha a dolog mélyére nézünk, nagyon veszélyes folyamatokat látunk. Egyrészt azért, mert a Tiszához köthető álprofilok valóságosnak próbálnak látszani, ezzel pedig nagyon sok becsületes, tisztességes, valódi felhasználót megtéveszthetnek. És nem lehet megkerülni a kérdést:

Mit mutat egy saját elmondása szerint kormányzásra készülő politikai erőről az, hogyha már a kampány nulladik pillanatában a megtévesztés eszközével igyekszik népszerűségre szert tenni?

Még rosszabb a helyzet, ha megvizsgáljuk, milyen üzeneteket erősítenek fel ezek az álprofilok. Az elmúlt napokban például Magyar Péter Orbán Viktor miniszterelnök luxusnak éppen nem nevezhető horvátországi nyaralását kezdte el támadni, azt sugallva, hogy a kormányfő valójában nem is azon a vitorláson van, amelyre eredetileg felszállt, hanem egy luxusjachton. Állítását pedig egy 5 és fél éves képpel igyekezett alátámasztani, amelyet Kocsis Máté fideszes frakcióvezető leplezett le. A probléma ezzel a jelenéséggel az, hogy minél többen, minél hangosabban mondanak egy álhírt, az annál hihetőbbé válik, és minél hihetőbbé válik egy nyilvánvaló hazugság, annál kevesebbeket érdekel annak a cáfolata. És éppen ez az, amiért Magyar Péternek szüksége van erre a digitális hadseregre. Hogy a valótlanságok is valóságnak tűnjenek.”

Nyitókép: Facebook

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
llnnhegyi
2025. augusztus 26. 19:06
TISZA párt= Molyfing
Válasz erre
0
0
AROON
2025. augusztus 26. 18:13
Pontosan ez van itt is. A trollok, több 10, akár száz kamu profil alatt tolják a süket hazug propogandájukat. Persze nem ingyen. Ez a tisza lényege.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!