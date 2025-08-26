„Tanulságos videót tett közzé a minap Szarvas Szilveszter, a Megafon főszerkesztője, amelyben bemutatja, hogy hogyan kapcsolódik több ezer közösségi média álprofil a Tisza Párthoz.

A valójában nem létező személyiségek nagyon megtévesztőek, többükhöz mesterséges intelligencia által generált profilképet használnak, ismerőseik között pedig nagy számban vannak valós személyek is. Feladatuk pedig egyértelmű: fel kell erősíteniük Magyar Péter üzeneteit, aktivitást kell generálniuk a Tisza-vezér posztjai alatt, és meg kell támadniuk a fideszes politikusok és a párthoz köthető aktivisták oldalait. Az álprofilok elsőre jól működő hálózatot alkotnak, ugyanakkor egyre többször kilóg a lóláb.

Nehezen hihető ugyanis, hogy Magyar Péter oldala nagyobb aktivitást mutat, mint a német kancelláré, ahogyan az is, hogy egyik videóját csak a 10 milliós Magyarországon 30 millióan nézték meg.

Ezen akár még mosolyoghatnánk is, hiszen ezek a próbálkozások elsőre nevetségesnek tűnhetnek, ugyanakkor, ha a dolog mélyére nézünk, nagyon veszélyes folyamatokat látunk. Egyrészt azért, mert a Tiszához köthető álprofilok valóságosnak próbálnak látszani, ezzel pedig nagyon sok becsületes, tisztességes, valódi felhasználót megtéveszthetnek. És nem lehet megkerülni a kérdést:

Mit mutat egy saját elmondása szerint kormányzásra készülő politikai erőről az, hogyha már a kampány nulladik pillanatában a megtévesztés eszközével igyekszik népszerűségre szert tenni?

Még rosszabb a helyzet, ha megvizsgáljuk, milyen üzeneteket erősítenek fel ezek az álprofilok. Az elmúlt napokban például Magyar Péter Orbán Viktor miniszterelnök luxusnak éppen nem nevezhető horvátországi nyaralását kezdte el támadni, azt sugallva, hogy a kormányfő valójában nem is azon a vitorláson van, amelyre eredetileg felszállt, hanem egy luxusjachton. Állítását pedig egy 5 és fél éves képpel igyekezett alátámasztani, amelyet Kocsis Máté fideszes frakcióvezető leplezett le. A probléma ezzel a jelenéséggel az, hogy minél többen, minél hangosabban mondanak egy álhírt, az annál hihetőbbé válik, és minél hihetőbbé válik egy nyilvánvaló hazugság, annál kevesebbeket érdekel annak a cáfolata. És éppen ez az, amiért Magyar Péternek szüksége van erre a digitális hadseregre. Hogy a valótlanságok is valóságnak tűnjenek.”

