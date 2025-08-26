Ft
Tisza Párt Dálnoki Áron önkormányzati választás Facebook Magyar Péter munkacsoport eredmények szingli

„Vállalkozó szellemű” lányokat keresett korábban a Facebookon a brutális adóemelést belengető tiszás munkacsoportot vezetője

2025. augusztus 26. 13:01

Mint ismert, Dálnoki Áronnak sem az internetes társkeresés, sem a polgármesterség nem jött be eddig.

2025. augusztus 26. 13:01
null

Mint arról a Mandiner is beszámolt, kiszivárgott egy olyan dokumentum, amely szerint a Tisza Párt drasztikusan megemelné a személyi jövedelemadót. A tervet a párt gazdasági kabinetje állította össze.

Az Index birtokába került belső feljegyzés arról tanúskodik, hogy Magyar Péterék radikális adópolitikai fordulatra készülhetnek. A párt gazdasági kabinetje háromkulcsos progresszív szja bevezetését javasolja, amelynek értelmében már

az átlagbér is a 22 százalékos kulcs alá esne, míg a havi 1 millió 250 ezer forint felett keresőknek 33 százalékos adót kellene fizetniük

– ismertette a lap. 

Értesülések szerint ezt a munkacsoportot Dálnoki Áron koordinálja. Dálnokiról neve onnan lehet ismerős, hogy a tavalyi önkormányzati választáson a Tisza Párt színeiben megmérettette magát polgármesterként a XVII- kerületben, de nem meglep mód alulmaradt 17 százalékos eredményével a fideszes Horváth Tamás mögött – emlékeztetett a Magyar Nemzet.

Emlékezetes továbbá, hogy ő közölte akkoriban a Facebookon, hogy megtiltották neki, hogy a szavazók közé menjen.

„Vállalkozó szellemű” lányokat keresett

Dálnokiról egy másik internetes bejegyzése miatt is írt több mint egy évvel a sajtó. A tiszás politikus „vállalkozó szellemű”, számára ismeretlen lányokat próbált olaszországi nyaralásra csábítani a Facebookon. 

A Bors cikke szerint Dálnoki Áron még 2023-ban tett közzé egy erősen kétértelmű bejegyzést az 1500 tagot számláló „szingli társkereső” nevű csoportban.

Nyitókép: Facebook

