„Vállalkozó szellemű” lányokat keresett korábban a Facebookon a brutális adóemelést belengető tiszás munkacsoportot vezetője

Mint arról a Mandiner is beszámolt, kiszivárgott egy olyan dokumentum, amely szerint a Tisza Párt drasztikusan megemelné a személyi jövedelemadót. A tervet a párt gazdasági kabinetje állította össze.

Az Index birtokába került belső feljegyzés arról tanúskodik, hogy Magyar Péterék radikális adópolitikai fordulatra készülhetnek. A párt gazdasági kabinetje háromkulcsos progresszív szja bevezetését javasolja, amelynek értelmében már

az átlagbér is a 22 százalékos kulcs alá esne, míg a havi 1 millió 250 ezer forint felett keresőknek 33 százalékos adót kellene fizetniük

– ismertette a lap.

Értesülések szerint ezt a munkacsoportot Dálnoki Áron koordinálja. Dálnokiról neve onnan lehet ismerős, hogy a tavalyi önkormányzati választáson a Tisza Párt színeiben megmérettette magát polgármesterként a XVII- kerületben, de nem meglep mód alulmaradt 17 százalékos eredményével a fideszes Horváth Tamás mögött – emlékeztetett a Magyar Nemzet.