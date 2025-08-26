Ft
háború jobboldal Fidesz igény fiatal Orbán Viktor ország választás

Zúg a „mocskos Fidesz”?

2025. augusztus 26. 16:10

A kérdés csak az, és ezt megint nem csak a fiatalokra igaz, hogy jövő áprilisban, a szavazófülke magányában egy most még bizonytalan választó racionális döntést hoz-e.

2025. augusztus 26. 16:10
Jeszenszky Zsolt
Jeszenszky Zsolt
Pesti Srácok

„De nem csak a rockbulin látszik, hogy egyáltalán nem minden fiatal ellenzéki. Egy ismerősöm családjában egy huszonéves azt mondta, hogy ők egyszerűen változást akarnak. Hogy pontosan miben, azt persze nem igazán tudják, de tényleg nem szabad a fiataloktól kiforrott politikafilozófiai eszmefuttatásokat várni. Egyszerűen valami nem komfortos nekik, szeretnék, ha jobban odafigyelnének rájuk, stb. Akár legitim igényeik is lehetnek. És ez a fiatal azt mondta, hogy ha Orbán Viktor hozza el a változást, azaz képes valamit változtatni, akkor simán leszavaznak rá is. Tehát azok a fiatalok is, akik nincsenek alapvetően elköteleződve (mondjuk, családi determináltság kapcsán) a jobboldal mellett. Ők is képesek racionális döntést hozni.

A kérdés csak az, és ezt megint nem csak a fiatalokra igaz, hogy jövő áprilisban, a szavazófülke magányában egy most még bizonytalan választó racionális döntést hoz-e (»OK, lehetnek kifogásaim, de ezek azért mégis rendben tartották 16 évig az országot, nem jöttek ide a közel-keleti hódítók, nem sodródtunk bele a háborúba, meg azért mégiscsak sokkal jobban élek, mint 16 évvel ezelőtt«, stb.), vagy a felhergelt érzelmeire hallgat-e. Szerintem a fiatalok sem hülyék, egyáltalán nem.”

Nyitókép illusztráció. Fotó: Coldplay Facebook-oldala

