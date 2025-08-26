Ft
Ukrajna Kijev Moldova Litvánia tagság Orbán Viktor

A litvánok elhintették: már várják, hogy Magyarországon kormányváltás legyen

2025. augusztus 26. 13:39

Fű alatt jelezték: abban bíznak, hogy magyar kormányváltás esetén Ukrajna gyorsan csatlakozhat az Európai Unióhoz.

2025. augusztus 26. 13:39
null

Az Euractiv hírlevelében arról számolt be, hogy Litvánia, Kijev egyik leghangosabb támogatója, figyelmeztette az EU többi kormányát, hogy ha Brüsszel meg akarja őrizni hitelességét, akkor „kézzelfogható előrelépés” szükséges Ukrajna csatlakozási kérelmével kapcsolatban. 

Az európai kormányoknak küldött belső dokumentumban azt írták, a tárgyalások június óta megrekedtek. A litván kormány szerint az EU „kudarcát, hogy viszonozza Ukrajna elvárásait és végrehajtott reformjait” máris felhasználták hazai és külföldi rosszindulatú szereplők, hogy aláássák Kijev bizalmát Európában.

A megoldás Litvánia szerint egyszerű: előre kell lépni. 

Dániának szeptember elején Koppenhágában tárgyalásokat kell kezdeményeznie Ukrajna – és Moldova – csatlakozási tárgyalásainak megkezdése érdekében, ha Magyarország nem hajlandó csatlakozni a 26 tagú blokkhoz. „Ez egyértelmű üzenetet közvetítene, hogy Ukrajna és Moldova európai útja továbbra is prioritás az EU számára” – áll a dokumentumban.

Az Euractiv szerint az igazi akadály Orbán Viktor, aki vétózza Ukrajna csatlakozását.

Litvánia dokumentuma utal Magyarországon bekövetkező politikai változás iránti vágyra. Neveket és országokat megemlítés nélkül azt javasolja, hogy a jogi munkát mindenesetre folytassák, és a tagságot akkor formalizálják, ha „az EU27 támogatása helyreáll”. Ez a kifejezés utal Magyarország 2026-os választásaira. 

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

Összesen 38 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
madre79
2025. augusztus 26. 14:40
A litvánok menjenek a bús p...ba!
Válasz erre
0
0
piramis-2
•••
2025. augusztus 26. 14:19 Szerkesztve
"figyelmeztette az EU többi kormányát, hogy ha Brüsszel meg akarja őrizni hitelességét, akkor „kézzelfogható előrelépés” szükséges Ukrajna csatlakozási kérelmével kapcsolatban. " Brüsszel meg a hitelesség!!! B+!!! "A litván kormány szerint az EU „kudarcát, hogy viszonozza Ukrajna elvárásait és végrehajtott reformjait” máris felhasználták hazai és külföldi rosszindulatú szereplők, hogy aláássák Kijev bizalmát Európában." 1. A litván kormányban mindenki hülye? 2. Nincsenek végrehajtott reformok. 3. Miiiiiii az hogy Ukrajna elvárásait??? Ki nem fossa torkon a náci rezsim "elvárásait"??? Ez már tényleg a legalja!
Válasz erre
4
0
chief Bromden
2025. augusztus 26. 14:18
Brüsszel, Kijev, Litvánia, hitelesség, hazudozás, korrupció, feltételek, jogszerűség, elvárások, kormányváltás(:D),csatlakozás(:D). Csaponganak, szemezgetnek össze-vissza, vagy az elvárások szerint.
Válasz erre
2
0
joe-sobri
2025. augusztus 26. 14:16
Én meg leszarom, hogy ott milyen kormány van. Viszont ha javasolhatom a kisebbségi jogokat meg a nyelvhasználati jogokra nagyon figyeljenek oda.! Nehogy baj legyen
Válasz erre
1
0
