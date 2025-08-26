A litvánok elhintették: már várják, hogy Magyarországon kormányváltás legyen

Az Euractiv hírlevelében arról számolt be, hogy Litvánia, Kijev egyik leghangosabb támogatója, figyelmeztette az EU többi kormányát, hogy ha Brüsszel meg akarja őrizni hitelességét, akkor „kézzelfogható előrelépés” szükséges Ukrajna csatlakozási kérelmével kapcsolatban.

Az európai kormányoknak küldött belső dokumentumban azt írták, a tárgyalások június óta megrekedtek. A litván kormány szerint az EU „kudarcát, hogy viszonozza Ukrajna elvárásait és végrehajtott reformjait” máris felhasználták hazai és külföldi rosszindulatú szereplők, hogy aláássák Kijev bizalmát Európában.

A megoldás Litvánia szerint egyszerű: előre kell lépni.

Dániának szeptember elején Koppenhágában tárgyalásokat kell kezdeményeznie Ukrajna – és Moldova – csatlakozási tárgyalásainak megkezdése érdekében, ha Magyarország nem hajlandó csatlakozni a 26 tagú blokkhoz. „Ez egyértelmű üzenetet közvetítene, hogy Ukrajna és Moldova európai útja továbbra is prioritás az EU számára” – áll a dokumentumban.

Az Euractiv szerint az igazi akadály Orbán Viktor, aki vétózza Ukrajna csatlakozását.

Litvánia dokumentuma utal Magyarországon bekövetkező politikai változás iránti vágyra. Neveket és országokat megemlítés nélkül azt javasolja, hogy a jogi munkát mindenesetre folytassák, és a tagságot akkor formalizálják, ha „az EU27 támogatása helyreáll”. Ez a kifejezés utal Magyarország 2026-os választásaira.

Nyitókép: JOHN THYS / AFP