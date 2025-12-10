Ft
12. 11.
csütörtök
életkor Tisza Párt nyugdíj

10 magyar férfiből 4 nem éli meg a nyugdíjkorhatárt

2025. december 11. 14:41

A tiszás propagandalap már azzal mossa az agyakat, hogy a lusta magyarok miért gondolják, hogy 65 évesen nyugdíjba vonulhatnak.

2025. december 11. 14:41
Mandula Viktor
Mandula Viktor
Facebook

„10 magyar férfiből 4 nem éli meg a nyugdíjkorhatárt (értsd: 10-ből 4 férfi egy forint nyugdíjat nem kap egy élet befizetett járulékai után, egy évet nem tud a hobbijának vagy az unokáinak élni, egyenesen a munkahelyéről tolják vízszintesen a temetőbe) de a tiszás propagandalap már azzal mossa az agyakat, hogy a lusta magyarok miért gondolják, hogy 65 évesen nyugdíjba vonulhatnak.

Ha egy kicsit konteósabb lennék az átlagnál, azt kérdezném: vajon milyen leendő tiszás tervnek készíti elő a terepet a propagandasajtója?”

Nyitókép: Facebook

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Fehér Agyar
2025. december 11. 16:41
A Petsching házaspár már készíti is elő a nyugdíjkorhatár további emelését?
survivor
2025. december 11. 16:25
De jó ! Már 70 éves vagyok..... :-))
totumfaktum-2
2025. december 11. 15:40
A Tiszás gazdasági anyagban több helyi is szerepel hogy érzékenyíteni kell az intézkedések bevezetése előtt, hogy kisebb legyen az ellenállás. Ez a hangnem ráadásul sértő. Ezek mindig lenézik a magyar embereket. Ha közösséget vállalnának velünk, nem tudnának simán kifosztani bennünket. Pedig ezek a csicsák is csak ugyanazt kapnák jutalmul, amit mindenki más büntetésként.
salátás
2025. december 11. 15:23
redford-2 2025. december 11. 15:06 Fontos kérdés marad kibontatlanul a témával kapcsolatban. Mi van azokkal, akik fél életükben (vagy egyáltalán) nem fizettek nyugdíj járulékot, most mégis kapnak öregségi nyugdíjat? -------- jáj hát munkára arra valahogy sose volt ideje szegénynek, de most ez ennyi év után már a feledésbe merül egyedüli téma, hogy milyen alacsony a nyugdíj! járjárjár!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!