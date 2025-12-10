„10 magyar férfiből 4 nem éli meg a nyugdíjkorhatárt (értsd: 10-ből 4 férfi egy forint nyugdíjat nem kap egy élet befizetett járulékai után, egy évet nem tud a hobbijának vagy az unokáinak élni, egyenesen a munkahelyéről tolják vízszintesen a temetőbe) de a tiszás propagandalap már azzal mossa az agyakat, hogy a lusta magyarok miért gondolják, hogy 65 évesen nyugdíjba vonulhatnak.

Ha egy kicsit konteósabb lennék az átlagnál, azt kérdezném: vajon milyen leendő tiszás tervnek készíti elő a terepet a propagandasajtója?”