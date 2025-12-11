Ft
Tisza Párt megszorítócsomag Bokros Lajos gazdaságpolitika

„Gonosz” adómentesség, indokolatlan 13. és 14. havi nyugdíj: Bokros Lajos elszabadult, megvédte a tiszás megszorítócsomagot

2025. december 11. 10:53

A volt pénzügyminiszter kiállt Magyar Péterék programja mellett.

2025. december 11. 10:53
null

Bokros Lajos a Klasszis Médiának adott interjúban egyértelműen támogatta a Tisza Párt számára összeállított megszorítócsomag legvitatottabb elemeit.

A Horn-kormány volt pénzügyminisztere többkulcsos személyi jövedelemadó bevezetését sürgette,

„gonosznak” nevezte a többgyermekes anyák adómentességét, és indokolatlannak tartotta a 13., illetve a 14. havi nyugdíjat.

Újfent kiállt a nyugdíjrendszer privatizációja mellett is, amely a Tisza-csomag egyik legmegosztóbb pontja – írja a Magyar Nemzet

Az interjú során Bokros élesen bírálta a kormány gazdaságpolitikáját, korrupciót és propagandát emlegetve. A frissen elfogadott 14. havi nyugdíjat „őrültségnek” minősítette, szerinte az intézkedés tovább növeli az inflációt és elértékteleníti a megtakarításokat. A 13. havi nyugdíjról hasonlóan vélekedett, mondván: nincs alapja olyan juttatásnak, amely mögött nem áll többletjárulék-fizetés.

A volt pénzügyminiszter álláspontja egybevág a Tisza Párt környezetében dolgozó közgazdászok javaslataival, akik a 13. havi nyugdíj csökkentését és a rendszer jelentős átalakítását szorgalmazzák. Bokros támogatja a nyugdíjrendszer privatizációját is, amely szerint a pályakezdők fizetésük 10–15 százalékát magánbiztosítóknak utalnák, az állam pedig kivonulna a nyugdíjbiztosításból. Emellett elkerülhetetlennek tartja a nyugdíjkorhatár további emelését és a korai nyugdíj szigorúbb büntetését; álláspontja szerint hosszú távon csak az részesüljön ellátásban, aki arányosan befizetett a rendszerbe.

Bokros az adópolitikában is a Tisza-csomag készítőinek érveit visszhangozta. Úgy vélte, előbb-utóbb be kell vezetni a többkulcsos személyi jövedelemadót, és három kulcsot – 10, 20 és 30 százalékot – tartana életszerűnek. Ezzel – megfogalmazása szerint – igazságosabb, ugyanakkor fiskálisan fenntarthatóbb adórendszer jöhetne létre.

Nyitókép: YouTube

