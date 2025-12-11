„Gonosz” adómentesség, indokolatlan 13. és 14. havi nyugdíj: Bokros Lajos elszabadult, megvédte a tiszás megszorítócsomagot

Színt vallott Magyar Péter közgazdásza: a Tisza Párt „öt percen belül” elvenné a 14. havi nyugdíjat (VIDEÓ)
Lengyel László szerint a 14. havi nyugdíj „tiszta őrület”.
A volt pénzügyminiszter kiállt Magyar Péterék programja mellett.
Bokros Lajos a Klasszis Médiának adott interjúban egyértelműen támogatta a Tisza Párt számára összeállított megszorítócsomag legvitatottabb elemeit.
A Horn-kormány volt pénzügyminisztere többkulcsos személyi jövedelemadó bevezetését sürgette,
„gonosznak” nevezte a többgyermekes anyák adómentességét, és indokolatlannak tartotta a 13., illetve a 14. havi nyugdíjat.
Újfent kiállt a nyugdíjrendszer privatizációja mellett is, amely a Tisza-csomag egyik legmegosztóbb pontja – írja a Magyar Nemzet.
Az interjú során Bokros élesen bírálta a kormány gazdaságpolitikáját, korrupciót és propagandát emlegetve. A frissen elfogadott 14. havi nyugdíjat „őrültségnek” minősítette, szerinte az intézkedés tovább növeli az inflációt és elértékteleníti a megtakarításokat. A 13. havi nyugdíjról hasonlóan vélekedett, mondván: nincs alapja olyan juttatásnak, amely mögött nem áll többletjárulék-fizetés.
A volt pénzügyminiszter álláspontja egybevág a Tisza Párt környezetében dolgozó közgazdászok javaslataival, akik a 13. havi nyugdíj csökkentését és a rendszer jelentős átalakítását szorgalmazzák. Bokros támogatja a nyugdíjrendszer privatizációját is, amely szerint a pályakezdők fizetésük 10–15 százalékát magánbiztosítóknak utalnák, az állam pedig kivonulna a nyugdíjbiztosításból. Emellett elkerülhetetlennek tartja a nyugdíjkorhatár további emelését és a korai nyugdíj szigorúbb büntetését; álláspontja szerint hosszú távon csak az részesüljön ellátásban, aki arányosan befizetett a rendszerbe.
Bokros az adópolitikában is a Tisza-csomag készítőinek érveit visszhangozta. Úgy vélte, előbb-utóbb be kell vezetni a többkulcsos személyi jövedelemadót, és három kulcsot – 10, 20 és 30 százalékot – tartana életszerűnek. Ezzel – megfogalmazása szerint – igazságosabb, ugyanakkor fiskálisan fenntarthatóbb adórendszer jöhetne létre.
A Tisza Párt a már 2010-re megbukott magánnyugdíjpénztári rendszert erőltetné újra a magyar emberekre.
