Hiába udvarolt Tusk Brüsszelnek, perifériára lettek szorítva Ukrajnával kapcsolatban

Lengyelország dühöng, amiért diplomáciai szempontból háttérbe szorították az Ukrajnában kötendő esetleges békeszerződéssel kapcsolatban – írja a Politico. Amikor az Egyesült Királyság, Franciaország, Németország és Ukrajna vezetői ezen a héten Londonban találkoztak, hogy összehangolják álláspontjukat Washington békefolyamatával kapcsolatban, Lengyelország nem szerepelt a vendéglistán.

Ez volt a második ilyen mellőzés néhány hónap alatt, miután Varsó nem kapott meghívást a november 23-i genfi béke-csúcstalálkozóra sem.

„Lengyelország távolléte Londonban újabb példa Donald Tusk alkalmatlanságára” – jelentette ki Marek Pęk, a nacionalista Jog és Igazságosság párt szenátora a Downing Street-i találkozó után, és „másodosztályú politikusnak” nevezte Tuskot.