A múlt héten Berlinben, Friedrich Merz német kancellár mellett állva, Tusk próbálta enyhíteni a Lengyelország diplomáciai elutasításával kapcsolatos kínos helyzetet.
Nem akarom felkavarni az érzelmeket, de mondjuk ki nyíltan: Washingtonban nem mindenki – Moszkvában pedig senki – szeretné, hogy Lengyelország mindenhol jelen legyen”
– mondta, majd hozzátette, hogy ezt a kiközösítést „bóknak” veszi. A kormány ragaszkodik ahhoz, hogy Londonban semmi szokatlan nem történt.
A háború első éveiben Lengyelországot lehetetlen volt figyelmen kívül hagyni. Fegyverarzenáljának nagy részét Ukrajnába küldte, rábeszélte Berlint, hogy Leopard tankokat küldjön Kijevbe, és a NATO nélkülözhetetlen logisztikai központjaként szolgált, elsősorban a Rzeszów város közelében található légibázisról.
Azóta Lengyelország szovjet kori fegyverkészletei kimerültek, és hatalmas újrafegyverkezési programja évekig nem fog felszabadítani semmit, amit külföldre küldhetne.