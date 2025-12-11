Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Ukrajna Lengyelország Varsó NATO Donald Tusk

Hiába udvarolt Tusk Brüsszelnek, perifériára lettek szorítva Ukrajnával kapcsolatban

2025. december 11. 08:12

Varsó, amely hiába a Nyugat egyik leghangosabb szószólója Ukrajna ügyében, ma már csak azért küzd, hogy egyáltalán részt vehessen a tárgyalásokon.

2025. december 11. 08:12
null

Lengyelország dühöng, amiért diplomáciai szempontból háttérbe szorították az Ukrajnában kötendő esetleges békeszerződéssel kapcsolatban – írja a Politico. Amikor az Egyesült Királyság, Franciaország, Németország és Ukrajna vezetői ezen a héten Londonban találkoztak, hogy összehangolják álláspontjukat Washington békefolyamatával kapcsolatban, Lengyelország nem szerepelt a vendéglistán. 

Ez volt a második ilyen mellőzés néhány hónap alatt, miután Varsó nem kapott meghívást a november 23-i genfi béke-csúcstalálkozóra sem.

„Lengyelország távolléte Londonban újabb példa Donald Tusk alkalmatlanságára” – jelentette ki Marek Pęk, a nacionalista Jog és Igazságosság párt szenátora a Downing Street-i találkozó után, és „másodosztályú politikusnak” nevezte Tuskot.

Lengyelország nemcsak egymillió ukrán menekültet fogad be és Ukrajna legfontosabb ellátási központjaként működik, hanem Varsó kulcsszerepet játszik abban is, hogy Európát a fegyverkezésre ösztönözze. Lengyelország a NATO-ban az egy főre jutó védelmi kiadások tekintetében az első helyen áll, és több mint kétszeresére, 500 000 főre kívánja növelni haderejét, amely már most is a szövetség harmadik legnagyobbja. 

Miért kerül perifériára Tusk?

A múlt héten Berlinben, Friedrich Merz német kancellár mellett állva, Tusk próbálta enyhíteni a Lengyelország diplomáciai elutasításával kapcsolatos kínos helyzetet.

Nem akarom felkavarni az érzelmeket, de mondjuk ki nyíltan: Washingtonban nem mindenki – Moszkvában pedig senki – szeretné, hogy Lengyelország mindenhol jelen legyen” 

– mondta, majd hozzátette, hogy ezt a kiközösítést „bóknak” veszi. A kormány ragaszkodik ahhoz, hogy Londonban semmi szokatlan nem történt. 

A háború első éveiben Lengyelországot lehetetlen volt figyelmen kívül hagyni. Fegyverarzenáljának nagy részét Ukrajnába küldte, rábeszélte Berlint, hogy Leopard tankokat küldjön Kijevbe, és a NATO nélkülözhetetlen logisztikai központjaként szolgált, elsősorban a Rzeszów város közelében található légibázisról.

Azóta Lengyelország szovjet kori fegyverkészletei kimerültek, és hatalmas újrafegyverkezési programja évekig nem fog felszabadítani semmit, amit külföldre küldhetne.

Eközben Franciaország, Németország és az Egyesült Királyság új légvédelmi rendszereket, nagy hatótávolságú rakétákat ígér, és – ami még fontosabb – hajlandóak csapatokat küldeni bármilyen jövőbeli megfigyelő vagy békefenntartó misszióba Ukrajnában. Még ha ezek csak ígéretek is, Lengyelország már kizárta ezt a lehetőséget.

„Az amerikaiak nem akarnak minket, az európai vezetők nem akarnak minket, Kijev nem akar minket – akkor ki akar?” – mondta Leszek Miller volt miniszterelnök a londoni tárgyalások után. 

Valami kellemetlen dolog történik, és nem kellene tovább úgy tenni, mintha nem így lenne.”

Bronisław Komorowski volt elnök, Tusk politikai szövetségese szerint Lengyelország távolléte a geopolitikai realitásokat tükrözi, nem pedig diplomáciai kudarcot. London összehozta „a három legerősebb európai országot” – politikailag, katonailag és gazdaságilag –, amelyek a legtöbbet hozzájárulnak Ukrajna háborús erőfeszítéseihez, mondta. Lengyelország, tette hozzá, „egyszerűen gyengébb”, és bár Európa értékeli Varsó szerepét, annak „meg kell felelnie a valódi súlyának”.

Nyitókép: John MACDOUGALL / AFP

bondavary
•••
2025. december 11. 09:13 Szerkesztve
A lengyelek talán azt hitték, hogy Németországgal azonos súlyúak lehetnek, de ehhez nincs meg a gazdasági erejük. A németek és oroszok iránti fóbiájukat nem tudják kezelni, ezt viszont jól kihasználja az USA-brit páros. Támogatják azokat az ukránokat, akik nem hajlandóak elismerni a lengyelekkel szembeni bűneiket. A lengyel gazdaságot tönkre pedig fogja tenni a nagymértékű fegyverkezés
Válasz erre
0
0
lofejazagyban-2
2025. december 11. 09:01
Tuskot egyrészt rühelli Merz, mivel Tusk Angela Merkel ember volt, Angela meg elnyomta Merzet. Merz jött és Merkel toyboy-át nembírja elviselni. Legalább ennyire rühelli Tuskot Trump, akinek a hátába "pisztolyt" nyomott Tusk még 19-ben. Trump meg nem felejtős. dailymail.co.uk/news/article-7760375/Former-EU-Council-head-Tusk-tweets-image-holding-two-fingers-against-Trumps-like-gun.html
Válasz erre
3
0
Dixtroy
2025. december 11. 09:00
"Washingtonban nem mindenki – Moszkvában pedig senki – szeretné, hogy Lengyelország mindenhol jelen legyen" Te pubi, és tudod miért van ez? Pedig hogy örültetek, hogy milyen jól felrobbant a gáz vezeték, meg mennyi rakétarendszert telepítettek nektek az amcsik.. Hát tudod, ti csak addig kelletek, míg kikaparjátok a gesztenyét, aztán azt kapjátok jutalmul (megint) amit mi büntetésül. És ti megint romantikusan el vagytok ájulva azoktól, akik átbasznak.
Válasz erre
2
0
Error404PageNotFound
2025. december 11. 08:56
Szegény lengyelek, nem tanulnak semmiből. Most is úgy lesz, mint korábban: azt kapják majd jutalmul, amit mi büntetésből - a nyugatiak megvetését és semmibevételét.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!