Trump elmondta, Putyin miért nem akar találkozni Zelenszkijjel

Ez padlóra küldi Zelenszkijt: Trump megálljt parancsolt, nem küld több pénzt Ukrajnának!
Súlyos kijelentéseket tett az amerikai elnök.
Arra a felvetésre, mi történik akkor, ha az orosz államfő továbbra is elutasítja az ukrán vezetővel való egyeztetést, Trump úgy válaszolt: annak „nagyon súlyos következményei lehetnek”.
Donald Trump szerint személyes ellentét állhat amögött, hogy Vlagyimir Putyin nem hajlandó találkozni Volodimir Zelenszkijjel – írja a Sky News.
Az amerikai elnök hétfőn újságírói kérdésre úgy fogalmazott: „Nem kedveli őt, nem kedveli őt… valójában nem szimpatizálnak egymással.
Nekem is vannak emberek, akikkel nem szívesen találkozom.”
Hozzátette, a háborút mielőbb le kell zárni, ő maga pedig csalódott Putyin ellentmondásos kommunikációja miatt.
Mint mondta, az orosz elnökkel olykor barátságos hangnemben beszélget, ám röviddel ezután ismét támadások érik Ukrajnát.
Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
