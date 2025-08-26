Ft
Donald Trump Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij

Trump elmondta, Putyin miért nem akar találkozni Zelenszkijjel

2025. augusztus 26. 18:28

Arra a felvetésre, mi történik akkor, ha az orosz államfő továbbra is elutasítja az ukrán vezetővel való egyeztetést, Trump úgy válaszolt: annak „nagyon súlyos következményei lehetnek”.

2025. augusztus 26. 18:28
null

Donald Trump szerint személyes ellentét állhat amögött, hogy Vlagyimir Putyin nem hajlandó találkozni Volodimir Zelenszkijjel – írja a Sky News.

Az amerikai elnök hétfőn újságírói kérdésre úgy fogalmazott: „Nem kedveli őt, nem kedveli őt… valójában nem szimpatizálnak egymással

Nekem is vannak emberek, akikkel nem szívesen találkozom.”

Arra a felvetésre, mi történik akkor, ha az orosz államfő továbbra is elutasítja az ukrán vezetővel való egyeztetést, Trump úgy válaszolt: annak „nagyon súlyos következményei lehetnek”

Hozzátette, a háborút mielőbb le kell zárni, ő maga pedig csalódott Putyin ellentmondásos kommunikációja miatt. 

Mint mondta, az orosz elnökkel olykor barátságos hangnemben beszélget, ám röviddel ezután ismét támadások érik Ukrajnát.

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Összesen 26 komment

vovito
2025. augusztus 26. 19:42
Trump egyet tehet. Elfogadtatja Zelenszkijjel és európai partnereivel az oroszok feltételeit vagy az USA részéről kivonul Ukrajna támogatásából. Más lehetőség a békére nincs, és ennél többet sem tehet érte.
Válasz erre
0
0
titi77
2025. augusztus 26. 19:39
egy dologban biztosan egyetértenének. abban, hogy: nem értenek egyet semmiben. akkor meg minek a felhajtás?
Válasz erre
0
0
tapir32
2025. augusztus 26. 19:29
A Zselenszkij diktatúra az ellenzékieket megfenyegette, bebörtönöztette, a frontra vitette és/vagy kivégeztette. A Zselenszkij diktatúra a kisebbségeket bántalmazza, totális a cenzúra és minden békét vagy tűzszünetet akaró, kritikus vagy ellenzéki megnyilvánulást betiltott. Zselenszkij és bandája az ukrán menekülteket az Ukrajnában maradt rokonaikkal zsarolja. Az ukrajnai korrupció egyik fő haszonélvezője Zselenszkij és bandája. A világ legkorruptabb országa Ukrajna. Zselenszkij és bűntársai az ukrán katonák halálán nyerészkednek.
Válasz erre
1
0
vovito
2025. augusztus 26. 19:18
"Trump úgy válaszolt: annak „nagyon súlyos következményei lehetnek" He has no cards. Trump csak Zelenszkijre tud hatni, az oroszokra nem. Az oroszok nem fogják feladni a feltételeiket. Sem Trump két szép szeméért, sem szankciók vagy vámok hatására. Akkor meghiúsul a béketerv és az oroszok nyomulnak előre.
Válasz erre
2
0
