Trump elmondta, Putyin miért nem akar találkozni Zelenszkijjel

Donald Trump szerint személyes ellentét állhat amögött, hogy Vlagyimir Putyin nem hajlandó találkozni Volodimir Zelenszkijjel – írja a Sky News.

Az amerikai elnök hétfőn újságírói kérdésre úgy fogalmazott: „Nem kedveli őt, nem kedveli őt… valójában nem szimpatizálnak egymással.

Nekem is vannak emberek, akikkel nem szívesen találkozom.”

Arra a felvetésre, mi történik akkor, ha az orosz államfő továbbra is elutasítja az ukrán vezetővel való egyeztetést, Trump úgy válaszolt: annak „nagyon súlyos következményei lehetnek”.

Hozzátette, a háborút mielőbb le kell zárni, ő maga pedig csalódott Putyin ellentmondásos kommunikációja miatt.

Mint mondta, az orosz elnökkel olykor barátságos hangnemben beszélget, ám röviddel ezután ismét támadások érik Ukrajnát.

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP