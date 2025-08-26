Így büntetné a családokat a Tisza párt: itt vannak a részletek, ilyen károkat okozna Magyar Péter kiszivárgott terve

Fizessenek a dolgozók?

Magyar Péterék terve nem ismeretlen Magyarországon, hiszen a 2000-es években hasonló, progresszív adórendszer volt érvényben, 18, 25 és 38 százalékos kulcsokkal. A megszorító intézkedések akkor gazdasági megtorpanást, eladósodást és tömeges életszínvonal-romlást hoztak. Nem véletlen, hogy a 2010-es kormányváltás után szinte azonnal 16 százalékos egykulcsos adó került bevezetésre, amelyet később 15 százalékra mérsékeltek.

Nemzetközi összehasonlításban sok ország alkalmaz többkulcsos adót, ám ott széleskörű levonások, adójóváírások és támogatások kompenzálják a magasabb kulcsokat.

Finnországban például ugyan 44 százalék felett is adóztatják a legmagasabb jövedelmeket, de közben jelentős kedvezmények járnak a közepes és alacsony keresetűeknek. Olaszországban szintén progresszív a rendszer, de a családok komoly adóvisszatérítést kapnak. A Tisza terveiből azonban hiányoznak az ilyen ellensúlyozó intézkedések: náluk kizárólag adóemelés van, a kedvezmények viszont eltűnnek.

A Tisza Párt programja egyértelmű politikai fordulatot jelentene. Míg a jelenlegi kormány az adócsökkentésre, a családok támogatására és a munkát terhelő adók mérséklésére épít, addig a Tisza megszorításban és adóprésben gondolkodik.

A dokumentum üzenete tehát világos: a magyar munkavállalók, a középosztály, a tanárok, az orvosok és a gyermekes családok vinnék el a megszorítások árát. Egy olyan időszakban, amikor a gazdasági növekedéshez éppen az adócsökkentés és a családtámogatások nyújtanának stabil alapot.

Már 2010 előtt megbukott a progresszív adózás

A magyar adópolitika a 2010-es kormányváltást követően forradalmi változásokon ment keresztül, amelyek egyszerre voltak radikálisak, széleskörűek és tartósak. Közös elemet jelent bennük ugyanakkor, hogy egytől-egyig mind a magyar társadalom és a gazdasági versenyképesség érdekeit szolgálják. Míg Nyugat-Európában a válságok kezelésére leginkább adóemelésekkel reagáltak a kormányok, addig Magyarország ezzel szemben adócsökkentésekkel és kedvezményekkel teremtett új növekedési pályát és jobb lehetőséget a családok számára.

A 2010-ben hivatalba lépett második Orbán-kormány gazdaságpolitikai stratégiájának egyik legfontosabb pillére az adócsökkentés és az adórendszer átalakítása volt. Ennek során az ország egy olyan adópolitikai fordulatot hajtott végre, amellyel egyszerre került fókuszba a gazdaság versenyképességének növelése, a munkahelyteremtés ösztönzése, valamint a családok támogatása. Az intézkedések elsődleges célja az volt, hogy a munkát terhelő adók mérséklésével növekedjen a foglalkoztatottság, ösztönzőleg hasson a munkaerőpiaci aktivitásra, csökkenjenek a vállalkozások terhei, valamint javuljon Magyarország befektetői vonzereje.

Ezzel párhuzamosan hangsúlyos szemponttá vált a családpolitikai célok támogatása is: az adórendszer a gyermekvállalást és a gyermeknevelést a korábbinál sokkal erőteljesebben ösztönzi, annak okán, hogy a gyermekvállalás ne gazdasági és pénzügyi hátrányokkal, hanem sokkal inkább előnyökkel járjon.

A személyi jövedelemadóval párhuzamosan a társasági adó is átalakult: 2017-től az egész Európai Unió legalacsonyabb, egységesen 9 százalékos kulcsát vezette be a kormányzat, ami stratégiai előnyt teremtett Magyarország számára a nemzetközi befektetői versenyben. Mindezt kiegészítette a munkáltatói terhek fokozatos csökkentése: a szociális hozzájárulási adó 2012-es 27 százalékról 2022-re 13 százalékra mérséklődött, ami jelentős könnyebbséget jelentett a vállalkozások számára, és hozzájárult a foglalkoztatottság bővüléséhez.

A kisvállalati adó emellett (KIVA) kulcsa 10 százalékra mérséklődött, megkönnyítve a kis- és középvállalkozások helyzetét. Ugyanebben az évben a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében ideiglenes különadók is megjelentek, amelyek elsősorban a bankszektort, az energetikai vállalatokat, a telekommunikációs cégeket és a kiskereskedelmi láncokat érintették. Ezek a szektorális adók jól illeszkednek az unortodox gazdaságpolitikai szemléletbe, mivel lehetővé tették a rezsivédelmi és inflációt mérséklő intézkedések finanszírozását, ugyanakkor világos kormányzati kommunikáció kísérte őket: ideiglenesek, és 2025-től fokozatosan kivezetésre kerülnek. A családok adóterheinek csökkentése mellett számos olyan intézkedés is bevezetésre került a korábban felsoroltakon túl, amely a vállalkozások számára jelentett hatalmas segítséget.

Idén januártól az alanyi adómentesség 12-ről 18 millió forintra emelkedett, amely több mint 800 ezer vállalkozás mellett további 30 ezer céget segített. Ezen felül pedig a napokban jelentette be Nagy Márton, hogy a szociális hozzájárulási adó további, 1 százalékos csökkentése várható a VKF kérésére. Csupán ez az egy lépés évi 200 milliárd forintos adócsökkentés jelentene.