Recseg-ropog az ukrán front: olyan helyen jelentek meg az oroszok, ahol még soha

Hónapokig tartó ukrán katonai cáfolatok után az orosz erők először igazoltan megjelentek Zaporizke és Novogeorgiyivka falvakban, Dnyipropetrovszk megyében – számolt be róla az Euromaidan Press. A DeepState Map augusztus 26-án jelentette, hogy az orosz erők elfoglalták Zaporizke és Novogeorgiyivka falvakat Dnyipropetrovszk megyében, ezzel

ezek a települések lettek az első elfoglalt helységek a régióban.

A DeepState elemzői szerint az orosz csapatok előrenyomultak Sevcsenko, Bila Gora és Olekszandro-Sultyne közelében is. Az elfoglalt falvak Dnyipropetrovszk, Donyeck és Zaporizzsja megyék határainak találkozásánál fekszenek.

Úgy tűnik, a nyugati hírszerzés megint tévedett, hiszen a hírek nemrég még arról szóltak, hogy a NATO tagországok felderítési adatai szerint Oroszország nem tervez jelentős offenzívát sem Szumi, sem Dnyipropetrovszk megyében.

Az orosz erők által elfoglalt első két falu a Dnyipro területen, 2025 augusztusában.

Forrás: Deep State

Az orosz erők korábban már többször beszámoltak arról, hogy behatoltak Dnyipropetrovszk megyébe, de az ukrán vezérkar következetesen cáfolta ezeket az állításokat. Az ukrán hírszerzés vezetője, Kirilo Budanov korábban kijelentette, hogy Dnyipro városát csak orosz rakéta- és dróntámadások fenyegetik, a harci műveletek kizárólag Dnyipropetrovszk megye peremvidékein zajlanak.

A vezérkar július 2-án arról számolt be, hogy Dacsne települést Dnyipropetrovszk megyében nem foglalták el az oroszok, ahogy azt az orosz „propagandisták” állították, és a település továbbra is az ukrán fegyveres erők ellenőrzése alatt áll.

A DeepState július 5-én jelentette, hogy az orosz erők elfoglalták Zelenij Kut és Novoukrajinka településeket Dnyipropetrovszk és Donyeck megyék közigazgatási határának közelében, és további előrenyomulásra törekednek. Augusztus 11-én a DeepState arról számolt be, hogy az orosz erők az utóbbi napokban folytatták előrenyomulásukat Dobropillja felé, különös tekintettel a Dobropillja-Kramatorszk autópálya közelében lévő pozíciók kiépítésére. Hozzátette, hogy az orosz erők kis csoportokban szivárogtak be az ukrán pozíciók első vonalán túl ebben az irányban.

Nyitókép forrása: Sergey SHESTAK / AFP